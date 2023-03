Los comentarios de Iván Lalinde que incomodaron a Valentina Lizcano en vivo en “Día a Día”

Iván Lalinde compartió en “Día a Día” opinión que incomodó a Valentina Lizcano. / Foto @diaadiacaracoltv

En el programa matutino “Día a Día” transmitido el 2 de marzo de 2023 por el Canal Caracol, los presentadores Iván Lalinde, Carolina Cruz, Catalina Gómez, Carolina Soto y Juan Diego Vanegas recibieron a la reconocida actriz Valentina Lizcano.

Durante la entrevista, Lizcano compartió una historia incómoda que está sucediendo en su barrio, donde una construcción cercana está generando piropos inapropiados de los obreros hacia ella, lo cual ha afectado su calidad de vida.

Ante esto, Iván Lalinde dio su opinión, indicando que “es común” que este tipo de situaciones se presenten con obreros, no obstante, Valentina Lizcano se mostró en desacuerdo y argumentó que ese no era un comportamiento justificable. Además, la actriz señaló que “ella no se viste para los hombres”, por lo que es totalmente innecesario este tipo de acciones.

Lalinde aclaró que no buscaba defender o normalizar el acoso, sino que quería enfatizar en que el acoso es una realidad lamentablemente común en la sociedad, incluso para los hombres.

Posteriormente, el programa publicó una foto de Lizcano en su perfil de Instagram con un mensaje que citaba la posición de la actriz respecto al tema, la cual generó diversas opiniones en las redes sociales:

“La actriz @valelizcano está totalmente de acuerdo con los piropos, en lo que no está de acuerdo es con la forma en la que se ha desvirtuado la palabra, ya que esto debe ser un halago y no un comportamiento grosero como algunos hombres lo muestran en ocasiones. 👀💃🏽🔉💋”.

Es importante resaltar que la postura de Valentina Lizcano frente al acoso se debe a que en su infancia fue acosada por el director del jardín infantil y el conductor de la ruta del colegio al que asistía, tal y como lo mencionó en su libro llamado “Sana locura”.

Esta discusión en “Día a Día” ha generado un importante debate sobre el acoso y la falta de respeto hacia las mujeres en la sociedad, y cómo la normalización de estos comportamientos ha generado una “cultura” de acoso y violencia contra las mujeres. Es importante que se tomen medidas para erradicar estos comportamientos y se eduque a la sociedad en general para que exista respeto y tolerancia hacia todos, independientemente del género o como se perciba una persona.

La salida en falso de Iván Lalinde contra Karol G

Finalmente salió “Te Quedó Grande” (TQG), la primera colaboración de Karol G con Shakira y por supuesto, las reacciones a este tema, por parte de varios medios de comunicación o programas no se hicieron esperar, tal y como pasó en “Día a día”, matutino del Canal Caracol en el que Iván Lalinde confirmó lo que pensaba respecto a la “pinta” con que aparece la cantante paisa en un fragmento del video de la canción.

“En la escena que está de rojo sale como una Chimoltrufia. Yo sé que me van a acribillar porque estoy diciendo eso de Karol G, pero es lo que yo digo. Sale toda despelucada ahí”, indicó el presentador.

Lalinde exaltó otras partes del video donde la antioqueña se ve con prendas muy sexis. Sobre Shakira, no dio ninguna opinión mala y hasta celebró que se pusiera un traje azul bastante ajustado en el que se puede observar la hermosa figura que tiene la barranquillera.

Después de esta “Unpopular opinion” por parte del antioqueño, el presentador del programa se enfocó en reseñar lo importante que han sido Karol G y Shakira para abrirle las puertas a los demás cantantes del país que sueñan con llegar tan lejos como ellas dos.