Nueva novia de Sebastián Caicedo es criticada por “derroche de amor”

A pesar de que muchos internautas están a favor de la nueva relación del caleño, un gran porcentaje, no

Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos formaron una pareja sinigual, tuvieron una de las relaciones más seguidas y queridas de la farándula colombiana durante más o menos 13 años, entre noviazgo y matrimonio., sin embargo, por las vueltas que da la vida, hoy cada uno ya tiene nueva compañía sentimental.

A pesar de que ambos han demostrado madurez para seguir con sus vida, respetando al mismo tiempo el pasado que vivieron y muy en el ojo publico, muchos seguidores siguen aferrados a la idea de lo que fue esta bonita relación en algún momento y no la quieren dejar atrás. Sus comentarios, usualmente más negativos que cualquier otra cosa, no se hacen esperar, plasmando su desacuerdo con las nuevas relaciones de los artistas y a veces hasta con fuertes criticas.

No ha sido ningún secreto que asumir el tan observado rol de novia no ha sido para nada fácil, ya que incluso se rumora que Juliana Diez Duque fue la tercera en discordia por la que el matrimonio de los célebres decidió abrir caminos.

Juliana, que nada tiene que ver con la industria del entrenamiento es una empresaria colombiana, dedicada al rubro textil y actual directora y cofundadora de la marca de ropa femenina Navissi, que apuesta por el talento creativo y la producción nacional.

La emprendedora habría sido hasta el momento muy cauta con su expresión amorosa a través de las plataformas digitales, muy probablemente intentando evitar lo que estaba por suceder y es que tras la publicación tipo reel del actor caleño en su cuenta de Instagram en la que se encontraba celebrando al Día de San Valentin y en dedicatoria a Diez, posteo:

“En tus tiempos señor!! Que el amor, el respeto y la felicidad primen para todos!! Amo caminar de la mano de Dios y de la tuya @july10z Que ÉL siempre sea el protagonista de nuestra historia!!#sanvalentin #delamanodediossiempre si #sevalesoñar”

Los comentarios negativos le fluyeron a algunos de sus seguidores con naturalidad, aseverando: “No critico la vida de nadie. Pero admiro la vida de los actores como aman y se desaman de un día para otro ... Y sobre todo con tanta pasión 😏”

Otros utilizaron el tema musical de Shakira y Bizarrap, Sesión #53 como ejemplo de comentario al recalcarle al artista: “Tu si cambiaste un ferrari por una bicicleta 😮😮”

Ante eso, Caicedo sólo respondió en el propio post: “Un noviazgo con propósito de que Dios sea el centro de la relación !!”

Juliana publicó en su cuenta oficial de Instagram, en la que tiene más de cien mil seguidores, un carrusel de seis fotografías en el que la pareja posa muy enamorada.

En la dedicatoria, Juliana escribió un amoroso mensaje para Sebastián, afirmando que conocer su corazón, ha sido uno de los regalos más hermosos que ha recibido, agregando que le gusta reír, orar, soñar, y creer, además manifestó lo bello que es amar sin miedo, resaltando: “Conocer tu corazón ha sido uno de los regalos más hermosos que Dios me ha dado, amo reír a tu lado, orar, llorar, soñar, y sobre todo CREER EN LAS LOCURAS QUE DIOS PONE EN NUESTROS CORAZONES. Es hermoso poder amar sin miedo, y teniendo la certeza que Dios está al control de nuestras vidas. @sebastiancaicedo”.

En respuesta a eso su pareja comentó: “En sus tiempos y soltando el control ❤️🔥” mientras que los otros seguidores apuntaron: “No se nota el amor de sebastian” y “A cuál Dios se refiere, Sebastián lleva a Villalobos en las venas, no quieras aparentar lo que no es, arrepiéntete porque lo que Dios une no debe separarlo el hombre ...entonces tú de que Dios hablas!”