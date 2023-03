Estos son los medicamentos más comunes y necesarios que estarían escaseando en Colombia

(Getty)

Desde que la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) advirtió que 1.242 principios activos estarían escazos o en riesgo de desabastecimiento, pacientes crónicos y médicos especialistas en todo el país temen por la salud de quienes necesitan medicación constante, como parte de su tratamiento.

Te puede interesar: Habría desabastecimiento de 1.242 medicamentos en Colombia, advierte Acemi

Y es que, de acuerdo con el reporte, las personas con hipertensión y enfermedades mentales podrían ser las más afectadas; ya que, entre los medicamentos a los que más cuesta acceder, por estos días, estarían el Amlodipino –solo o combinado–; el Valsartan; el Enalapril, la Espironolactona, y la Trazodona, Quetiapina, Risperidona, Duzoletina y Olanzapina.

De otro lado, los pacientes con cáncer estarían teniendo problemas para acceder a la Bicalutamida, Paclitaxel, Leuprolide, Dasatinib e Imatinib. Las personas con diabetes a la Exenatida, Metformina, Glibenclamida, Vildagliptina y Glimerpirida.

Te puede interesar: Los detalles de la visita de la FDA a Argentina y su encuentro con los principales laboratorios nacionales

Quienes sufren de enfermedades cardiovasculares reportaron problemas a la hora de comprar Atorvastatina, Rosuvastatina, Ezetimiba + Simvastatina, Metoprolol succinato y Metoprolol tartrato. Analgésicos como el Acetaminofén, Diclofenaco, Meloxicam, Oxicodona e Ibuprofeno también estarían escasos.

Y, las mujeres que utilizan los anticonceptivos estarían pensando en cambiar la Drospirenona + Etinilestradiol, Levonorgestrel, Ciproterona, Dienogest y Medroxiprogesterona, puesto que no logran encontralos con facilidad.

Te puede interesar: Qué es la shigella y por qué los CDC alertaron que está en alza por un aumento en la resistencia antimicrobiana

En una entrevista para Caracol Radio, la presidente ejecutiva de Acemi, Paula Acosta, comentó que la situación es realmente alarmante, en algunos casos: “Nos preocupa de manera especial la disponibilidad de múltiples principios activos clave para garantizar el adecuado tratamiento de personas con condiciones crónicas, especialmente los medicamentos para el tratamiento de trastornos mentales y algunos antibióticos y analgésicos”.

Y lo peor de todo es que “La grave situación, que fue advertida por Acemi desde mediados del 2022, no mejora y se prevé que incluso pueda empeorar”, según se lee en un comunicado emitido por la asosiación, conformada por varias EPS.

Ya en febrero, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) había alertado sobre una investigación por posible desabastecimiento de medicamentos para pacientes con problemas de salud mental: “Luego de conocer informaciones de prensa sobre un presunto desabastecimiento de medicamentos con principio activo Desvenlafaxina en Colombia, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) adelantó las averiguaciones pertinentes y, tras comunicación directa con los actores de mayor participación en el mercado, logró constatar que no hay desabastecimiento de este medicamento y que hay suficiente disponibilidad para responder a las necesidades del país”, describieron.

Y, desde entonces, la entidad ha estado “surtiendo los estudios técnicos correspondientes que le permitan emitir una comunicación oficial en la que se describa el contexto real de estos fármacos en el país, es decir, conocer si su estado en el mercado es de normalidad o si efectivamente se encuentran desabastecidos, en escasez o en riesgo de desabastecimiento”.

Mientras que, el Ministerio de Salud ha venido implementado una serie de medidas para mitigar el “desabastecimiento”. Mismo que llegó a explicar en 8 puntos, todos relacionados con fenomenos internacionales que no solo tendrían a Colombia en alerta.

“Entre agosto y septiembre de 2022 se realizaron mesas de trabajo con los gremios del sector salud, incluyendo la industria, los gestores, las EPS, las IPS, Asocoldro y organizaciones de usuarios, en los que se adquirieron compromisos por parte de todos los actores incluyendo el reporte de datos al ministerio para hacer seguimiento a la disponibilidad de medicamentos. Sin embargo, no todos los gremios han generado los reportes que se acordó diligenciar (…) El nivel de respuesta fue aceptable entre gestores, laboratorios farmacéuticos y algunas IPS, no siendo así para la mayoría de las IPS, ni EPS del sector, se destaca que ACEMI no ha entregado la información requerida”, sentenció la cartera.

A lo que Acemi respondió que “ni las mesas se volvieron a convocar ni la disponibilidad de los medicamentos priorizados por el Ministerio o la de los demás principios activos (…) presentan una mejoría”, a pesar de que, entre el 2022 y hasta el 27 de febrero (2023) se habrían abierto 10 mesas de trabajo, cada una dejando sus propias conclusiones.

Consulte la lista completa de medicamentos que estarían escaseando en el siguiente enlace: https://www.invima.gov.co/web/guest/medicamentos-vitales-no-disponibles