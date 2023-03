Hermana de Karol G se unió a la ”tendencia” y mostró foto postparto

Verónica Giraldo, hermana de Karol G, mostró foto postparto. / Foto @verogiraldonavarro

Verónica Giraldo, hermana de Karol G, ha tenido semanas muy duras. Esto, tras haber sufrido de depresión postparto luego de tener a su hija Sophia. No obstante, hasta hace pocos días regresó a las redes sociales, mostrándose mucho mejor y mucho más entusiasmada por el nuevo reto que tiene en su vida.

Así suenan Shakira y Karol G juntas: este es un adelanto del video de “TQG” El club de fans de la barranquillera difundió un adelanto de treinta segundos en sus redes sociales VER NOTA

Así, la empresaria compartió una historia por Instagram en donde dejó ver cómo lucía su cuerpo después del parto. En la fotografía aparece de perfil, en ropa interior y mostrando su abdomen y muslo derecho, partes del cuerpo en las que se pueden observar “marcas propias del embarazo”, estrías.

Verónica acompañó el posteo con el texto:

Karol G habló de su nuevo álbum y de la colaboración con Shakira: “Esta canción ya no iba a salir” La artista antioqueña contó que ‘TQG’, su colaboración con Shakira, no iba a salir porque no quería encasillar su carrera en este tipo de canciones VER NOTA

“Pensé mucho en montar esta foto porque sé que algunas mujeres me van a criticar, pero lo hice porque hay que crear conciencia que el cuerpo por más que lo queramos verlo como antes no será, pero ahora estoy tratando de verlo con más amor ya que esto es un cuerpo de una mujer que acaba de dar a luz. Que obviamente tiene inseguridades, pero que lo está amando tal cual es. sé que llegará el momento de cuidarlo, pero les quería compartir esto para que no nos demos tanto golpe porque nos muestran siempre una figura perfecta cuando no existe...mi gran consejo es amémonos más y valoremos lo que tenemos.”.

Verónica Giraldo tuvo que someterse a tratamiento médico luego de sufrir depresión postparto. / Foto @verogiraldonavarro

Cabe señalar que, la depresión posparto no es una debilidad ni algo de lo que las mujeres deberían avergonzarse. Por el contrario, es una enfermedad que puede afectar a cualquier mujer después de tener un hijo, independientemente de sus antecedentes médicos, raza, edad o situación económica.

Papá de Karol G celebró, con nostálgica imagen, el éxito del álbum ‘Mañana será bonito’, “como el día que llegaste a mi vida” A escasos días de su lanzamiento, la cantante urbana ya ha roto récords en las plataformas digitales con su nuevo disco VER NOTA

Es de suma importancia que las mujeres se sientan libres de hablar sobre este tema, pues del acompañamiento que se le haga, depende no solo su bienestar, sino también el de un bebé que requiere atención explícita de su madre.

Tras la publicación, estos fueron algunos de los mensajes:

“Asiii es reina eres preciosa por dentro y por fuera aprender aceptarnos tal y como somos es lo más lindo”, “Hermosa”, “Puedes tener el cuerpo mejor que antes pero tienes que darle tiempo estás en el proceso con amor disciplina y dedicación lo puede lograr. Paciencia”, “Un cuerpo no hace a una persona sino si esencia y lo que refleja su corazón ❤️y tu reflejas mucho amor sencillez y para mí eso es lo verdaderamente importante vernos tal cual son filtros y aceptarnos”.

Para acompañar la instantánea, precisamente Verónica utilizó la canción de su hermana, la cual lleva por nombre “Mientras Me Curo Del Cora”.

Karol G se dejó ver sin filtros y con celulitis en una nueva sesión de fotos

Karol G relizó una publicación en Instagram, donde compartió una sesión de fotos muy sensual, allí se dejó ver con un bikini negro que deja al descubierto su cuerpo sin retoques. En estas imágenes, se pueden ver marcas de celulitis, algo que es común en el cuerpo de cualquier mujer, pero que rara vez se muestra en las redes sociales.

“Papi, no me las miren que aquí hacemos MILes💲💵💰 y ninguna NecesitAAa que La InvitenNNN 🤑🤑🤑🖤”, escribió la paisa.

Al parecer, Karol G no volverá a “retocar” las fotografías para su Instagram. / Foto @karolg

Con este carrete de fotos, Karol G envía un mensaje de aceptación de su cuerpo, confirmando que todas las mujeres deben sentirse cómodas y seguras de sí mismas, sin importar cómo se vean físicamente.

La postura de Karol G en relación a su cuerpo es importante en un momento en el que la imagen que se proyecta en las redes sociales es cada vez más importante. Muchas mujeres se sienten presionadas para cumplir con los estándares de belleza que se imponen en la sociedad, lo que puede afectar la autoestima y el bienestar emocional.