Karol G podría hacer historia con ‘Mañana será bonito’: “Mi álbum está compitiendo para debutar número 1 en Billboard Anglo”

Desde que Karol G sacó al mercado su nuevo trabajo discográfico, ‘Mañana será bonito’, solo le han llovido éxitos. Para empezar, solo un par de días después de que estrenara el álbum, la cantante urbana habló de los récords que ya había logrado alcanzar en algunas plataformas digitales. Fue así que escribió en un post publicado en su cuenta de Instagram:

“Después de los meses, del tiempo invertido, del amor y los esfuerzos que tiene este disco, de las ilusiones y los sueños, definitivamente el Mañana fue Muy bonito: Récord de un álbum femenino latino con más de 32 M de streams en Spotify, primer #1 global en Apple Music lifetime y 2Do debut femenino más grande de la historia en YouTube … ¡wow! y no se trata de los números … pero estos números me dejan ver el amor tan increíble con el que recibieron este trabajo y ¡juntos estamos haciendo historia!”.

Además de lo mencionado, ‘Mañana será bonito’ continúa dándole gratas sorpresas a la reguetonera colombiana. Una de ellas marcaría un momento histórico en la música, cosa de la que habló el pasado 28 de febrero desde sus Historias de Instagram.

“Hace rato me quería hacer este videíto, pero hoy tuve una razón que me empujó más a hacerlo. Primero que todo, agradecer el amor increíble que le han dado a mi álbum, que ha sido una cosa abismal, ha sido estratosférica. Me llaman ahorita y me dicen que mi álbum va a debutar numero 1 en Billboard Latino, pero mas allá de eso, me dicen que mi álbum está en este momento compitiendo para debutar número 1 en Billboard Anglo”.

Como era de esperarse, la intérprete de ‘El barco’ dio cuenta de su gran emoción ante tan maravillosa posibilidad en su carrera.

“En la historia... no ha habido un álbum número 1 de una artista latina en Billboard Anglo, que es donde debutan Rihanna, Drake, Justin Bieber y todas las estrellas increíbles de la música que hemos crecido escuchando. Tengo que decir que si soy la número 2 yo ya me siento impresionante, ya me siento feliz, ya me siento agradecida, porque es mucho más de lo que alguna vez anhelé que me pudiera pasar con este álbum, pero ahí está la oportunidad de lograr ese número uno histórico con mi álbum, que me llena de ilusión y que me llena de emoción”.

Aunque la cantante urbana comenzó su mensaje agradeciendo el apoyo de sus fanáticos a su nuevo disco, quiso concluirlo con más palabras de gratitud rumbo a marcar un hito histórico en la música, si es que sucede. “Quiero que sepan que todo el que lo ha escuchado ha ayudado para que esta persona que está aquí logre algo que es histórico para la música”.

Karol G explicó en qué orden se debe escuchar su nuevo álbum

‘Mañana será bonito’ encierra un total de 17 canciones enumeradas de la siguiente manera: ‘Mientras me curo el cora’, ‘X si volvemos’, ‘Pero tú’, ‘Besties’, ‘Gucci los paños’, ‘TQG’, ‘Tus gafitas’, ‘Ojos ferrari’, ‘Mercurio’, ‘Gatúbela’, ‘Kármika’, ‘Provenza’, ‘Carolina’, ‘Dañamos la amistad’, ‘Amargura’, ‘Cairo’ y la que le da el nombre al disco.

Sin embargo, la cantante urbana tiene su orden personal, es decir, para ella el álbum tiene un hilo conductor en particular y quiso revelarlo ante su público. Fue así que desde las redes sociales de Billboard, se publicó un video en el que la paisa comenzó por expresar:

“Ustedes saben que hay un tracklist oficial de la 1 a la 17... pero yo hice un orden personal que quería que después de que lo escucharan como está allá (el álbum), lo escucharan en este orden para que entiendan un poquito por dónde va la historia de este álbum”.

1. Amargura, 2. Gucci los paños, 3. X si volvemos, una colaboración con Romeo Santos, cantante de bachata; 4. Mientras me curo del cora, 5. Besties, 6. Kármika, con Bad Gyal y Sean Paul; 7. TQG, la esperada canción en conjunto con Shakira, que llevaba semanas especulándose; 8. Gatúbela, colaboración con Maldy; 9. Provenza, 10. Ojos Ferrari, un junte con Justin Quiles y Ángel Dior; 11. Dañamos la amistad, tema con Sech, 12. Cairo, tema que tiene en conjunto con el productor y amigo, Ovy On The Drums; 13. Carolina, 14. Pero tú, con Quevedo; 15. Tus gafitas, 16. Mercurio y 17. Mañana será bonito, colaboración con Carla Morrison.