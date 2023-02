La liendra habló de su comportamiento “imprudente” con las motos: “Me salvé de perder la vida”

La liendra recordó su pasado “imprudente” con las motos: “Me salvé muchas veces de perder la vida”. Instagram @la_liendraa

La Liendra siempre se ha mostrado muy cercano a sus seguidores, incluso, para brindarles consejos por medio de sus redes sociales, como fue el caso más reciente.

Critican a “La Liendra” por “tacaño” tras grabarse con un habitante de calle y no ayudarlo El quindiano realizó una reflexión e indicó que “no todo en la vida es plata” VER NOTA

Desde su cuenta de Instagram, el creador de contenido quiso recomendarle a sus fanáticos que se cuidaran de andar haciendo locuras en las motos. Así las cosas, compartió el siguiente mensaje hablando también desde su experiencia, pero sin ahondar en detalles.

“Veo muchas noticias últimamente de jóvenes que están perdiendo la vida en piques o haciendo locuras en sus motos... Liendritas: cuídense, yo también fui muy loco en la mía y me salvé muchas veces de perder mi vida por andar de imprudente. En fin, la vida es algo muy valioso como para que la pongas en riesgo por quedar bien o por ganarle a otra moto o simplemente por un momento de adrenalina”.

Finalmente, a modo de reflexión el quindiano cerró su mensaje con un popular refrán: “Cuídate que por algo leíste esto. Recuerda: soldado avisado...”. Es decir, “Soldado avisado no muere en guerra”.

La liendra recordó su pasado “imprudente” con las motos: “Me salvé muchas veces de perder la vida”. Foto: Instagram

Además de darle este tipo de consejos a sus seguidores, La Liendra también busca motivarlos a perseguir sus sueños aunque las oportunidades sean escasas. Por ejemplo, en octubre de 2022 compartió un House Tour por su gran apartamento en El Poblado, Medellín. A la vez, mientras paseaba por cada rincón, puso a sonar una canción aparentemente interpretada por él.

Sin la Liendra ni WestCOL: estos son los cuatro streamers colombianos que estarán en el evento de Komanche y Rubius En una transmisión en vivo se dio a conocer el nombre de los 200 participantes que estarán presentes en los Squid Craft Games 2 VER NOTA

“Les quiero mostrar mi nuevo apartamento, con humildad para que se motiven en el ghetto. Yo sé que no es fácil, la cosa está dura, no te dejes caer, recupera tu postura. Me felicito por todo lo que he logrado, tantas críticas, tantas caídas y sigo parado. Vivo orgulloso y agradecido del lugar donde nací, pero siempre quiero más, el barrio ya me enseñó lo que me tenía que enseñar. Hace cinco años vivía en una invasión, ni siquiera era un barrio, la gente lo creó”, es parte del tema, cuyo nombre se desconoce.

El día que La Liendra y su madre hicieron un recorrido por su vieja casa

Como el creador de contenido que es, varias han sido las veces en que La Liendra ha dado cuenta de todos los lujos que se ha dado: tanto con la compra de vehículos, casas, viajes, entre otras cosas. Sin embargo, también en repetidas ocasiones ha hablado y mostrado sus orígenes humildes.

Cuarta fecha de RBD en Colombia sería en Cali: secretario de Seguridad de la capital del Valle prendió los rumores El funcionario local Jimmy Dranguet Rodríguez emocionó a los caleños con una publicación en sus redes sociales que anticipa la llegada de la agrupación a la ciudad VER NOTA

Así las cosas, en septiembre de 2022 -desde sus Historias de Instagram- el influenciador hizo un “House Tour en mi antigua casa”, es decir, el quindiano enseñó a detalle la casa en la que vivió hace cinco años, cuando todavía no tenía el reconocimiento y fama de los que goza en la actualidad. Incluso, cuando Mauricio Gómez (nombre de pila) y su familia llegaron a dicho lugar, en ese momento era un terreno de invasión.

En compañía de su madre, La Liendra comenzó por explicar en el video: “Esto es una invasión... esto antes era un lote que era del alcalde, del Estado y muchas familias nos metimos y construimos casas sin permiso; hoy en día ya es un barrio oficial... ¿qué tal si vamos a la casa a donde yo vivía? aún es de nosotros, es un ranchito muy humilde, no quiero que lo estén criticando ni nada”, estas últimas palabras el influenciador se las dedicó a su seguidores. Aquí el video completo:

“Mi cambuche yo lo amo”, La Liendra y su madre hacen recorrido por su vieja casa

Por otro lado, no sobra mencionar que Mauricio Gómez sostiene una relación sentimental con otra popular influenciadora: Dani Duke, una antioqueña que se dedica a la creación de contenido enfocado en el maquillaje y la moda. La pareja va por sus dos años de noviazgo.