Egan Bernal sigue evolucionando en su recuperación: así sería su regreso

Así se ve la rodilla de Egan Bernal tras su lesión sufrida en la Vuelta a San Juan. @EganBernal/Twitter e INEOS Grenadiers.

Cabe recordar que en la primera carrera de la temporada, La Vuelta a San Juan, Egan Bernal hizo parte de un grupo de ciclistas que sufrió una caída, sin embargo, esta no pareció haber sido grave y el colombiano se mantuvo en la competencia. Fue hasta la cuarta etapa de la carrera argentina que tomó la decisión, junto al equipo británico, de abandonar debido a las molestias que sentía.

Ni Nairo ni Egan: este es el colombiano que está entre los 10 mejores ciclistas del mundo El pedalista soachuno acumuló bastantes puntos UCI tras su campeonato en la Vuelta a Algarve y entró a una de las posiciones más privilegiadas del ciclismo mundial VER NOTA

Posteriormente, Egan arribó a Colombia para competir en los Campeonatos Nacionales de Ruta, pero luego de unos días, confirmó junto al INEOS que tomó la decisión de no competir en la prueba élite de los Nacionales con el objetivo de concentrarse en la recuperación, por lo que el golpe sufrido en Argentina fue más complejo de lo pensado.

Ahora, un par de semanas después, el zipaquireño sigue enfocándose en su proceso de recuperación de cara a su regreso al WorldTour y por medio de sus redes sociales mantiene actualizados a sus seguidores sobre su evolución.

Egan Bernal también podría perderse la París - Niza, aseguran en Italia El corredor colombiano no ha podido competir desde que se retiró de la Vuelta a San Juan a finales de enero VER NOTA

Bernal publicó una foto en sus redes donde se muestra el estado de su rodilla izquierda, la cual es la afectada, acompañada de un mensaje positivo para aquellos que desean volverlo a ver en el asfalto “Vamos por otro día”.

La rodilla la mostró cubierta de cintas kinesiológicas que ayudan a aliviar el dolor, preparar los músculos para la realización de ejercicio físico y ofrecer apoyo en zonas del cuerpo que hayan sido lesionadas y junto con su bicicleta dio a entender que ya está incrementando su esfuerzo físico.

Egan Bernal recordó su accidente: “Pasé de prepararme para el Tour de Francia a no saber si iba a volver a caminar” El ciclista colombiano pasó gran parte del 2022 trabajando en su recuperación. En 2023 espera volver a competir al más alto nivel VER NOTA

Se tenía esperado que Bernal regresara con su equipo para la clásica de París-Niza, sin embargo, uno de los directivos del INEOS afirmó que no estará presente debido a que no quieren arriesgarlo sabiendo que todavía no se encuentra al 100%.

Teniendo esto en cuenta, el pedalista boyacense podría estar ejecutando su regreso en alguno de los eventos que se desarrollará en suelo italiano, ya sea la Tirreno-Adriatico o en la Milano-Sanremo, eventos que también tienen bastante reconocimiento internacional, los cuales tendrán inicio el 6 y 18 de marzo respectivamente.

Aun así, el foco principal del colombiano será estar en pleno estado físico para liderar a su equipo en la Vuelta a Cataluña, carrera que tendrá lugar entre el 20 de marzo y el 26 de ese mismo mes. Una de las competencias con mejores presentaciones colombianas, siendo Sergio Higuita, Miguel Ángel López y Nairo Quintana previos campeones en las ediciones de 2022, 2019 y 2016 respectivamente.

El único colombiano confirmado para participar en París-Niza

Aunque hay muchas escuadras que no han confirmado su plantilla para la carrera que se llevará a cabo a inicios de marzo, por ahora el único representante del país que estará presente es Daniel Felipe Martínez, quien tomaría el puesto que dejó Egan Bernal y lideraría al equipo británico INEOS Grenadiers a lo largo de las ocho etapas.

El inicio de temporada de Daniel Felipe Martínez ha sido muy bueno, en la Vuelta a San Juan el corredor fue la mano derecha de Egan Bernal, antes de que tomara la decisión de retirarse tras la cuarta etapa, y luego colaboró con el italiano Filippo Ganna para que se quedara con el segundo puesto de la general. En los Campeonatos Nacionales de Ruta, el ciclista de Soacha obtuvo la medalla de plata en el gran fondo de la categoría élite y solo fue superado por Esteban Chaves.

En los próximos días el resto de equipos confirmará sus alineaciones, siendo el Movistar Team de Einer Rubio y Fernando Gaviria uno de los conjuntos a seguir por su plantilla.