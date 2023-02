A María Isabel Urrutia y Patricia Ariza no les habrían notificado su salida del Ministerio del Deporte y del Ministerio de Cultura

Las exministras de Deporte y de Cultura confirmaron que no fueron notificadas personalmente por el presidente Gustavo Petro sobre su salida del gabinete. Crédito: @UrrutiaOcoro / Twitter - Presidencia

El repentino anuncio del presidente, Gustavo Petro, sobre la salida de algunos de sus ministros tomó por sorpresa a más de uno, incluso, a María Isabel Urrutia y a Patricia Ariza, quienes, hasta la tarde del 27 de febrero de 2023, se desempeñaron en la cartera de Deporte y Cultura respectivamente.

Así lo dio a conocer a través de una entrevista en el programa ‘Hora 20′ de la emisora Caracol Radio, donde aseguraron que no fueron notificadas por el presidente Gustavo Petro en persona de su salida del gabinete.

“No sé si me declaró insubsistente o me cambió”, aseguró la exministra del deporte Urrutia.

Urrutia también aseguró su participación dentro de los temas de la reforma a la salud siempre fue a favor y que no cree que su salida tenga que ver con este tema.

“Participé en Cali, montamos todo un evento en Cali para ayudar al tema de la salud, y he trabajado siempre, no en contra, sino a favor”.

Sobre su salida sin previo aviso, Urrutia Ocoró comentó que la política es cambiante y que eso no la mortifica.

“No me explicó ni me preguntaron ni nada. Pero bueno, así es la política y eso no me mortifica sencillamente porque la política es cambiante, los amigos uno los pierde y así sucesivamente”.

La exministra María Isabel Urrutia también comentó que no le notificaron sobre ninguna investigación, y que su trabajo en el Ministerio se enfocó en hacer las cosas bien y hacer una limpieza dentro del Ministerio, y que, tal vez a eso se deba su salida.

“He hecho todo lo humanamente posible para limpiar el Ministerio del Deporte, lo he hecho y de pronto eso fue lo que pasó por haber limpiado el Ministerio del Deporte”.

Sobre los hallazgos que encontró al interior del Ministerio, Urrutia comentó que encontró, “2.500 OPS (órdenes de prestación de servicios) de todos los partidos políticos, proyectos donde no existen, una serie de cosas donde no ha sido fácil”.

Urrutia también aseguró que se encontraba investigando proyectos de infraestructura deportiva a los que se les había girado recursos desde el Ministerio del Deporte y no habían iniciado su construcción.

Sobre las denuncias, la exministra María Isabel Urrutia no dio más detalles, pues ella aún hace parte de las personas cercanas al presidente Gustavo Petro, así no le hayan notificado su salida del Ministerio personalmente.

“Yo hago parte del grupo del doctor Gustavo Petro. Que no me hayan avisado a tiempo para tomar una decisión de renunciar más allá de decir que no iba, pero mi posición sigue siendo la misma y sigo teniendo el mismo agradecimiento con el doctor Gustavo Petro”.

Sobre su salida del gabinete, María Isabel Urrutia aseguró que “me voy para mi casa a seguir trabajando por el pueblo colombiano y porque este país mejore”.

Al igual que a María Isabel Urrutia, a Patricia Ariza tampoco le notificaron de su salida del gabinete, aunque la exministra de Cultura aseguró que sí lo supuso por algunas diferencias con el presidente Gustavo Petro por temas en la política cultural que se maneja desde el Gobierno.

“Yo estoy absolutamente de acuerdo con el cambio he sido una persona leal a este proceso y lo seguiré siendo porque creo en eso y soy consecuente también conmigo misma. Pero aquí en el ministerio no se pudo, hubo diferencias, entonces me acabo de enterar”.

La exministra de Cultura Ariza también aseguró que “me hubiera gustado que el presidente me lo dijera mirándome a los ojos”.

Sobre su legado en el Ministerio de Cultura, Patricia Ariza comentó que hizo cambios que no fueron valorados y catalogó de difícil el trabajo en la cultura, pero que no tiene claras las razones de su salida de la cartera:

“Yo no quiero entrar a convertirme como en una vocera en contra del Gobierno del cambio, lo respeto mucho, pero tampoco puedo compartir esta decisión del gabinete”.

Los nuevos ministros de Cultura y Deporte

Luego de conocerse el anuncio, el presidente Gustavo Petro también confirmó las personas que llegarán a ocupar los Ministerios, entre ellos, se encuentran, Astrid Rodríguez, licenciada en educación física y quien se ocupará del Ministerio del Deporte, y el maestro de música Ignacio Zorro, quien será el ministro encargado de Cultura.

Al parecer, las ministras sí estaban enteradas

En la noche del lunes 27 de febrero de 2023, se conoció que las exministras Urrutia y Ariza, al parecer, sí estaban enteradas de la decisión del presidente Gustavo Petro. Así lo confirmó la Jefe de Despacho de la Presidencia de la República, Laura Sarabia.

A través de una publicación desde su cuenta de Twitter, la funcionaria aclaró que las dos exministras estaban al tanto de la decisión antes de la alocución presidencial.

La Jefe de Despacho de la Presidencia de la República, Laura Sarabia confirmó que las exministras María Isabel Urrutia y Patricia Ariza sí estaban enterados de la decisión del presidente Gustavo Petro. Crédito: @laurisarabia / Twitter

“Es importante aclarar que las dos ministras y el ministro saliente conocían la decisión del Presidente @petrogustavo antes de la alocución presidencial. Las versiones de que fueron notificados por medios de comunicación son, cuando menos, imprecisas”.