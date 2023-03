Juliana Calderón dio su polémica opinión frente al problema legal entre Yina y Wilfran Castillo

Juliana Calderón, empresaria colombiana, opinó sobre el pleito de su hermana Yina Calderón por la canción "Cómo duele el frío". / Foto: Instagram @julianacalderon12

Juliana Calderón es una empresaria que más allá de ser reconocida por sus negocios, es famosa por ser la hermana de la polémica DJ Yina Calderón, influenciadora que actualmente lleva una puja judicial con el cantante Wilfran Castillo por haber hecho un cover de la canción “Cómo duele el frío” sin autorización alguna.

Y con base en este tema, Juliana Calderón a través de su Instagram, subió un video en el que expuso su punto de vista frente a la controversia que se ha generado.

“Yo no tenía ni idea de quién era, cuando pasó el problema de Yina, yo me vine a enterar de quién era. Lo vi en muchas entrevistas, lo vi por canales de televisión hablando del tema de Yina, lo vi en “Buen día, Colombia”, después lo vi en entrevistas por Facebook en Dímelo King”, señaló inicialmente.

Juliana Calderón afirmó que su hermana ayudó a resurgir la carrera de Wilfran Castillo. / Foto @julianacalderon12

La empresaria hizo especial énfasis en que Castillo no tenía protagonismo alguno, y que precisamente por esta razón, él había decidido seguir dándole vueltas a un asunto que eventualmente ya “habría terminado”, puesto que el video del cover hecho por Yina ya la plataforma de YouTube lo bajó.

“Gracias a Yina, así suene mal, el tipo está volviendo a resucitar en redes, en medios de comunicación, en todo eso, y si al tipo no le importara todo ese tema, pues no iría a ningún medio de comunicación, ni nada. Pero al tipo sí le gusta, le gusta que lo llamen, que esto y lo otro. A lo que me refiero es que es extraño, ¿No? Porque en un canal de televisión lo que escuché es que estaba como tratando mal a mi hermana que, porque lo había perjudicado, le había yo no sé qué, o sea, a mí no me parece”. añadió Calderón.

Ahora, es importante señalar que, Juliana Calderón realizó una encuesta en este mismo posteo para “determinar qué tan famoso es o era Wilfran Castillo” antes de que su hermana decidiera realizar el cover de este tema vallenato, que si bien no es muy conocido para el público en general, la canción sí es bastante famosa por los amantes de este género.

Encuesta de Juliana Calderón donde preguntó sobre si alguien conocía a Wilfran Castillo. / Foto @ julianacalderon12

El sondeo para sorpresa de Juliana Calderón arrojó que la mayoría de personas que participaron en la encuesta sí conocían al cantante valduparense, por lo que se podría deducir que no es tan así la afirmación que ella hace, donde indica que gracias a Yina, Castillo resurgió de un “olvido” en el que estaba su carrera musical.

El “madrazo” de Wilfran Castillo a Yina Calderón durante programa en vivo

Desde hace un buen tiempo el tire y afloje de Wilfran Castillo y Yina Calderón por el cover (sin permiso) que la DJ le hizo al tema “Como duele el frío” viene tomando un tinte bastante controversial.

Para hablar de esta situación, el compositor valduparense fue invitado al programa matutino “Buen día, Colombia” del Canal RCN, donde le mostraron un video en el que Yina Calderón lo trata de “hipócrita y solapado”. Claramente, a Castillo no le cayó en gracia esta situación, y, mientras era “ponchado” por una cámara, se le salió el “madrazo”: “Hijuep**a malpa**da”.

Wilfran Castillo le echó "Madrazo" a Yina Calderón en "Buen día, Colombia"

Inmediatamente después, Castillo se tapó la boca con una evidente pena, sin embargo, mientras seguía escuchando el video, no pudo evitar gestos de indignación y mal humor por todas las cosas que Calderón iba afirmando.

“Me da risa y rabia porque si tengo un problema grande es ser demasiado sincero. Ella me dice ‘hipócrita, solapado y cobarde’, entonces yo creo que ahí se pasó, sobre todo porque insiste y cada semana publica un video en el que me ofende”, afirmó Castillo en el programa.