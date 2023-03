“A todas mis hermanas y mujeres triple M”: Famosas conmemoraron el Día Internacional de la Mujer con emotivos mensajes

Famosas colombianas celebraron el Día de la Mujer con emotivos mensajes a través de sus redes sociales. @danielaalvareztv/Instagram

En el marco del Día Internacional de la Mujer, celebrado el 8 de marzo, fueron varias las celebridades que publicaron a través de sus redes sociales diferentes mensajes para conmemorar una fecha en la que se destaca el trabajo que han realizado las mujeres a lo largo de la historia y que hoy, son muestra de empoderamiento y destacan la importancia del rol que cumplen en la sociedad.

Shakira fue una de las primeras en enviarle un mensaje a sus seguidoras, haciendo referencia a su colaboración con KarolG, cuando dice “Tú te fuiste y yo me puse Triple M…”. Este es la primera conmemoración del Día de la Mujer que la colombiana lo pasa en solitario, tras su separación de Gerard Piqué.

“A todas mis hermanas y mujeres triple M… Feliz día. #InternationalWomensDay #DíaInternacionaldelaMujer”, escribió la colombiana a través de su cuenta de Twitter.

Shakira compartió un mensaje conmemorando el Día de la Mujer a través de sus redes sociales. @shakira/Twitter

Para Daniella Álvarez, era importante recordar el hecho de que se ha convertido en la abanderada de la lucha de todas aquellas personas que atraviesan una condición de discapacidad o movilidad reducida. Esto teniendo en cuenta que no todos tienen la capacidad financiera o el sistema de salud no responde por las prótesis que requieren para desarrollar sus funciones diarias.

La exreina se ha ganado el corazón de los millones de seguidores por su resiliencia y la capacidad de anteponerse a las adversidades, con los retos que enfrenta con el pasar de los días.

“A veces es difícil dejar ese sentido del “Yo Soy”: Yo soy responsable, yo soy valiente, yo soy trabajadora, yo soy hermana, yo soy esposa, yo soy mamá, yo soy líder… Sí, eres todo eso, pero SOBRE TODO: ERES MUJER ❤️ ‘FELIZ DÍA para todas las mujeres del mundo! Que hoy y siempre reciban mucho amor. Las amo 🤗”.

Daniella Álvarez compartió un mensaje conmemorando el Día de la Mujer a través de sus redes sociales. @danielaalvareztv/Instagram

La diva de los colombianos, Amparo Grisales, también conmemoró este día. Sin embargo, la también actriz se fue lanza en ristre en contra de aquellos que utilizan las tarjetas y reconocimientos virtuales para enviar el mismo mensaje, por lo que señaló que se ha perdido la elegancia de un mensaje corto, sencillo y con clase.

“Otro día de CELEBRACIÓN en el cual solo llegan tarjetas ‘reenviadas de reenviadas’…! Cuándo tendrán la elegancia de decir simplemente ‘lindo día + tu nombre’. Pero que salga del corazón. Con amor y bendiciones para todas las MUJERES en este y todos los días”.

Amparo Grisales compartió un mensaje conmemorando el Día de la Mujer a través de sus redes sociales. @Amparo_Grisales/Twitter

La exvirreina universal colombiana Paola Turbay, a quien ven todas las noches en la producción del Canal RCN Ana de nadie, aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a todas las mujeres para que se apoyen y se protejan entre sí.

“La mejor manera de celebrar el Día de la Mujer es apoyándonos, protegiéndonos, admirándonos y respetándonos las unas a las otras. Hoy y siempre. Somos mágicas y poderosas. Más sororidad, menos competencia”, escribió en sus redes sociales.

Paola Turbay compartió un mensaje conmemorando el Día de la Mujer a través de sus redes sociales. @paolaturbay/Twitter

Otra de las que se pronunció en sus redes sociales este día fue la cantante de música popular Paola Jara, que recientemente fue blanco de críticas en redes sociales por cuenta de su apariencia. En su cuenta de Instagram, acompañó el mensaje con una foto a blanco y negro con su pelo al natural, con la canción de fondo I am woman.

“Mujeres, feliz día! Mi total admiración por cada una de ustedes”, acompañado de varios emoticones de flores rosas y rojas, del que también formaron parte las diferentes profesiones de estas animaciones en las que hoy en día se desempeñan millones de mujeres.

Paola Jara compartió un mensaje conmemorando el Día de la Mujer a través de sus redes sociales. @paolajarapj/Instagram

La actriz Mariana Gómez, que dio vida a la cantante Arelys Henao en su bioserie, también se pronunció a través de sus redes sociales este día con un emotivo mensaje en el que se conmemora la lucha por la igualdad de derechos y extendió su felicitación a los millones de mujeres que día a día, se levantan para cumplir sus metas y sueños.

“Entiendo que hoy sea un día para recordar nuestra lucha por la igualdad de derechos, (lucha que hoy aún continúa) pero, a mí si me gusta que me digan ‘Feliz Día de la Mujer’. Sí, hoy recuerdo, valoro y honro esa lucha, pero también aprovecho la excusa para honrar a las mujeres que me rodean”, escribió la cantante a través de sus InstaStories.