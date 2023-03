Falcao podría ir al fútbol de Malasia: técnico confirmó que “existe una posibilidad”

El colombiano tuvo minutos en el campo de juego ante Valencia en la victoria del Rayo Vallecano. Foto: Rayo Vallecano

La actualidad de Radamel Falcao García no es la mejor. El Tigre no se ha podido consolidar en el equipo titular del Rayo Vallecano y sus participaciones en cancha son cada vez más escasas. Esto obligaría al colombiano a buscar nuevas opciones para el futuro, su contrato con el club de Vallecas finaliza en junio y las opciones no se han hecho esperar para el experimentado delantero de la selección Colombia.

Entre muchas de las opciones que podría tener Falcao para el futuro, incluyendo un posible regreso al fútbol colombiano, hay una que ya se confirmó y podría cambiar completamente el panorama para El Tigre. De acuerdo con algunas versiones de la prensa, existe la posibilidad de que el delantero llegue al fútbol de Malasia y aunque este era manejado como un rumor, el entrenador de uno de los clubes de ese país confirmó el interés.

Esteban Solari, hermano del reconocido exjugador Santigo Solari, ahora dirige al Johor Darul Takzim FC de Malasia y en una reciente rueda de prensa habló de la posibilidad de ver a Radamel Falcao García vistiendo los colores de su club y confirmó que “existe una posibilidad”, además resaltó que los directivos están trabajando en esta opción. El Tigre cuenta con una enorme trayectoria deportiva y ha jugado en países como, Portugal, España, Francia, Inglaterra, Turquía, entre otros.

“Sabemos que existe una posibilidad, es algo en lo que nuestro jefe está trabajando. Todavía estamos esperando, no puedo decir más, nuestro jefe decidirá sobre Falcao”, aseguró Esteban Solari a los medios de comunicación que estaban presentes. Este podría ser uno de los movimientos más inesperados en el próximo mercado de transferencias en el viejo continente.

Recordemos que desde que El Tigre Falcao llegó al fútbol europeo ha defendido las camisetas de siete equipos, Porto, Atlético de Madrid, Mónaco, Manchester United Chelsea, Galatasaray y Rayo Vallecano, con este último firmó por dos temporadas y su vinculación contractual termina en junio de 2023.

Radamel Falcao no ha tenido su mejor temporada en Rayo Vallecano, ha disputado 19 partidos en LaLiga de España, sin embargo, en solo tres ocasiones ha sido titular. El Tigre apenas ha sumado 471 minutos en el campo de juego y su promedio goleador no es el mejor, ha marcado dos tantos, uno al Athletic Club y otro a su exequipo, el Atlético de Madrid.

El club malasio confirmó su interés por Radamel Falcao García. @OfficialJohor - Twitter

Esto es lo que debe saber del Johor Darl Takzim y la Superliga de Malasia

Es importante señalar que el equipo Johor Darl Takzim es el actual campeón y en la temporada 2023 se encuentra en la tercera posición de la clasificación de la Superliga de Malasia con seis puntos y es uno de los cuatro equipos que ha empezado la temporada con puntaje perfecto. El club malasio cuenta con un enorme palmarés y en sus vitrinas tiene exhibido nueve títulos de la Superliga, ocho Supercopas de Malasia, cuatro copas de Malasia, tres Copas FA de Malasia y un título de la AFC Cup, antes conocida como Campeonato de Clubes de Asia.

De acuerdo con el portal Transfermarkt, el Johor Darl Takzim actualmente es el equipo con la plantilla más costosa del fútbol malasio y su valor asciende a más de 8.5 millones de euros. Entre sus grandes figuras están los españoles Jordin Amat y Juan Muñiz, el argentino Fernando Forestieri, el brasileño Bérgson, entre otros.

Por otra parte, la Superliga de Malasia cuenta con 14 equipos: Sabah, Selangor, Johor, Kedah, Pahang, Kuching, Penang, Negeri Sembilan, Kuala Lampur, Perak, PDRM FA, Kelantan United, Terengganu y Kelantan. El formato del campeonato obliga a que todos los equipos se enfrenten entre sí en dos ocasiones a lo largo del desarrollo de la liga, cambiando la sede del encuentro de acuerdo al equipo que oficie como local y el club que más puntos sume se queda con el título.