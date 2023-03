Nicolás Petro no renunciará a su cargo como diputado en la Asamblea de Atlántico tras escándalo

Nicolás Petro habría engañado a su esposa con una exprotagonista de novela. / Foto @nicolaspetrob

En la tarde del domingo 5 de marzo, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, salió al paso de las denuncias en su contra y señaló que no renunciaría a su cargo como diputado en la Asamblea del Atlántico.

Primero, Nicolás Petro –a través de un comunicado en Twitter– señaló que se encuentra a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que realicen las investigaciones sobre la procedencia de sus dineros.

“Frente a los señalamientos que se han hecho en mi contra en los últimos días me permito informar que me encuentro en total disposición de comparecer ante los entes de control y ratificar mi inocencia”, señaló Nicolás Petro.

El hijo del presidente Petro señaló que los dineros por los que se le cuestionan no tienen procedencia de la mafia o el narcotráfico.

“(...) aclaro a la opinión pública y medios de comunicación que los dineros en cuestión no tienen procedencia ni de la mafia, ni de la corrupción, ni de ninguna actividad ilícita, eso lo corroboraré ante la justicia, como corresponde”, señaló en la misiva publicada en redes sociales.

Sobre las fotos y la dirección de su residencia, Nicolás Petro dice que se vulneró su derecho a su información privada y esto pone en peligro su vida.

“Sin autorización o previa conversación, raya en el acoso, siempre estaré abierto a atender las solicitudes de la prensa, en estos días he atendido a los medios que he podido, pero no todo es válido. Rechazo toda intromisión en mi vida personal, familiar, en mi residencia y en los asuntos (...) así como los extractos bancarios los cuales están debidamente justificados con pagos de salario, primas y cesantías de mi labor como diputado”, enfatizó el hijo del presidente Gustavo Petro.

Por último, Nicolás Petro señaló que se abstendrá realizar cualquier participación política en miras a las elecciones regionales en octubre.

En ese sentido, anuncio también que: ”He decidido abstenerme de participar de cualquier tipo de actividad política relacionada con la contienda electoral venidera. Igualmente, doy un paso al lado de los procesos de la Colombia Humana, el Pacto Histórico y la campaña de Máximo Noriega a la Gobernación del Atlántico, hasta ratificar mi inocencia”, señaló el diputado.

La Fiscalía General de la Nación anunció, alrededor del mediodía del viernes 3 de marzo de 2023, que abrirá una investigación en contra de Nicolás Petro hijo del presidente de la República, y que tendrá por testigo a su esposa, Day Vásquez, quien hace menos de un día le concediera una entrevista a Semana, en la que denunció acercamientos de su marido y otros miembros de su familia política, con grupos al margen de la ley, en el marco de la Paz Total.

La Fiscalía avanzará en un proceso metodológico que apuntará a verificar los hechos denunciados por Vásquez, quien indicó que presentará todas las pruebas que tiene.

Un día antes, el jueves 2 de marzo, el presidente de la República le había solicitado a la Fiscalía que investigara a su hijo a su hermano Juan Fernando, a través de un comunicado a la opinión pública que respaldó el Pacto Histórico y que muchos tildaron de valiente. Otros, como el exvicepresidente Francisco Santos, por el contrario, dudaron que el presidente no tuviera conocimiento sobre los hechos denunciados.

“Reitero que el único funcionario que cuenta con el aval del Gobierno para tener contacto con las organizaciones al margen de la ley, con el objetivo único de la búsqueda de la paz, es el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda”, escribió el presidente Gustavo Petro en dicho comunicado.

Y añadió, acto seguido, que “mi gobierno no otorgará beneficios a criminales a cambio de sobornos. Al contrario, nos encontramos en la construcción de los mecanismos legales para que estas agrupaciones se acojan a la justicia, reparen a las víctimas y cesen la violencia en las ciudades y demás territorios. La protección de la vida es una prioridad”, añadió.

El ente fiscalizador precisó que ya se conformó un grupo de fiscales, investigadores y expertos que se dirigieron a la capital del Atlántico y ya iniciaron las primeras diligencias con la denunciante.

“Frente a la seguridad de la señora Day Vásquez, la Fiscalía, en cabeza del director del Cuerpo Técnico de Investigación CTI y del director de Protección y Asistencia están examinando las condiciones de riesgo de la denunciante para generar las condiciones de protección que sean necesarias”, indicó el ente acusador que, con relación a la solicitud presidencial de investigar a Juan Fernando Petro, la Fiscalía ya había abierto una noticia criminal de oficio desde el 23 de enero pasado. Esto, basado en un informe presentado por la Sección de Análisis Criminal (SAE) del CTI.