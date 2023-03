Piqué estaría “enfadado” con Shakira y habría lanzado dura advertencia

Gerard Piqué no soportaría más que Shakira utilice a su familia para generar discordia con medios de comunicación.

El mundo del entretenimiento se sacudió hace más de seis meses, cuando Shakira y Gerard Piqué confirmaron su separación después de 12 años de relación. En medio del proceso que afronta la barranquillera con su expareja, estrenó cuatro sencillos en los que sin lugar a dudas los principales protagonistas fueron su exsuegra Montserrat Bernabéu, Clara Chía y el exBarça.

TQG, Music Sessions #53 y Monotonía fueron las más contundentes cuando todo salió a la luz; sin embargo, Te Felicito también llevó algunas pistas impregnadas en su letra y en una de las escenas protagonizadas por Rauw Alejandro. Desamor, tusa, empoderamiento de la mujer y superación fueron tan solo algunos de los mensajes con los que la colombiana llegó a sus seguidores con estas canciones.

Sumado a todo esto, está la entrevista que concedió recientemente a un medio de comunicación mexicano por primera vez después de haber revelado la ruptura y tras el lanzamiento del tema junto a Bizarrap, en la que abrió su corazón de tal manera que expuso por completo el dolor, incluso en sus gestos frente a la cámara, afirmando que sus canciones fueron la mejor terapia para desahogarse.

Photo © 2022 G3/The Grosby Group Gerard Piqué llega a un evento Kosmos en Barcelona acompañado de su novia, Clara Chía Martí.

Pero el éxito de Shakira también llegó cargado de inconformismo para quienes antes fueron su familia, Montserrat Bernabéu y Joan Piqué, padres del exfutbolista; incluso, se afirmó que Clara Chía también se habría visto afectada por las indirectas. Medios españoles afirmaron que la pareja estaría a punto de casarse, sostuvieron que ahora están pensando en cancelar su matrimonio.

Todo esto tendría enfadado al exdefensa central, ya que, según el programa Fiesta de Telecinco, la ruptura pasó a ser mediática y no algo atañe exclusivamente a la expareja, lo que estaría afectando a su familia e incluso, a su entorno más cercano, que ya reaccionó también a las polémicas canciones de la colombiana.

“Es verdad que él transformó la pena, dolor y frustración en humor ante los medios de comunicación, pero ha tomado la decisión de no pasar por alto que se vuelva a utilizar a la familia para intentar generar todavía más odio y enfrentamiento mediático”, señaló el periodista Saúl Ortíz, que forma parte del grupo de presentadores.

Clara chía y Gerard Piqué protagonizaron beso durante un evento al que asistieron juntos.

Finalmente, el periodista señaló que Piqué no dejará pasar por alto que se use de nuevo a su familia para generar más odio o enfrentamientos con medios de comunicación, por lo que afirmó que se propuso en proteger a su familia y no le seguirá el juego a la barranquillera.

El vulgar gesto de Gerard Piqué y Clara Chía a la prensa

Las redes sociales no perdonan una salida en falso de la pareja, que recientemente protagonizó un infortunado encuentro con el paparazzi español Jordi Martin cuando este se acercó a la casa de los padres del exdefensa central del F. C. Barcelona a intentar indagar qué opinaba sobre el lanzamiento de la barranquillera junto a su compatriota La Bichota.

Justo en ese momento, arribaron al lugar Gerard Piqué acompañado de Clara Chía y en el instante en que se percataron de la presencia del periodista, ambos atinaron a ponerse el dedo en la nariz. Esto recuerda el episodio en el que el exfutbolista le reclamó a través de las redes sociales a Martin que dejara las drogas.

En Twitter, una cuenta de fanáticos de Piqué y Chía replicó la imagen y no dudó en expresar su apoyo haciendo comentarios en contra del paparazzi español a quien señalan de ser un “acosador”.

Gerard Piqué hace un gesto a los "paparazzi" y seguidores apuntan a que se trataría de una respuesta a Shakira. @ClaGerFans/Twitter

“¡Oh, mi Dios! Me tatuaría esta imagen ya mismo. Gerard Piqué y Clara Chía, respondiendo a las provocaciones del paparazzi acosador Jordi Martin. Cada vez que JM diga algo de ellos hay que responderle con esta imagen. Los amo”, escribió el internauta que, además, compartió la imagen de Gerard Piqué y Clara Chía con su dedo apuntando en la nariz.