Once Caldas apelaría a dos ex Atlético Nacional para salvarse del descenso

El cuadro de Manizales quiere salir del descenso.

Resulta increíble pensar que el Once Caldas esté pensando en cómo salvar la categoría, el Banco Blanco de Manizales ocupa la casilla 16 de la tabla del descenso con un promedio de 1,17, mientras que el último, que es Atlético Huila, tiene 0,20 y Boyacá Chicó está en el puesto 19 con 0,33.

Tabla del descenso

Luego de la derrota por la fecha cuatro de la Liga BetPlay Dimayor en condición de local ante Águilas Doradas 2-1, la dirigencia del Once Caldas decidió remover de la dirección técnica al entrenador boyacense Diego Corredor y en su lugar dejó de manera interina a Elkín Soto.

Sin embargo, con el Sultán en el banquillo las cosas no mejoraron para los Albos, puesto que cayeron por la fase 1 de la Copa Colombia ante Cúcuta Deportivo lo que derivó en su eliminación. En el clásico cafetero ante el Deportivo Pereira fueron superados 3-1 en el Hernán Ramírez Villegas.

El primer triunfo llegó a penas en la fecha seis del rentado doméstico tras derrotar en el Palogrande de Manizales a Millonarios con un tanto de Dayro Moreno. Cabe destacar que el conjunto Embajador jugó con una nómina mixta, ya que los dirigidos por Alberto Gamero tenían duelo entre semana por Conmebol Libertadores.

En la liga el Once Caldas ocupa el puesto 18 con cinco puntos y -3 en la diferencia de gol. En la próxima fecha el cuadro manizalita se medirá en condición de visitante al Atlético Bucaramanga en el Alfonso López, el duelo entre ambas escuadras está programado para el viernes 3 de marzo desde 8:10 p. m. con trasmisión de Win Sports.

Para enderezar el camino del Once Caldas en la Liga BetPlay, las directivas apostarán por un hombre de experiencia que ha sido campeón en el fútbol colombiano tras su paso por el banquillo de Independiente Medellín y Deportivo Cali.

De acuerdo con la información de la prensa de Manizales, Pedro Sarmiento será el remplazo de Diego Corredor en Once Caldas. No obstante, el antioqueño no llegará solo, pues tendrá como asistente a Hernán Darío Herrera con quien invirtió roles en Atlético Nacional el semestre pasado.

Cabe recordar que Pedro Sarmiento fue asistente del Arriero Herrera, mientras estuvo al frente de Atlético Nacional con el que fue campeón en el primer semestre de 2022. Tras la salida de Hernán Darío, Sarmiento se hizo cargo del Rey de Copas de manera provisional.

Así va la tabla de posiciones en la Liga <i>BetPlay</i> Dimayor I-2023

1. América de Cali - 13 puntos (+7) Seis partidos jugados

2. Águilas Doradas - 12 puntos (+4) Seis partidos jugados

3. Boyacá Chicó - 9 puntos (+5) Tres partidos jugados

4. Atlético Bucaramanga - 9 puntos (+1) Seis partidos jugados

5. Jaguares - 8 puntos (+1) Seis partidos jugados

6. Envigado - 7 puntos (+0) Seis partidos jugados

7. Millonarios - 6 puntos (+1) Tres partidos jugados

8. Deportivo Pasto - 6 puntos (+1) Tres partidos jugados

9. Deportivo Cali - 6 puntos (+1) Cuatro partidos jugados

10. Atlético Nacional - 6 puntos (0) Cinco partidos jugados

11. Independiente Santa Fe - 6 puntos (-1) Cinco partidos jugados

12. Junior FC - 6 puntos (-1) Seis partidos jugados

13. Deportivo Pereira - 6 puntos (-2) Cinco partidos jugados

14. Unión Magdalena - 6 puntos (-3) Cinco partidos jugados

15. Club Deportivo La Equidad - 5 puntos (-1) Cinco partidos jugados

16. Deportes Tolima - 5 puntos (-2) Cinco partidos jugados

17. Deportivo Independiente Medellín - 5 puntos (-2) Seis partidos jugados

18. Once Caldas - 5 puntos (-3) Seis partidos jugados

19. Alianza Petrolera - 4 puntos (-1) Cuatro partidos jugados

20. Atlético Huila - 1 punto (-5) Cinco partidos jugados