La Conmebol le abrió expediente a Millonarios por el comportamiento de sus hinchas

En materia de resultados Millonarios no tiene mayores inconvenientes, puesto que el cuadro Embajador acumula seis puntos de nueve posibles. Cabe recordar que los capitalinos tienen dos encuentros aplazados por liga y de ganarlos se metería automáticamente en el grupo de los ocho.

Además del rentado doméstico, Millonarios está disputando la primera fase de la Conmebol Libertadores. Los dirigidos por Alberto Gamero igualaron sin goles en el juego de ida en condición de visitante ante la Universidad Católica de Quito. La vuelta se llevará a cabo el jueves 02 de marzo en el Nemesio Camacho El Campín desde las 7:00 p.m. hora colombiana.

Para el juego ante los ecuatorianos los Albiazules contaron con un gran acompañamiento de su afición, que asistieron al Rodrigo Paz Delgado para alentar a su equipo pese a que el encuentro no tuvo mayores emociones y todo se definirá en la capital de la República.

Sin embargo, el comportamiento de los hinchas de Millonarios dejó mal parado al club, ya que algunos seguidores ingresaron al escenario deportivo banderas y bengalas, por lo cual la Conmebol tomará cartas en el asunto y podría multar al equipo que se expuso la situación a través de un comunicado en sus redes sociales.

“CONMEBOL abrió investigación disciplinaria a Millonarios FC, con posibles altas sanciones económicas, por el ingreso de banderas que excedían los límites reglamentarios (2 m x 1,5 m), al igual que por la entrada y uso de bengalas en la tribuna lateral, lo cual no está permitido por los reglamentos de la competencia.

Capítulo 6 Artículo 19 Literal Q Manual de Clubes de CONMEBOL, Artículo 5.1 11.6 Numeral 2 Manual de Clubes de CONMEBOL y Artículo 12.2 Literal C) del Código Disciplinario de la CONMEBOL.

Por disposiciones y restricciones de la CONMEBOL, para el juego del 2 de marzo (vuelta), así como para los demás partidos del torneo, no se permitirá la entrada de los elementos anteriormente descritos a ninguna localidad, así como ningún otro que esté prohibido en el Código Disciplinario y en el Manual de la competición”.

En su última salida por la Liga BetPlay Dimayor, Millonarios con una nómina mixta cayó en su visita ante Once Caldas, que lo superó con un tanto a los 11 minutos de Dayro Moreno. Después de definir su futuro en la Conmebol Libertadores, el Embajador recibirá la visita en el Coloso de la 57 del Deportivo Cali el domingo 5 de marzo por la jornada seis del rentado doméstico.

Tras la derrota en Manizales, Alberto Gamero remarcó: “Para el segundo (tiempo), cuando entra Klíver (Moreno), es un mediocentro más fuerte, con 2 interiores como Larry (Vásquez) y (Nicolás) Arévalo. Me parece que el partido lo pusimos ‘mano a mano’. No tanto de ‘ida y vuelta’ porque Caldas, opciones claras, no tuvo. Nosotros, por momentos, por centros, por larga distancia, por tiros de esquina, tuvimos aproximaciones. Fue un partido normal, equilibrado, donde hubo un equipo nuevo, es la primera vez que juegan juntos, ni en los entrenamientos habían hecho este equipo. Y me voy con la tranquilidad de que ahí tenemos”.

“¿Qué no me gustó? La equivocación del gol, porque la habíamos practicado y visto en video… Me gustó mucho, que el equipo no perdió lo que estamos haciendo. La posesión de balón la hicimos más elevada, el equipo no jugó al pelotazo, intentó salir desde el fondo, en todo momento hizo la presión alta, no perdió la esencia y lo que estamos haciendo”.