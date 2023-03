Gustavo Bolívar se volvió a agarrar con Nicolás Petro: “La revolución es limpia o no lo es”

Gustavo Bolívar cuestiona a Nicolás Petro, imágenes de Colprensa.

La polémica política ha girado alrededor del nombre del hijo del presidente de la República, Nicolás Petro Burgos, quién fue señalado por su expareja, Day Vásquez en un medio de comunicación por presuntamente haber recibido dineros de dos exnarcotraficantes para la campaña presidencial de su padre, Gustavo Petro Urrego.

La situación no solo generó críticas, el mismo jefe de Estado solicitó a la Fiscalía General que investigara el caso junto a su hermano, Juan Fernando Petro Urrego, por presuntos nexos con las denuncias. Más allá de la tormenta mediática varios cuestionamientos ha suscitado este hecho puntual en la administración ‘del cambio’.

Políticos del ala petrista han apoyado incondicionalmente, uno de ellos es el excongresista Gustavo Bolívar, quien a pesar de apoyar al Pacto Histórico sí cuestionó duramente los comportamientos del primogénito del presidente Petro.

Horas después de que se hubiese revelado originalmente el escándalo de Nicolás Petro, Bolívar sostuvo que mientras unas personas se esforzaban de sobremanera, otros se aprovechaban de la situación, terminando su trino sin mencionar al hijo del presidente Petro pero sí dejando muchas suspicacias.

“Unos matándonos por la causa y otros viviendo de la causa. Pero no se desanimen, el país sabe quién es quien”, escribió.

Dentro de los chats revelados, uno de los recientes es donde se apreciaría a Nicolás Petro hablar con su expareja sobre Gustavo Bolívar, en los mensajes enviados aparentemente en el transcurso de la campaña presidencial le habría indicado el distanciamiento con el escritor y guionista colombiano.

“Bueno, igual no me importa ese hpta”, habría respondido en referencia al excongresista.

Respecto a Bolívar, indicó nuevamente mediante su cuenta de Twitter que los funcionamientos al interior del partido tienen que ser transparentes, y en esta ocasión sí mencionó con nombre propio al hijo del presidente Petro.

“No solo Nicolás Petro pensaba que yo era un obstáculo para la campaña por no transigir con sectores oscuros de la política. Hoy ellos son el obstáculo para consolidar el cambio. Esos sectores dentro del Pacto son la mayor amenaza. La revolución es limpia o no lo es”.

Defensa del hijo del presidente

En la tarde del domingo 5 de marzo, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, salió al paso de las denuncias en su contra y señaló que no renunciaría a su cargo como diputado en la Asamblea del Atlántico.

Primero, Nicolás Petro –a través de un comunicado en Twitter– señaló que se encuentra a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que realicen las investigaciones sobre la procedencia de sus dineros.

“Frente a los señalamientos que se han hecho en mi contra en los últimos días me permito informar que me encuentro en total disposición de comparecer ante los entes de control y ratificar mi inocencia”, señaló Nicolás Petro.

El hijo del presidente Petro señaló que los dineros por los que se le cuestionan no tienen procedencia de la mafia o el narcotráfico.

“(...) aclaro a la opinión pública y medios de comunicación que los dineros en cuestión no tienen procedencia ni de la mafia, ni de la corrupción, ni de ninguna actividad ilícita, eso lo corroboraré ante la justicia, como corresponde”, señaló en la misiva publicada en redes sociales.

Sobre las fotos y la dirección de su residencia, Nicolás Petro dice que se vulneró su derecho a su información privada y esto pone en peligro su vida.

“Sin autorización o previa conversación, raya en el acoso, siempre estaré abierto a atender las solicitudes de la prensa, en estos días he atendido a los medios que he podido, pero no todo es válido. Rechazo toda intromisión en mi vida personal, familiar, en mi residencia y en los asuntos (...) así como los extractos bancarios los cuales están debidamente justificados con pagos de salario, primas y cesantías de mi labor como diputado”, enfatizó el hijo del presidente Gustavo Petro.

Por último, Nicolás Petro señaló que se abstendrá realizar cualquier participación política en miras a las elecciones regionales en octubre.

En ese sentido, anuncio también que: “He decidido abstenerme de participar de cualquier tipo de actividad política relacionada con la contienda electoral venidera. Igualmente, doy un paso al lado de los procesos de la Colombia Humana, el Pacto Histórico y la campaña de Máximo Noriega a la Gobernación del Atlántico, hasta ratificar mi inocencia”, señaló el diputado.