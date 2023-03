El periodista Diego Guauque confesó que está atravesando por una crisis en su lucha contra el cáncer: “Antes yo no pensaba así”

Guauque fue diagnosticado con sarcoma.

Luego de ser diagnosticado con cáncer el pasado mes de enero, el presentador del programa de investigación del Canal Caracol, Séptimo Día, Diego Guauque, ha enfrentado una extensa batalla para salvar su vida. Recientemente, en una entrevista del formato de chismes de la misma cadena televisiva, La Red, comentó que se encuentra en crisis.

“Yo ahora estoy sufriendo una crisis, siempre estoy pensado oiga, antes yo no pensaba así. Cuando uno sufre este tipo de circunstancias de tragedias, por decirlo así, de obstáculos, evidentemente te transforma un poquito y creo que te transforma para bien”, dijo en su charla con el equipo periodístico de aquel espacio del Canal Caracol.

Es de destacar que Diego terminó pidiendo asistencia médica luego de presentar un fuerte dolor de estómago, sin embargo, por su mente nunca pasó que los resultados de los análisis sobre su cuerpo dieran un resultado relacionado a la enfermedad que ahora padece. Guauque fue diagnosticado con sarcoma.

“Desde la primera vez que a mí me dijeron ecografía, tiene que hacerse ecografía; evidentemente uno piensa en la palabra tengo alguna cosa, una masa, un tumor, que tal que eso termine en cáncer, pero igual yo lo veía lejano, pero poquito a poquito te vas acercando a esa palabra. De pronto es un tumor benigno, hay ojalá que eso sea y que mañana llegue la doctora y me diga ‘Diego es esto, hay que sacarlo, pero no te preocupes’”, relató en la entrevista con La Red.

“Llega un momento y te dicen encontramos una cosa que se llama un sarcoma y yo ¿qué es sarcoma? Es un tema cancerígeno y tú sabes cómo somos nosotros los reporteros, pues al grano ¿tengo cáncer cierto? Y la respuesta fue: Sí. Mi enemigo, mi rival, es el sarcoma. Entonces dije, bueno hermanito, cuándo se va a ir de acá, qué vamos a hacer, cómo te vas a ir alejando, te tengo que vencer. Estoy convencido de que lo voy a derrotar”, añadió.

“¿Por qué medio está carajada a mí? Si no he sido un mal tipo, ni nada, tengo mi familia. Entonces, uno empieza a procesar y se pregunta ¿Por qué a mí?. Y esa pregunta me duro como dos días y la pregunta ya no era ¿por qué a mí? Si no ¿Cómo me voy a sanar?”, relató.

A través de sus redes sociales, el comunicador reveló que tan solo dos semanas tras su primera quimioterapia su cabello empezó a caerse, por lo que decidió raparse. “Quince días después de mi primera quimio se me empezó a caer el pelo. Lo noté fácilmente en la ducha y cuando me peinaba. De un momento a otro, comencé a acumular unos parches en la cabeza imposibles de disimular. Por eso hoy decidí coger el toro por los cachos y cambiar de look. ‘Vamos a tomar medidas más severas’, le dije a mi peluquero”, contó el periodista a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

“‘Hágale pues, papá, sin miedo’, le respondí con decisión, pero, no lo niego, con un asomo de tristeza. Y así quedé. Algunas veces estuve con el pelo muy bajito, pero nunca así: calvo, recalvo (...) Lo positivo es que es un problema menos, una liberación, porque la diaria caída del pelo se me empezaba a convertir en un problemita aburridor. Tómenle del pelo a esta foto y continúen sonriéndole a la vida por las cosas pequeñas que tenemos y que solamente valoramos cuando se marchan”, añadió al hablar del día que se enfrentó a la máquina para cortar su cabello.