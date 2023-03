“Si fuera por las ‘funadas‘ yo no estaría acá“: Luisa Fernanda W sobre el matoneo del que ha sido víctima

Para la influenciadora paisa las criticas son el pan de cada día

Luisa Fernanda W ha contado en varias entrevistas a medios tradicionales, y también ha difundido a través de sus redes sociales a lo largo de su trayectoria, lo duro que ha sido el exponerse al mundo del entretenimiento a causa de la negatividad que ha recibido, tanto en su niñez como en su adultez.

Te puede interesar: Luisa Fernanda W. y Pipe Bueno, más enamorados que nunca

Para la paisa, todo comienza en la época en la que estudiaba, porque según ella, la “menospreciaban” cuando iban a hacer trabajos en grupo ya que ellos dudaban sobre si podían trabajar con ella o no al no creer que estaba lo suficientemente preparada para lograr cumplir con la expectativa de las tareas.

En numerosas ocasiones resaltó que las personas rumoraban que ella solo pensaba en temas de belleza, maquillaje y moda, sin darle si quiera la oportunidad de demostrar quién era realmente y ante esto, aseguró que nunca los enfrentó o consideró necesario el explicarles qué tipo de ser humano realmente era.

La empresaria antioqueña se blinda contra insultos Foto: Instagram @luisafernandaw

En estos días y luego de que se revelara el cartel de los artistas que harán presencia durante el Festival Estéreo Picnic 2023, un internauta aprovechó para, de manera irónica, hacer un apunte sobre la supuesta participación de la antioqueña como artista principal, publicando mediante su cuenta de Twitter:

Te puede interesar: Luisa Fernanda W reveló qué mensaje le dejaría a su yo de 20 años

“El Festival Estéreo Picnic 2023 tendrá como headliner a Luisa Fernanda W.”,

La empresaria no se frenó y ante eso trinó sin filtro: “¿Cuál es la necesidad de este tipo de comentarios? Qué tristeza que tengamos tan normalizado el bullying y más triste aún un ‘hombre’ metiéndose con una mujer embarazada”.

Te puede interesar: Sara Uribe reveló por qué terminó su relación con excompañero de Protagonistas de nuestra tele

Por su poco uso de ropa en sus diversas plataformas digitales tanto antes de, durante y/o después de sus embarazos, por su debut en la industria de la música, por su muy mediática, corta y a la final, trágica relación con el cantante Legarda, quien la introdujo en el arte y por su actual pareja, el también músico caleño, Pipe Bueno, la paisa siempre mantiene en el ojo del huracán.

En un en vivo confesó que las criticas, aunque dolorosas, le ayudan a fortalecerse (@luisafernandaw/Instagram)

Y si bien la creadora de contenido se ha ganado la admiración y fanaticada de muchos a nivel internacional, a su vez ha sido blanco de burlas, y es por eso que anteriormente y de manera continua ha expresado en sus redes sociales: “Aquí quien me ve yo he sido víctima de ciberbullying, de bullying de todo los tipos, de críticas y chismes que no me pertenecen, que no hablan realmente de lo que soy, entonces he aprendido muchas cosas en este proceso”.

La paisa ha expresado que ella siente que la vida planeó que viviera todas estas críticas, inventos y negatividad, para enseñarle a crecer, a ser más fuerte y a valorar, sobre todo, todo lo bonito que vive actualmente.

Hoy causó revuelo en la web al responder algunos comentarios de sus críticos mediante un en vivo que hizo en su cuenta de Instagram en la que ya cuenta con más de 18.3 millones de seguidores. En el stream destacó varios puntos importantes en los que se refiere a su carrera y a varios detalles de su vida tanto en el ámbito, laboral, como amoroso y profesional.

En el íntimo momento con sus seguidores, mientras se maquillaba y hablaba de diferentes temas y actividades que se encuentra desarrollando actualmente, se refirió también a los crueles momentos en los que ha sido victima del matoneo y precisó: “Esto por acá es momentáneo, uno no se debe dejar llevar cómo por las ‘funadas’ que le metan a uno en redes sociales, si fuera por eso, yo no estaría acá¨.