Roy Barreras hizo un llamado a blindar a Gustavo Petro ante el escándalo de su hijo

Roy Barreras aseguró que cuando se presentan este tipo de inconvenientes, cualquier gobierno pierde márgenes de gobernabilidad. Por lo que le hizo un llamado a los partidos que hacen parte de la coalición de Gobierno a la moderación, a la sensatez y a blindar al presidente Petro como jefe de Estado. Crédito: @RoyBarreras / Twitter

El escándalo de Nicolás Petro ha calado hondo en la política nacional, incluso, existen algunos sectores que creen que las presuntas actuaciones por parte del hijo del presidente de la República pueden llegar a afectar de manera negativa al Gobierno y sus reformas. Por eso, el presidente del Congreso, Roy Barreras, envió un mensaje a “rodear y blindar al jefe del Estado”.

Te puede interesar: Quién es Nicolás Petro, el polémico hijo del presidente

El llamado lo hizo la tarde del seis de marzo de 2023, a través de una rueda de prensa sobre el proyecto de ley con el que se busca el sometimiento a la justicia de estructuras armadas organizadas, y aseguró que el único camino es la aprobación del proyecto y así los mismos delincuentes se podrán acoger a los beneficios.

Sobre el escándalo que afronta actualmente el Gobierno nacional, el presidente del Senado, Roy Barreras, aseguró que cuando se presentan este tipo de inconvenientes, cualquiera pierde márgenes de gobernabilidad. Por lo que le hizo un llamado a los partidos que hacen parte de la coalición de Gobierno a la moderación, a la sensatez y a blindar al presidente Petro como jefe de Estado.

Te puede interesar: Roy Barreras pide suspender diálogos con narcotraficantes: “No se puede permitir la humillación de la fuerza pública”

“Siempre que un Gobierno recibe ataques a diestra y siniestra, sean estos motivados o no, justificados o no, pierde márgenes de gobernabilidad. Por eso mi responsabilidad en esta hora es hacer un llamado a la moderación, a la sensatez, a aferrarnos a la institucionalidad siempre, al respeto a las instituciones, pero además, un llamado a rodear y blindar el jefe del Estado, las cortes y el Congreso como pilares de esta institucionalidad”.

Sobre Nicolás Petro, Barreras aseguró que sus actuaciones no deben afectar al Pacto Histórico, pues su elección como diputado se dio antes de que el partido de Gobierno existiera, al ser avalado por la Colombia Humana.

Te puede interesar: El desahogo de Máximo Noriega: “Para mantener el poder a toda costa usan una guerra sucia cruenta y violenta”

“El diputado Nicolás Petro, quiero recordar, fue elegido antes de que existiera el Pacto Histórico. Hasta antes del 2021, lo que existió y se expresó en las urnas fue la Colombia Humana, el movimiento que lideró el candidato Gustavo Petro hace cuatro años”.

Y aseguró que las denuncias de los familiares o allegados a funcionarios públicos no tienen nada que ver con la necesidad del país y las reformas que se están trabajando desde el Gobierno nacional.

“Nada tienen que ver los distintos escándalos o señalamientos o denuncias contra familiares o allegados al Ejecutivo con el trámite de las reformas. Yo he dicho que Colombia no puede avanzar de escándalo en escándalo o de crisis en crisis que no le sirven a nadie, sino que hay que concentrarse en la aprobación de las reformas sociales, que son el verdadero cambio para cumplirle a los colombianos”.

Por eso, para Roy Barreras es fundamental aprobar el proyecto de ley y suspender, por ahora, cualquier negociación con criminales hasta que se puedan adoptar las medidas necesarias para que las bandas criminales puedan acceder a los beneficios y así, asegurar su sometimiento.

“Yo he dicho que le pido al Gobierno que suspenda cualquier tipo de conversación, diálogo o negociación, oficial o extraoficial, con los narcotraficantes porque le hace daño al propósito noble de la Paz Total y porque es innecesario, que el vehículo es la ley de sometimiento o desmantelamiento de las organizaciones criminales y que una vez que estén aprobados esos beneficios, serán los narcotraficantes los que podrán acogerse a ellos”.

Para Roy Barreras, cualquier acercamiento de abogados o actores políticos que buscaron ser intermediarios entre el Gobierno nacional y los criminales en las cárceles fue ilegal e inútil, por lo que deben descalificarse de manera oficial.

“Cualquier intermediación en el inmediato pasado, no solamente era inútil, sino que, probablemente, era ilegal, y seguramente las decenas de abogados que medraban en las cárceles y de intermediarios, inclusive de actores políticos, pretendiendo, unos ayudar de buena y fe, y otros de mala fe cobrando por esa gestión, son todos dañinos para el proceso de la Paz Total y son innecesarios y deben descalificarse oficialmente”.