Karol G se presentaría en el Super Bowl junto con Shakira: Viera Vidente ilusiona a los seguidores de la “Bichota”

Recientemente, Karol G logró el histórico No. 1 en la lista Billboard 200 con ‘Mañana Será Bonito’. @billboard.com

El 17 de abril de 2022 la cantante colombiana Karol G enorgulleció al pueblo colombiano al ser la primera artista nacional en ser headliner en el Festival Coachella; luego, en julio del mismo año la paisa también sorprendió apareciendo en el escenario del Festival Tomorrowland. Pero parece que La Bichota también llevará próximamente su música al gran evento del Super Bowl.

Te puede interesar: Maluma o Anuel, cuál es más lindo

Esto lo confirmó la tarotista Vieria Vidente en un reciente video que publicó en su canal de YouTube. La famosa mujer realizó un video en el que realizó un análisis, con ayuda de las cartas del tarot, sobre la nueva canción que Karol G hizo junto a Shakira, llamada “TQG” y alcanzó a realizar algunas predicciones sobre lo que viene para la carrera y vida amorosa de la cantante paisa.

Llegada de Karol G al Super Bowl y colaboración con Rihanna

En el 2020, por primera vez, una artista colombiana protagonizaba el show central de uno de los eventos deportivos más importantes de los Estados Unidos; se trataba de Shakira, quien junto a JLo realizó el gran show. En ese año, J Balvin también estuvo en el escenario como artista invitado.

Karol G y Rihanna se conocieron en persona tras el show de la barbadense en el Super Bowl. Foto: Instagram @ karolg

Pues bien, según Vieria Vidente, la bandera tricolor se alzará nuevamente en el Super Bowl con Karol G como anfitriona del Halftime Show del evento deportivo. “Vamos a ver, más adelante, a una Karol G cantando todas sus mejores canciones allá en el Super Bowl”, expresó la tarotista recordando que cada año desde la producción del Supertazón escoge a uno o varios artistas para que realicen un gran concierto en el entretiempo del partido de fútbol americano.

Te puede interesar: Anuel AA sugirió que Karol G tiene éxito global cuando le dedica canciones: “Yo soy un símbolo sexual”

La tarotista señaló que los organizadores del evento han posado sus ojos en el trabajo de artista colombiana Karol G y la tienen dentro de sus opciones para el halftime de un próximo Super Bowl. También agregó que existe la posibilidad de que “invite a Shakira para cuando cante esta canción. Ella va a traer artistas a esa presentación, que va a dejar a la gente con la boca abierta”.

De la misma forma, la vidente aseguró que en la actualidad Shakira y Karol G “están en su mejor momento, están brillando” gracias al éxito de su colaboración y añadió que las dos colombianas están recibiendo muy buenas ganancias económicas con ese sencillo.

Te puede interesar: Anuel lanzó pistas de su nueva canción: “Los hombres no lloran, los hombres facturan”

Pero esto no sería todo lo bueno para Karol G próximamente, puesto que en el más reciente Super Bowl la cantante acudió como espectadora y cumplió el sueño de conocer a Rihanna, quien fue la artista del entretiempo de la última edición del evento. Según la tarotista, “vamos a ver Karol G haciendo una colaboración musical con Rihanna, una artista a quien ella admira y respeta. Esa canción, mis amores, será tan buena o quizás mejor que la que hizo con Shakira”.

Karol G y Anuel AA volverían a colaborar

Karol G y Anuel AA no volverían a estar juntos según Vieria Vidente

Vieria Vidente también le consultó a las cartas sobre el futuro en el amor en el caso de Karol G y señaló que ella todavía está dolida tras su separación con el cantante puertorriqueño Anuel AA. Cabe recordar que la relación entre los dos cantantes urbanos, que terminó a inicios de 2021 tras más de tres años de relación, generó mucho impacto en la prensa internacional, luego de que él iniciara rápidamente una nueva relación amorosa con su hoy exesposa y madre de su hija, Yailin.

La tarotista señaló que no hay probabilidad de que Anuel AA y Karol G estén juntos de nuevo, “no lo veo aquí, no veo que Anuel AA quiera dar su brazo a torcer para regresar con Karol G, eso no va a pasar”. Sin embargo, en las cartas la mujer pudo encontrar que lo que sí pasará es que los artistas se perdonen y vuelvan a compartir escenarios.

“Que más adelante puedan colaborar juntos y que va a haber un perdón entre ambos, sí señor. Sí, van a colaborar nuevamente juntos en una tarima y cantar canciones viejas, pero primero tiene que suceder ese perdón para verlos juntos nuevamente”, aclaró.