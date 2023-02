Rigoberto Urán criticó a los jóvenes ciclistas colombianos y Einer Rubio le respondió: “Necesitamos madurar para adquirir experiencia”

El ciclista colombiano también le respondió a Rigoberto Urán. @rubio_einer / Instagram

Einer Rubio ha tenido un gran inicio de temporada. El ciclista del Movistar Team recientemente culminó su participación en el UAE Tour y se llevó un triunfo de etapa, lo que le permitió ser parte del top 10 durante gran parte de la carrera, sin embargo, en la última fracción no pudo mantener el ritmo con el pelotón de los favoritos y cayó al puesto 16. Sin embargo, el pedalista de Chiquiza fue el mejor de los colombianos en la competición.

El ciclista de 25 años fue una de las grandes figuras durante el UAE Tour y la victoria que obtuvo en la etapa 3, que se llevó a cabo entre Umbrella Beach Al Fujairah y Jebel Jais, es de gran importancia para su carrera deportiva debido a que es el primer triunfo como profesional que suma a su palmarés. Por ahora, el equipo español no ha confirmado en qué otra competencia estará presente.

Einer Rubio, quien tiene como gran objetivo de la temporada liderar al Movistar Team en el Giro de Italia 2023, recientemente dio su opinión sobre los comentarios realizados por Rigoberto Urán, corredor del EF Education EasyPost, en los que señalaba que actualmente el país no cuenta con buenos corredores a ser llamados protagonistas en la élite del ciclismo mundial.

Rigoberto Urán, en una entrevista para Paisadeportes, realizó un balance del ciclismo colombiano y de los pedalistas más jóvenes que esperan dar el salto al viejo continente. El subcampeón del Giro de Italia 2014 y Tour de Francia 2017, afirmó que es una realidad que en el país no hay “ningún ciclista bueno”.

“Cuál es la realidad... que no tenemos ningún ciclista bueno en Colombia, no hay nada. Lo último que estaba se llama Sergio Higuita, Daniel Martínez, Buitrago. No hay nada, no hay un ‘hp’ ciclista bueno, no sé que es lo que pasa. En Europa el ciclismo está muy fuerte, acá se sigue trabajando, pero falta esa calidad”, aseguró Rigoberto Urán hace algunas semanas.

El líder del EF Education EasyPost señaló que, “muchos ciclistas” han viajado a Europa luego de firmar con algunos equipos, sin embargo, “no aguantan uno o dos años”. Rigoberto Urán afirmó incluso que él mismo ha llevado a varios pero, “pero no son capaces de adaptarse al ritmo de carrera y los mandan para acá, entonces es algo que preocupa porque en estos momentos estamos sin quien nos vaya a reemplazar”.

El colombiano se quedó con el triunfo de la tercera etapa del UAE Tour. @Movistar_Team

Este comentario generó una enorme polémica y muchos ciclistas colombianos de gran trayectoria dieron su opinión e incluso contradijeron al experimentado pedalista de Urrao y afirmaron que actualmente hay muchos corredores jóvenes de gran proyección. Uno de ellos fue Einer Rubio, que también dio su opinión al respecto y se mostró mucho más positivo sobre el ciclismo del país a futuro, pero resaltó una de las situaciones que podrían estar perjudicando a los corredores.

En una charla con El Carrusel Deportivo de Caracol Radio, el ciclista aseguró que, “Ahora el ciclismo cambió un poco. Todo el mundo le apuesta a talentos muy jóvenes que de sub 20 pasan a los equipos profesionales ganando carreras. Para mí, necesitamos madurar para adquirir experiencia y luego ya explotar nuestras cualidades. Lo mismo que pasa con varios corredores como (Santiago) Buitrago que es muy joven también, los de la fundación de Esteban Chaves”.

Para el pedalista del Movistar Team, una de las soluciones que podría llevar a mejorar el rendimiento de los ciclistas colombianos es que el país, “necesita más que todo transformar el ciclismo” y aseguró que es importante, “colocar carreras de mucho circuito similares a las europeas porque talento y fuerza tenemos, debemos es saber aplicarlas”.