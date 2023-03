Gerard Piqué quedó al descubierto con mentira “piadosa” a Shakira, sobre sus hijos

Descubren mentira de Piqué que lo involucra en la relación con sus hijos y Shakira.

El 13 de febrero se conoció que Shakira tendría toda una estrategia montada para que sus hijos Milan y Sasha tuvieran el mínimo encuentro con la novia de Gerard Piqué. Todo parece indicar que la colombiana no estaría muy contenta con el hecho de que Clara Chía esté presente en los espacios que comparte el exfutbolista con los niños cuando este debe recogerlos en el colegio, así como cuando asisten a actividades extracurriculares en el instituto.

Te puede interesar: Shakira reveló el importante papel de Sasha en la producción de “Monotonía”

Por esta razón es que la cantante sale todas las mañanas acompañada de su hermano Tonino a dejar a los pequeños en el colegio. Pero cuando no puede hacerlo, se comunica con su expareja para que sea él quien se encargue de esto.

“La colombiana hace todo lo posible para que Clara no se acerque a sus hijos. Generalmente, es ella o su hermano Tonino quien va a recogerles al colegio. Aunque alguna vez ha sido Piqué el encargado de hacer esta labor, hasta ahora siempre ha ido solo. Así se lo han confirmado algunos padres de los compañeros de Milan y Sasha”, señaló El Nacional de Cataluña.

Clara Chía compartiendo con los hijos de Gerard Piqué y Shakira.

Sin embargo, el medio español Vanitatis sacó a relucir una situación que se viene presentando recurrentemente en lo que se refiere a los encuentros entre el exfutbolista y sus hijos, pues al parecer, él no estaría siendo honesto del todo con la intérprete de TQG y Monotonía. Según reportó el portal web, las discusiones son constantes por esta situación.

Te puede interesar: Gerard Piqué y Shakira: revelan el presunto motivo por el que él se desenamoró de la artista

Señalan que ambos se “ponen trampas”; por ejemplo, Gerard Piqué no está interesado en que la colombiana se entere de que es su exsuegra quien lleva a los niños a las actividades extraescolares como el béisbol, por lo que “hay días que sale de casa con los pequeños, aparca unos metros más alejado de la vivienda de su ex y hace el intercambio de los niños con su madre para que no lo vea Shakira”.

Por otra parte, han sido varias las veces en las que la artista ha dejado esperando más de 30 minutos al exfutbolista afuera de su casa para recoger a los niños. Según reseñó Vanitatis, al español le dicen “en la puerta hasta que salgan los niños”, lo que termina exponiéndolo a los paparazzi y lo pone de muy mal humor.

Gerard Piqué, parado frente a la que fue su casa con Shakira, para llegar a recoger a sus hijos. Tomada de Chance España

Shakira es elogiada por los padres de otros niños

Asimismo, el medio destaca que es elogiada por los padres de otros niños del colegio, ya que afirmaron que a pesar de las múltiples ocupaciones que pueda tener la artista sigue estando muy pendiente del cuidado de Milan y Sasha. Destacaron además lo educada, bien portada y la buena relación que sostiene con otras personas del plantel; lo opuesto a Piqué, que se llevó críticas por su actitud.

Te puede interesar: Shakira: Entorno de Piqué habría reaccionado de manera desfavorable a los nuevos dardos de la artista

“Shakira se implica al máximo en la educación de sus hijos y tiene muy buena relación con los progenitores de los amigos de sus hijos. Dicen que la cantante es una bellísima persona, muy educada y cercana, mientras que del futbolista dicen todo lo contrario, no tienen buena relación. Siempre que Piqué recoge a los niños, estos se fijan si viene solo o no”, agregó el portal.

Cabe mencionar que hace algunos días se conoció que los hijos de la expareja desconocen que Clara Chía es la novia de su padre, ya que este se ha encargado de decirles que se trata de una amiga.