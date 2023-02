Eduardo Méndez fue increpado verbalmente por hinchas de Independiente Santa Fe

Los aficionados del cuadro Cardenal salieron molestos del Campín tras el empate ante Unión Magdalena. @pablo.alvarez7/Tik Tok

Independiente Santa Fe no marcha bien en la Liga BetPlay Dimayor, dado que el cuadro Cardenal está parcialmente fuera de los ocho, ubicado en la casilla 11 con seis puntos y -1 en la diferencia de gol. En cinco jornadas transcurridas, los dirigidos por Harold Rivera han acumulado tres empates, una derrota y una victoria.

En su última salida la escuadra bogotana recibió en el Nemesio Camacho El Campín a Unión Magdalena. Ante el Ciclón fue el último partido como profesional del portero Leandro Castellanos; sin embargo, el santandereano no se pudo despedir con un triunfo, puesto que el encuentro en el Coloso de la 57 terminó igualado sin goles.

El compromiso tuvo como protagonista al golero Ramiro Sánchez que le atajó dos penales a Wilson Morelo, privando así de los tres puntos a Independiente Santa Fe lo que causó cierto malestar entre los aficionados que no están a gusto con el nivel mostrado de su equipo en lo que va del campeonato.

Una vez terminó el partido entre Independiente Santa Fe y Unión Magdalena, algunos hinchas del conjunto bogotano increparon verbalmente al presidente de la institución Eduardo Méndez. El hecho quedó registrado en un video en el que se ve al directivo enfrentándose a varios seguidores que le piden respeto por el club acompañado de varios insultos.

De no ser por la presencia de las autoridades y cuerpo de logística la situación no pasó a mayores, lo cierto es que quedó evidenciado el inconformismo de los aficionados por el presente de su equipo. “Santa Fe es por su hinchada, no puedes carearla. #fueramendez #independientesantafe #santafe #fypシ #foryou #parati #viral”.

El clip tiene cerca de 2300 reproducciones en TikTok y como era de esperarse se han generado diversas opiniones, puesto que además de lo deportivo el malestar de los hinchas va desde el nombramiento de Harold Rivera en la dirección técnica.

“No estoy de acuerdo.no servia pastrana con todos los títulos que nos dio.casi quebrando la empresa que tenía, ahora Méndez que es un mandadero que???”.

“Jaja hasta el presidente de Santa Fe sabe que ese equipo es un chiste”.

“El mejor video que pude ver esta semana sin ninguna duda #FUERAMENDEZ”.

“noo muchachos esa no es la manera”.

“se equivoco con el Dt, pero esta vez trajo buena nómina”.

“Ay pero qué lindo, déjeme invitarlo a una cerveza virtual”.

Por su parte, Harold River se refirió al resultado ante Unión Magdalena: “Estuvo esperando a que nos equivocáramos y nos cortaron esas líneas de pases en las que quizás podíamos filtrar. Lamentablemente, los dos penaltis que se erran, independiente de ello, debemos generar más situaciones. La autocrítica la hemos hecho, pero hoy (domingo) digamos, siento que el equipo no jugó mal, lamentablemente no fuimos claros en esas situaciones de gol, pero tuvimos al rival todo el juego en su arco”.

“La forma de darle tranquilidad a la hinchada es con resultados, ganando. Desafortunadamente, no hemos podido sumar una victoria, pero lo hemos intentado. Si nos sentamos a analizar un partido se ve que el equipo intenta, que se crean opciones, porque producto de los dos penales es que teníamos al rival en el campo de ellos”.

En cuanto al nivel de sus pupilos dijo: “Tenemos que tener paciencia y tolerancia. Estamos trabajando de la mejor manera posible y como dice Christian Marrugo, al equipo se le ve algo. Si yo no viera que el equipo creara una situación o que nos saquen a nuestro arquero figura, todos los partidos sería mejor, apague y vámonos, pero el equipo genera situaciones, va al frente y muestra una idea. Tenemos que crear más opciones de gol”.