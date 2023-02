Sergio Fajardo criticó nuevamente la Paz Total de Gustavo Petro: “Estamos viendo un desorden monumental”

Sergio Fajardo (Colprensa -Sergio Acero)

Después de haber lanzado su nuevo partido en compañía de Jorge Robledo, Dignidad y Compromiso, el ex candidato presidencial Sergio Fajardo sostuvo una entrevista con Infobae Colombia, en la que lanzó fuertes críticas al gobierno de Gustavo Petro y crítico el manejo que le ha dado a su política de la Paz Total.

Fajardo afirmó que aquel concepto es “atractivo” y que también quisiera eliminar la violencia en el país asociada con la criminalidad, pero que lo que se está viendo es un “desorden monumental”. Adicionalmente, cuestionó la capacidad del Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, para liderar un proceso como ese.

“Ahora lo que estamos viendo es un desorden monumental. La persona que conduce este proceso ―yo no lo conozco personalmente, lo he visto alguna vez a 10 metros― el señor Danilo (Rueda, Alto Comisionado de Paz), quien me dicen que es muy buena persona, no tiene la capacidad para articular un proceso como con el ELN, que es bien difícil. Él está tratando de coordinar todo, sin experiencia, con un enredo gigantesco.”, afirmó.

Por ese motivo, se mostró pesimista con lo que pueda ocurrir con el proceso, aunque admitió que desea que funcione.

“Yo soy muy pesimista en que eso funcione como pretenden hacerlo. Yo quisiera que funcionara bien, yo quiero que funcione bien, pero con un poquito de razón se ve que lo que está pasando es una gran confusión y por ese camino tantas contradicciones, tantas confusiones, esto no va bien”, sostuvo.

La posición de Fajardo frente al Gobierno

En otro punto, Fajardo calificó como “caótico” el gobierno de Gustavo Petro, dijo que hay un “desorden muy grande” y que de las cosas que prometió en campaña ninguna se va a cumplir.

“Es caótica su forma de gobernar. No conduce, no tiene equipos. No habla con los ministros ni las ministras. Vea usted el Ministerio de Minas y Energía, donde la exviceministra que era la técnica (Belizza Ruiz), la que sabía de todo el tema, sale diciendo que eso allá es un horror. En el misterio de trabajo, la técnica que llevaron escogida llegó en enero y ya se fue (Flor Salazar) por todo lo que está pasando. Hay una cantidad de conflictos internos porque no hay una conducción, no hay una cabeza que conduzca en este contexto de populismo”, manifestó.

Por otra parte, se refirió a las reformas que pretende adelantar el Gobierno. Sobre la reforma a la salud dijo que “es un caos, no sabemos cómo se ha discutido, no se presentaba el texto; finalmente, se presentó uno que es muy confuso y que no permite hacer claridad acerca de las reformas que se pretende hacer”.

Sin embargo, reconoció que “hay aspectos valiosos, como la atención primaria en salud. De hecho, estoy de acuerdo con muchas cosas que se tienen que hacer”. Pero, volvió a afirmar que “no hay una forma organizada, es un desorden, no hay un hilo conductor. Tampoco está la viabilidad financiera de lo que se está proponiendo”.

Sobre la reforma tributaria, dijo que “era necesaria y es buena para Colombia” y en ese sentido dijo que “el ministro José Antonio Ocampo ha sido fundamental en este gobierno”.

“Hasta el momento la reforma tributaria pasó, y yo particularmente pienso que era necesaria y es buena para Colombia. Jorge Robledo piensa distinto y eso no nos hace enemigos y estamos dentro del mismo partido. Pienso que el ministro José Antonio Ocampo ha sido fundamental en este gobierno, porque es una persona que sabe, porque tiene experiencia, porque tiene autoridad y porque tiene respetabilidad. Para el presidente Petro ha sido una fortuna que él esté ahí”.