Alberto Gamero tras la victoria ante el Cali: “obligamos al rival a hacer otra cosa”

Alberto Gamero se mostró satisfecho tras el triunfo ante el Cali. Imagen: @MillosFCoficial

Gran victoria de Millonarios que sin despeinarse se impuso 2-0 al Deportivo Cali en el Nemesio Camacho El Campín, con anotaciones en el primer tiempo de Jader Valencia y Juan Carlos Pereira. Los dirigidos por Alberto Gamero, llegaron a nueve puntos y de momento están dentro de los ocho.

La edición 273 del clásico añejo entre Millonarios y Deportivo Cali se pintó de azul en lo que fue el regreso de Jorge Luis Pinto al Coloso de la 57, tras su paso por el cuadro Embajador en 2019. Los Azucareros no pudieron acabar con la sequía de 10 años sin ganar en la capital de la República.

La última vez que Deportivo Cali derrotó a Millonarios en Bogotá fue en noviembre de 2013, en aquella ocasión los Verdiblancos se impusieron por la mínima diferencia a los Albiazules con un tanto de Carlos Lizarazo. En el banquillo capitalino estaba Hernán Torres, mientras que Leonel Álvarez era el entrenador del cuadro caleño.

Cabe recordar que Millonarios tendrá participación internacional, dado que el miércoles 8 de marzo se medirá por la tercera fase de la Conmebol Libertadores al Atlético Mineiro en condición de local. El duelo copero está programado para las 7:30 p. m., hora colombiana con trasmisión de ESPN y Star +.

Ante el Deportivo Cali, Alberto Gamero apostó por un once alternativo para refrescar la nómina de cara al compromiso internacional por Conmebol Libertadores. Posterior al encuentro el samario se refirió a la importancia de rotar la nómina ante debido al apretado calendario.

“Nosotros precisamente ayer el entrenamiento fue con línea de tres de ellos en el fondo, porque es una posibilidad que el ‘profe’ Jorge Luis Pinto tiene, en Bogotá y por la hora. No nos sorprende porque era de las posibilidades que él tenía, y yo creo que nos sirvió hacer gol temprano, hacer gol en el primer tiempo ayuda mucho, obligamos al rival a hacer otra cosa y nos dimos cuenta al 35 el ‘profe’ hace el cambio y también lo pudimos controlar bien”.

Así mismo, agregó: “Estos muchachos van sumando partidos, la experiencia la ganan es jugando, tenemos un equipo base que está jugando en Copa Libertadores y, sin embargo, hay otros que no juegan y tienen experiencia, que han estado en clubes grandes, más los jóvenes que van sumando minutos, viajes, concentraciones. Me parece una nómina buena, completa, dos o tres jugadores por posición. Rogarle a Dios que no tengamos lesionados”.

Por otro lado, el entrenador de Millonarios se refirió al estado del delantero Luis Carlos Ruiz dijo: “La verdad lo que conocemos son buenas noticias, que los exámenes le salieron bien, no era lo que los médicos pensaban y ahora va a tener un pequeño tratamiento, no lo conozco, pero sí tenemos la grata noticia y estaba feliz, contento, hablé con él. Estaba muy tranquilo y a la espera de este tratamiento. Ojalá lo podamos tener lo más pronto posible”.

En cuanto a Fernando Uribe: “Usted sabe que Uribe viene un tiempo sin jugar, queremos tenerlo lo mejor posible y para eso Dios mediante no se lesione y es dándole minutos, no forzarlo. Es la mejor manera para que él vaya cogiendo confianza y alcanzar lo que queremos con él. Cuando veamos que está bien va a pelear su puesto”.

Por la Liga BetPlay Dimayor, Millonarios volverá a tener acción en sábado 11 de marzo cuando se enfrente en el Atanasio Girardot a Atlético Nacional desde las 6:10 p. m., hora colombiana con trasmisión de Win Sports.