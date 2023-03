La selección Colombia jugaría cuatro partidos seguidos: la nueva opción de la CONMEBOL para las eliminatorias al Mundial

La selección Colombia jugaría cuatro partidos de eliminatorias seguidos en una misma fecha internacional según la que sería la más reciente consideración de la CONMEBOL. FCF.

Tras la finalización de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, las selecciones que no consiguieron participar de la cita orbital comenzaron a planear los próximos cuatro años de competencias para clasificar al siguiente Mundial, sin embargo, debido al apretado calendario de clubes y el poco tiempo de descanso el inicio de las Eliminatorias se ha visto pospuesto un par de veces y todavía no tiene fecha delimitada de inicio.

Te puede interesar: “Se acercan más a arrancar en septiembre”: presidente de Conmebol sobre Eliminatorias al Mundial 2026

Este aspecto tiene en vilo a cada una de las naciones pertenecientes a la CONMEBOL, ya que necesitan la mayor cantidad de tiempo disponible para construir un equipo lo suficientemente competitivo que sea capaz de salir adelante en las Eliminatorias más complicadas del mundo.

Así es la situación para la selección Colombia, que luego de su fracaso de no poder clasificar a Qatar 2022, ahora buscará aprovechar la nueva oportunidad lo más rápido posible bajo el mando del director técnico Néstor Lorenzo.

Te puede interesar: Así fue la votación de Néstor Lorenzo en la elección de The Bets 2022

Aun así, según informó Carlos Antonio Vélez en la cadena radial Antena 2, la CONMEBOL tendría una última opción para el inicio de las Eliminatorias y esta cambiaría la manera en la que se han venido desarrollando en los últimos años.

Vélez comentó en primer lugar, que la CONMEBOL también estaría evaluando la posibilidad de comenzar las Eliminatorias en 2024, siendo febrero el mes elegido para hacerlo. No obstante, teniendo en cuenta la cantidad de partidos a disputarse, la manera en la que se agendarán también sería modificada.

Te puede interesar: La Conmebol le abrió expediente a Millonarios por el comportamiento de sus hinchas

La institución reguladora del fútbol sudamericano tendría establecido realizar dos fechas con partidos cuádruples, es decir, en el caso de Colombia, que la Tricolor juegue cuatro partidos en una misma fecha internacional a comparación de los usuales dos que se vienen disputando desde hace varios años.

Esto se daría no solo con el objetivo de cumplir con el calendario, sino de permitirle a las selecciones lo que resta del 2023 para seguir teniendo pruebas de fogueo y pulir lo máximo posible a las plantillas elegidas para las eliminatorias.

La barrera principal que tendría esta propuesta es llegar a un acuerdo con los clubes dueños de los derechos deportivos de los futbolistas convocados a representar a sus países, ya que, el hecho de disputar cuatro partidos en cadena con la selección significaría para los equipos la ausencia de uno de sus jugadores por un buen tiempo o el incremento del riesgo de lesión, dependiendo de qué tan cercanos sean los partidos.

Septiembre sigue siendo el mes preferido para el inicio de las Eliminatorias

Hace poco tiempo, durante el desarrollo de la ceremonia de los premios The Best de la FIFA, en conversación con TyC Sports, Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, afirmó que no es probable que las Eliminatorias al Mundial 2026 comiencen en junio, como se tenía proyectado.

Según lo que dijo el directivo, es casi un hecho que las clasificatorias darían inicio en el segundo semestre del año, como se venía realizando en las últimas ediciones, aunque todavía no tienen nada decidido al 100%.

Por el momento, el equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo, tendrá dos nuevos retos de competencia para la fecha FIFA del mes de marzo. El conjunto cafetero viajará a suelo asiático para enfrentar el 24 de marzo a la selección de Corea del Sur y el 28 de ese mismo mes a Japón, que tuvo una buena presentación en el más reciente Mundial de Qatar 2022.

Esta nueva oportunidad Lorenzo podrá seguir construyendo el equipo que disputará las tan mencionadas eliminatorias al Mundial de México/Estados Unidos/Canadá, el cual será más flexible en cuanto a cupos se refiere.