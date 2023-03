“Casi me desmayo”: Juliana Calderón sorprendida con la cantidad de plata que se gastó en España comprando ropa

Yina Calderón y Juliana Calderón, hermanas e influencers colombianas. Foto: Instagram @julianacalderon12

Apenas comenzó marzo Yina Calderón y sus hermanas salieron de viaje rumbo a Europa. Y, como probablemente hacen muchas personas cuando visitan otro país o región, Juliana Calderón quiso salir de compras. Sin embargo, una gran sorpresa se llevó estando en España. Así las cosas, la empresaria comenzó por expresar desde sus redes sociales:

“A mí me habían dicho que Zara y Bershka es muy económico aquí en Europa... Y yo me puse de compulsiva a comprar cantidad de cosas... yo ni siquiera miraba precios porque decía: Eso es súper económico”.

A su vez, Juliana Calderón mostró brevemente algunas de las prendas que se compró: una chaqueta y algunos vestidos se alcanzaron a ver entre lo adquirido en las populares tiendas. Ahora bien, la sorpresa se la llevó cuando hizo la conversión de euros a pesos colombianos respecto de lo que había comprado.

“Estas cositas me las compré y me valieron 223 euros... se me dio por hacer la conversión: millón y péguele, ¿por esto?, casi me desmayo. Es cien por ciento mentira que aquí un Zara o un Bershka es cualquier bobada, es costoso, igual que en Colombia, aquí también tienen prestigio esas marcas”.

Pero no solo fue el dinero gastado en ropa lo que alarmó a la empresaria, sino también lo que le costaron unos dulces.

“Aquí también venden muchos dulces, hay como tiendas de solo dulces... Estos dulces, esta pendejadita nos costaron casi 50 euros, convirtiéndolos son como 250 mil pesos”.

¿Por qué la mamá de Yina y Juliana Calderón no las acompañó a Europa?

Aunque, por lo que se ha visto en las redes sociales, Merly Ome goza de tener una buena relación con Yina, Juliana, Claudia y Leonela, para este viaje a Europa ella no estuvo presente: ¿La razón? Porque, al parecer, no se la lleva bien con el padre de sus hijas, quien sí las acompañó en el viaje.

A principios de febrero, estando en compañía de su madre, Yina Calderón expresó en sus redes sociales: “Ustedes me estaban preguntando que si mi mami va a ir a Europa con nosotros: no”, luego parece decir: “la señora no la va con mi papá y va ir el papá mío”.

Juliana Calderón imitó baile de Rihanna en el Super Bowl

El 12 de febrero se desarrolló una nueva versión del Super Bowl (final de la Liga Nacional de Fútbol Americano NFL) y Rihanna fue la protagonista en esta ocasión del show de medio tiempo. La estrella pop, durante los casi 14 minutos que duró su espectáculo, se desenvolvió en la interpretación de populares temas como ‘We Found Love’, ‘Rude Boy’, ‘Bitch Better Have My Money’, ‘Work’, ‘Wild Thoughts’, ‘Pour It Up’, ‘Umbrella’, ‘Diamonds’, entre otros.

Es de resaltar, además, que estuvo acompañada de una gran cantidad de bailarines y las coreografías que realizaron para cada una de sus canciones se han vuelto virales en las redes sociales, incluso, algunos bailarines e influenciadores las han replicado. En este sentido, Juliana Calderón también quiso imitar uno de los bailes de la artista, nacida en Barbados.

Así las cosas, desde sus Historias de Instagram la empresaria empezó por decir: “Estaba haciéndole un baile aquí a una amiguita, de Rihanna, la que estuvo en el Super Bowl. Ella me dice que me falta un poquito, quiero saber si ustedes también opinan lo mismo”.

Enseguida, la hermana de Yina Calderón compartió el video de una mujer imitando la coreografía que Rihanna hizo con sus bailarines para la interpretación de ‘Rude Boy’; posteriormente, se mostró a ella misma realizando su respectiva imitación. Y, abrió una encuesta para sus seguidores bajo el título de: “¿Parecido el baile?”; aquí el video compartido por la empresaria: