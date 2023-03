Cuidado ciudadanos: están circulando falsos enlaces de pago en línea

Esta actividad fraudulenta es llevada a cabo por personas que se hacen pasar por funcionarios, que a través de falsos beneficios presionan a los contribuyentes a realizar pagos en cuentas no oficiales. Cortesía: Freepik

El Ente nacional para la energía eléctrica (Enel Colombia) informó a toda la ciudadanía que personas escrupulosas están haciendo publicidad falsa en internet en nombre de la entidad, promocionando falsos enlaces de sites para pagos.

A partir de esto y de cuidar el bolsillo del consumidor, la entidad invitó a todos sus clientes hacer caso omiso a estas publicaciones y que hagan uso del botón de pagos PSE, esta como la única herramienta de pagos avalada y autorizada por Enel.

Los clientes que deban realizar la obligación de sus pagos ante esta entidad, Enel Colombia compartió los siguientes consejos para que la ciudadanía pueda efectuar esta actividad de manera segura:

Ingresar al portal web de www.enel.com.co desde la barra de direcciones de su navegador, evitar el uso de enlaces de motores de búsqueda.

Proteja la información personal, Enel nunca pedirá datos financieros como claves o números de cuentas a través de notificaciones, chat, llamadas o personal en oficina.

Consulte los canales oficiales de Enel para conocer cualquier novedad.

No aceptar ayuda de terceros para realizar transacciones.

Comunicarse con la línea de atención de Enel si tiene alguna duda sobre los procesos de pago: línea telefónica 601 511 51 15 en Bogotá y Cundinamarca.

Siempre realizar sus pagos, consultas, transacciones y solicitudes desde dispositivos confiables y personales.

A través de este comunicado Enel Colombia le informó a todos sus clientes sobre falsos enlaces para pagos de responsabilidades con la entidad. Cortesía: Enel Colombia.

Otras formas de estafas a partir de falsas cartas de pago

Por su parte, la Secretaría de Hacienda informó a todos los contribuyentes en no caer en falsas promesas de descuentos, no avalados por la entidad, por prontos pagos en fechas no establecidas por la administración.

De acuerdo con la entidad a finales de enero y principios de febrero de 2023 circularon cartas falsas bajo el asunto “Alivio tributarios distrital” que buscaba promover supuestos descuentos hasta del 60% en el pago de impuestos tributarios con vigencia 20223.

La secretaría señaló que esta actividad fraudulenta es llevada a cabo por personas que se hacen pasar por funcionarios de la entidad de Hacienda, que a través de falsos beneficios presionan a los contribuyentes a realizar pagos en cuentas no oficiales del distrito.

Para evitar que los contribuyentes caigan en estas falsas promesas de descuentos, compartió a través de su portal web varios ejemplos los cuales sirven de ejemplo para que la ciudadanía tenga presente y no sean objeto de estafas por parte de estos sujetos.

“El objetivo es alertar a la ciudadanía sobre esta modalidad de estafa, que busca engañar a las personas con información parcial, pero que podemos confrontar directamente”, agregó la entidad de Hacienda.

A continuación, podrán detallar ejemplos de las cartas falsas fraudulentas, remitidas por estas personas (no funcionarias del distrito):

Cómo realizar la denuncia ante un posible caso de extorsión

Con el fin de contrarrestar esta problemática y garantizar la seguridad en cuestión de pagos obligatorios tributarios o no, correspondientes a los residentes de Bogotá, la Secretaría de Hacienda señaló los canales o puntos para llevar a cabo este propósito.

Sede principal: carrera 30 n.° 25-90 - Bogotá, D. C. Código postal: 111311. Horario de atención: lunes a viernes, 7: 00 a. m. a 4: 30 p. m. Teléfono PBX: +57 601 338 50 00. Línea gratuita: 195.

Peticiones, quejas o reclamos: bogota.gov.co/sdqs/

Atención presencial en: SuperCADE CAD, SuperCADE Suba, SuperCADE Américas y SuperCADE 20 de Julio.

La entidad de Hacienda solicitó que, ante cualquier duda, antes de realizar el pago, podrán consultar el micrositio: ‘Evita el Fraude’, el cual está sujeto en portal de la secretaría. Allí, los ciudadanos encontrarán los pasos de denuncia, las modalidades que emplean los delincuentes para estafar y los diferentes mensajes falsos de las comunicaciones que se han detectado.