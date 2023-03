El fiscal Barbosa dijo que se siente mucho mejor en el gobierno de Petro que en el Duque

El fiscal general de la Nación señaló que el el presidente Petro ha encontrado una persona dispuesta siempre a escuchar

Desde la entrada de Francisco Barbosa a la Fiscalía General de la Nación se le ha tildado de que fue posicionado en ese cargo gracias a su amistad con el expresidente de Colombia, Iván Duque Márquez, y es que el mismo jefe del ente investigado ha señalado que desde hace más de 25 años el exjefe de Estado colombiano ha sido su mejor amigo.

Ambos estudiaron Derecho en la Universidad Sergio Arboleda. De hecho, se ha dicho que fue uno de los funcionarios más cercanos a Duque y se le consideró el más importantes de sus consejeros, por lo que las más recientes declaraciones del fiscal dejó a más de uno confundido.

Durante la audiencia pública del primero de febrero de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, el fiscal general de la Nación estaba hablando de la Reforma a la Justicia y la Paz Total, en un punto de su larga intervención habló de lo importante que era la pluralidad en un sistema democrático y señaló que se siente mejor en el gobierno del presidente Gustavo Petro que en el de su mejor amigo el expresidente Iván Duque Márquez.

“Cada vez que nos reunimos con el presidente Gustavo Petro y he dicho: ‘no estoy de acuerdo’, he encontrado en él abierta escucha, hay que decirlo, de hecho me siento más cómodo en este gobierno que en el anterior”, señaló el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa.

“Yo estoy defendiendo a Gustavo Petro”: Francisco Barbosa sobre las demandas por injuria y calumnia

Pero otras afirmaciones también dejaron inquietados a los que veían el video, ya que –aunque se ha hablado en el pasado de los numerosos encontronazos entre Barbosa y Petro– el fiscal señaló que él estaba defendiendo los ideales de Gustavo Petro a través de las demandas por injuria y calumnia.

Todo comenzó cuando el fiscal exponía los riesgos de la eliminación de delitos como el de la injuria y calumnia queda en el proyecto de la reforma al Código Penal, pues el Ejecutivo afirma que con esta se está restringiendo la libre expresión y se puede contribuir a la descongestión de la cárceles del país.

“Yo me siento muy orgulloso cuando la vicepresidenta Francia Márquez acudió a mi despacho, y me dijo ‘señor fiscal, me siento ofendida, están acabando con mi vida. Hay que proceder, yo ya no voy a conciliar’ y le dije: ' vamos y denunciamos a esa persona (por injuria y calumnia)” dijo el fiscal, añadiendo que si se aprobaba que la eliminación de ese delito estuviera en la reforma al Código Penal la próxima vez le diría “Usted me importa un bledo, porque ahora el costo de la democracia es aguanta la infamia”.

“Entonces, yo estoy defendiendo a Gustavo Petro sobre esto, es más, pido respeto por las ideas de Gustavo en el marco de las audiencias”, aludiendo que el presidente, como lo ha hecho en el pasado, tiene el derecho a acceder a una demanda a quien él crea que lo está afectando con afirmaciones de injuria y calumnia en su contra, aunque sea un funcionario público.

El fiscal Francisco Barbosa señaló que sin importar si se es un funcionario público, todos tienen derecho al buen nombre, y que las demandas contra la injuria y calumnia defienden ese derecho de todos los colombianos.

Incluso, el jefe del ente investigador señaló que él ha accedido a esas demandas cuando ha sentido que con algún mensaje, como el de algunos medios de comunicación, vulneran su derecho a su buen nombre.