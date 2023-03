A la cárcel profesor que abusaba de una niña en la cocina del colegio

José Manuel Erazo fue imputado por el delito de actos sexuales con menor de 14 años. Créditos: Fiscalía General de la Nación.

En el municipio de Arboleda (Nariño) un juez penal dictó medida de aseguramiento en centro carcelario a un profesor quien habría abusado sexualmente de una menor de 11 años mientras este era docente de la escuela de la vereda El Limar. Junto a ese caso existen más denuncias en contra del sujeto, una de ellas la de una mujer que asegura haber sido abusada por el maestro cuando esta era una niña.

Sorprendidos están los habitantes de la vereda El Limar, luego de que un juez imputará cargos contra José Manuel Erazo Arcos, por presunto abuso sexual con menor de 14 años. Erazo, quien trabajaba como docente de la escuela de este lugar durante el 2017, año en el que ocurrieron los hechos, este aprovechaba la confianza que tenían sus estudiantes con él, para presuntamente llevarlas hasta la cocina de la institución y posteriormente abusar de ellas, todo esto con la excusa de realizar parte de los trabajos académicos.

Parte de las declaraciones fueron tomadas a una de las víctimas quien tenía 11 años en el momento de los hechos y cursaba quinto grado de primaria para ese entonces; según el testimonio de la hoy aún menor de edad, el docente la sometió y tocó en cuatro oportunidades sus partes íntimas, pidiéndole luego de ello que no debía contarle nada a sus padres, familiares o amigos sobre lo ocurrido.

Tras recaudar las pruebas necesarias en contra del docente, un juez emitió una orden de captura que fue realizada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, y agentes de la Policía de Infancia y Adolescencia, para que, posterior a ello, un juez de control penal del municipio de Arboleda en Nariño, dictará medida de aseguramiento en contra de Manuel Erazo, imputándolo por el delito de actos sexuales con menor de 14 años. Cargos por los que el docente no se allanó.

Bajo el mismo modus operandi, el docente presenta más denuncias respecto a lo que habría sido el abusó de más menores de edad durante su estancia en aquella institución del sur del país. Otro de estos casos también sería de mucho tiempo atrás, ya que se trataría de una mujer quien asegura haber sido abusada por este sujeto cuando ella era una niña en la misma escuela de la vereda.

No paran los casos de abuso sexual en Colombia

A este caso se suma el dos menores de edad que habrían sido abusadas sexualmente por su padrastro en el barrio Los Recuerdos en Montería. El hombre de 51 años presuntamente abusaba sexualmente de sus hijastras de 9 y 14 años, con quienes vivía desde hacía 3 años y aprovechaba los momentos en que estas estuvieran solas para poder someterlas.

La madre de las menores denunció al sujeto luego de que la mayor de las hermanas le contará sobre los abusos. Créditos: Fiscalía General de la Nación

Según el testimonio de las menores, estos hechos se habrían presentado desde agosto hasta octubre del 2022, cuando este sujeto las intimidaba con un cuchillo de manera individual y las obligaba a suministrarle pastillas en las bebidas de su madre para que esta no estuviera consciente mientras este abusaba sexualmente de ellas, además de esto las niñas relatan que este hombre las amenazaba con no llevarlas al colegio si no accedían a lo que él les indicaba.

Los hechos fueron denunciados luego de que la mayor de las hermanas, cansada de estos abusos, le contará todo a su madre, quien posteriormente informó a las autoridades. Actos por los que un fiscal del Centro de Atención a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) realizó la petición con la que un juez dictó medida de aseguramiento intramural en contra del sujeto por delito de acceso carnal violento; cargos que el imputado no aceptó en la audiencia.