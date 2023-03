“Si me suicido, la principal causa va a ser deberle plata al Icetex”: jóvenes denuncian excesivos incrementos en las cuotas

Jóvenes denuncian excesivos incrementos en las cuotas del Icetex. Mauricio Toro, presidente de la entidad, explica la razón de los aumentos. Colprensa

En los últimos días se han hecho públicas denuncias de quienes accedieron a créditos del Icetex, porque en los más recientes recibos les incrementaron las tarifas de los pagos de manera excesiva. Para sorpresa de muchos, los valores están muy por encima de lo presupuestado, y en algunos casos son impagables. A las quejas se suman irregularidades por parte de los funcionarios de la entidad, los cuales no brindan información adecuada, o en su defecto no aportan una solución viable. En vez de ser una ayuda, para los estudiantes se convirtió en un tormento, pues en caso de no saldar la deuda seguirá empeorando.

Uno de los casos que se ha hecho viral fue el del periodista Sebastián Palacio, quien evidenció como de un mes a otro le aumentaron en más de 200 mil pesos la cuota. Si bien ha podido reajustar sus cuentas para lograr estar al día con los pagos, destaca que muchos otros jóvenes no pueden hacer lo mismo:

“Que impotencia… de un mes a otro mi cuota mensual del Icetex subió $211.219 llegando a un valor de $767.219 mensual. Llevo 5 años pagando y todo parece ir solo a intereses. Soy bendecido de contar con empleo para apretadamente asumir esta responsabilidad, pero quienes no ¿qué? Conozco miles de jóvenes colombianos llenos de ganas y entusiasmo por estudiar y ser profesionales, sacar a sus familias de la pobreza y la desigualdad. Muchos asumen la deuda con Icetex como única opción. Cuando se cree haber logrado el sueño, llega la aplastante cuota mensual”.

Sebastián Palacio sobre crédito del Icetex. @sebastian_pal

La deuda resulta siendo algo tenebroso, al punto de afectar la salud mental de los acreedores. Si bien las personas son conscientes que deben ese dinero, el problema radica en la sensación que pagan y pagan, pero no se ve reflejado en la disminución de los montos.

Infobae conoció uno de los casos de estos aumentos espontáneos. Una denunciante –quien pidió no se le revelara su identidad– asegura que cuando sacó el préstamo, en el año 2014, la proyección apuntaba que en 10 años terminaría de pagar el crédito.

Fueron 50 millones de pesos lo que le entregaron a la comunicadora y politóloga. Se graduó en el 2020, lleva casi 3 años pagándole al Icetex, pero, al ver los incrementos en su recibo, se dio cuenta que no solo aumentaron las cuotas, ahora su proyección dice que le faltan 11 años y medio para saldar la deuda:

“Pienso que además de que Icetex se ha convertido en un negocio del Estado y un problema para el que supuestamente se beneficia, creo que el servicio de atención en los centros es malísimo, las personas que asesoran ni siquiera conocen los términos básicos, no dan soluciones viables y no saben ni siquiera imprimir las proyecciones de pago, o explicar los intereses y demás”.

En la siguiente imagen se ve que en febrero pagó 484.578 pesos, ahora en marzo tendrá que depositar $669.802, quiere decir, en un mes le incrementaron $185.224.

Denuncia por aumentos excesivos en las cuotas de los créditos del Icetex

En otra prueba, se ve que, a pesar de pagar lo mismo, la distribución entre los intereses y el capital no siempre es igual. Más o menos se destina el 50% capital y el resto a intereses, pero, en el último mes solo se abonaron 37.860,63 pesos al capital y el resto a intereses, algo que ella asegura nunca autorizó.

Denuncia por aumentos excesivos en las cuotas de los créditos del Icetex

Como se ve en el recibo de pago, para marzo pasará algo similar, más o menos el 22% se destinará a capital (o sea lo que le prestaron) y el resto va en intereses. La denunciante hace unos días fue directamente a las oficinas del Icetex, al exponer su caso le dijeron que los créditos están atados a la inflación, quiere decir: sí el IPC aumenta, la deuda también lo hará. Al pedir alguna solución, la respuesta de la entidad fue que si ella no es beneficiaria del Sisbén no la pueden ayudar.

Denuncia por aumentos excesivos en las cuotas de los créditos del Icetex

La alternativa de la entidad, dejar de ser “un banco abusivo para ser un Icetex más humano”: Mauricio Toro

La situación para muchos es insoportable, una usuaria a través de Twitter señaló: “Si me suicido, la principal causa va a ser deberle plata al Icetex”. Aunque drástico, este tipo de consideraciones es expuesto por varios jóvenes que no ven el día que puedan terminar de pagar la deuda, que no solamente estudian en Colombia, también hay muchos que solicitaron el préstamo para adelantar sus estudios en el exterior.

El presidente del Icetex, Mauricio Toro, a través de un video explicó que la razón del incremento fue la inflación, un gravamen que deben hacer por ley. Dentro de las cuotas suman el IPC, más unos puntos adicionales de interés (que no determinó).

A partir del dinero de cuentas abandonadas, el Icetex les disminuyó los intereses a 140 mil estudiantes, pero, por ahora, no habrá una solución para los demás deudores, que, por lo pronto, tendrán que asumir las tarifas.

