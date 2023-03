Cazatalentos del Tottenham que reveló que seguía a Kevin Mier fue despedido

Kevin Mier (Atlético Nacional) finalizó como la Liga Betplay 2022-I como el portero con mayor eficacia de atajadas. Foto: Dimayor

Con apenas 22 años Kevin Mier es el amo y señor dueño de la portería de Atlético Nacional, puesto que se ganó a punta de paciencia y mucho trabajo. El nacido en Barrancabermeja (Santander) fue clave para la obtención de la estrella 17 del Rey de Copas a mediados de 2022, cuando el verde de Antioquia se impuso en la final al Deportes Tolima en el Manuel Murillo Toro de Ibagué.

Sus buenas actuaciones con el conjunto Verdolaga han despertado el interés de varios equipos del Viejo Continente entre ellos el Tottenham Hotspur de Inglaterra, que envió para ese entonces a su scout Jeff Vetere a Colombia para ver al portero cafetero como también a otros futbolistas dado que para esas fechas se estaba realizando el Sudamericano sub-20.

El cazatalentos concedió declaraciones el 2 de febrero para el programa Primer Toque de Win Sports, allí Vetere reveló que los Spurs estaban tras los pasos del portero cafetero. “El fin de semana fui a Medellín a ver el partido de Nacional y me impresionó mucho el arquero (Kevin Mier) por las condiciones que tiene, joven de 22 años, creo que va a jugar en la selección pronto, lo que me dijeron es que iba a jugar en el partido contra Estados Unidos el sábado pasado, pero por temas de visado no podía viajar con el equipo, yo veo a un arquero que no le falta nada para cruzar el charco”.

Así mismo agregó: “Nosotros estamos mirando porque es nuestra tarea para ver quiénes son los mejores jóvenes de cara al fútbol internacional (…) aprovechando mi estancia en Colombia, aproveché para ir a ahí y conocer a un arquero que para mí es importante (…) tiene cosas que para mí no son normales para un chico de su edad (…) me sorprendió la confianza que tiene y su manejo de balón”.

Sin embargo, las palabras de Jeff Vetere no cayeron del todo bien en la interna del Tottenham, que tomó la decisión de prescindir de los servicios del cazatalentos que había sido nombrado en septiembre de 2022 según publicó el Daily Mail.

“El cazatalentos del Tottenham, Jeff Vetere, dejó el club después de enfurecer a sus empleadores al revelar objetivos de transferencia durante una entrevista televisiva en América del Sur”.

“La junta de Tottenham consideró que la conducta de Vetere no era profesional, dado que estaba discutiendo abiertamente el funcionamiento interno de su departamento de reclutamiento, y se convocó una reunión formal para revisar su período de prueba. Recién se incorporó al club en septiembre”.

Así mismo el medio citado agregó que ante el malestar que se generó por su acción, el scout tomó la decisión de dar un paso al costado. “Pero antes de que terminara ese proceso, el hombre de 57 años renunció. Las fuentes dicen que le habrían dicho que se fuera de todos modos y su salida ha sido bien recibida por muchos en Tottenham, que no estaban contentos cuando el director deportivo Fabio Paratici lo nombró”.

Kevin Mier tiene contrato vigente con Atlético Nacional hasta junio de 2025, y su costo en el mercado según Transfermarkt, es de 2,5 millones de euros. El próximo partido de Atlético Nacional por la Liga BetPlay Dimayor será el domingo 5 de marzo ante Deportivo Pasto en el Estadio La Libertad de Nariño por la séptima jornada del campeonato.