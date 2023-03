Karol G envió un mensaje a los padres que prohiben que los niños escuchen sus canciones: “Los valores vienen desde casa”

Karol G reaccionó a los comentarios de quienes creen que su música es un mal ejemplo para los menores (captura video TQG)

Karol G se encuentra en España promocionando su nuevo álbum, “Mañana será bonito”, en el que está incluida la exitosa canción “TQG”, que la cantante paisa hizo junto a su colega barranquillera Shakira. En medio de esa promoción, la cantante ha respondido algunas preguntas que hacen referencia a las críticas que recibe por “ser un mal ejemplo para los niños” y por no estar delgada.

En medio de una entrevista con la cadena española Telecinco, a Carolina Giraldo le cuestionaron su opinión sobre aquellas personas que señalan que el género urbano es demasiado “grosero y vulgar” para que lo escuchen los menores de edad, y la juzgan especialmente a ella como mujer por tocar temas relacionados con el sexo en sus canciones.

Karol G fue contundente con su respuesta e invitó a los padres a que tomen una posición de acompañamiento cuando sus hijos estén escuchando su música. “Creo que los valores vienen desde la casa, no es nuevo que el día de hoy se hable de sexo en las canciones, no es nuevo que el día de hoy se hable de relaciones íntimas”, planteó la artista que hoy por hoy es la representante femenina del género urbano ante el mundo.

Karol G llega a Madrid y saluda a sus fans que la adoran. Photo © 2023 G3/The Grosby Group / 28 Febrero 2023

A su respuesta la cantante colombiana añadió una invitación a los padres de familia que no aprueban que sus hijos escuchen la música que ella hace. La Bichota planteó que no es su responsabilidad la educación de los niños a través de sus canciones, mientras que los progenitores sí pueden desde el ejemplo y la participación activa en la vida de los menores, generar un cambio.

“Es una invitación para que acompañen a sus hijos”, expresó la intérprete de “Cairo” y “Provenza”. La cantante paisa también señaló que quien considere que su música no es apropiada para los menores de edad no conoce por completo sus canciones, pues ella se ha dedicado también a hacer canciones que invitan al empoderamiento de la mujer y el amor propio.

Karol G resaltó que la hace muy feliz saber que muchas personas la ven a ella como un referente bueno en el género, “tengo letras que invitan a la gente a sentirse mejor, a sanar cosas. Eso me hace sentir muy feliz”, agregó la paisa que recientemente también ha recibido críticas recientemente por su apariencia.

Karol G habló sobre mostrar la naturalidad de su cuerpo en redes sociales

Karol G se refirió al momento en que decidió dejar de editar sus fotos en Instagram. REUTERS/Rodrigo Garrido

Por otro lado, en la entrevista que concedió al programa El Hormiguero, a Karol G le preguntaron por sus recientes publicaciones en Instagram, donde muestra su cuerpo sin filtro a pesar de que en la actualidad su cuerpo no está tan “fit” como antes. “Yo un tiempo estoy súper fit, otros no tan fit, y eso es normal. Por mucho tiempo me afectó tanto”, aclaró en un principio la cantante.

Reveló que cuando se descuidaba con el ejercicio y la comida sentía la presión de volver a verse como “debería”, pero que recientemente también entendió que ella puede ser un referente para todas las mujeres, con cuerpos normales. “Soy como tú, mírame los gorditos, los bracitos no los tengo como antes los tenía, la pancita que no la tengo como quisiera, pero normal”, reveló la cantante y señaló que luego de que le tomaran una foto en la playa en la que no se veía como las otras imágenes de su Instagram, dejó de editar las fotos de su perfil.

Precisamente, la artista señaló que en la actualidad, tiene muy en cuenta que tiene más de 60 millones de seguidores en esa red social, por lo que piensa antes de publicar. “Hay que pensar dos veces lo que se va a subir porque a uno lo ve mucha gente … La gente también está pendiente en dónde te encuentran la caída, entonces sí me limita un poquito más que antes. Ahora ya soy un poquito más medida”.