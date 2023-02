Claudia López arremetió contra motociclistas: “En todo gremio hay liderazgos tóxicos”

Las manifestaciones convocadas por motociclistas afectó la movilidad en varios puntos de la ciudad. Cortesía: Tránsito Bogotá.

Ante el bloqueo que se presentó en varios corredores de Bogotá por una manifestación liderada por algunos motociclistas, el cual afectó en varios momentos el flujo vehicular de tanto particulares como del servicio público, la alcaldesa mayor, Claudia López, se pronunció en sus redes sociales.

La funcionaria criticó de cierta manera el actuar por parte de estos grupos de motociclistas aseverando que “En todos los gremios hay liderazgos tóxicos”. Esto dado que, la ciudad busca mitigar la afectación de la calidad del aire la cual se encuentra en Alerta Fase I.

“Miles de ciudadanos ayudando voluntariamente a superar la alerta ambiental y unos motociclistas salen a contaminar más! Las motos contaminan más que los carros y no aportan nada a la solución! Irresponsabilidad e insolidaridad con Bogotá”, aseguró a través de redes sociales.

Parte del inconformismo por parte de los gremios de motociclistas, en donde no solo se resalta la inseguridad en Bogotá y la pocas garantías para el libre y seguro tránsito de los usuarios recurrentes de este vehículo automotor (debido al daño en varios corredores e infraestructura vial de la ciudad), se suma la supuesta medida de pico y placa.

Sobre esto, la Secretaría de Movilidad explicó que no se han tomado nuevas medidas de restricción para vehículos y motocicletas, ni cambios al pico y placa, para contribuir con la calidad del aire en Bogotá.

Entre las acciones tomadas por la entidad de Movilidad y el distrito se informó que:

No se implementó nuevas medidas de restricción transitoria a vehículos particulares como tampoco a motocicletas.

la medida de pico y placa continua vigente conforme al esquema actual para vehículos particulares, en los días y horarios ya conocidos (lunes a viernes de 6 de la mañana o 9 de la noche). Sin embargo, se pauso el pico y placa solidario.

Con base en la Alerta Fase I por contaminación atmosférica en Bogotá, las autoridades ambientales realizaron un llamado a la autorregulación y la adopción de medidas voluntarias para bajar el impacto del fenómeno. El distrito recomendó:

Usar el vehículo particular en casos extremadamente necesarios y de hacerlo, que sea de forma compartida, con la ocupación llena.

En los viajes que se realicen en transporte público, bicicleta, vehículos de micromovilidad y a pie, se recomienda utilizar tapabocas.

Adelantar autorregulación en la actividad de cargue y descargue en la ciudad, por lo tanto, se recomienda al transporte de carga que, en lo posible, realice los recorridos logísticos (cargue y descargue) en horas de mediodía o a la medianoche.

Entre las medidas iniciales realizadas por el distrito se suspendió temporalmente el Pico y Placa Solidario a partir del 28 de febrero hasta el 5 de marzo. La Secretaría de Movilidad explicó que las personas que realizaron el pago para el permiso de tránsito para esa semana se les repondrá posteriormente.

“Los vehículos que ya tenían el permiso adquirido de pico y placa solidario, no pueden circular esta semana, posteriormente se les repondrán los días” enfatizó la entidad de Movilidad.

Qué opinan los tuiteros sobre lo dicho por Claudia López

Tras su tuit, la alcaldesa, Claudia López, fue el centro de críticas por asegurar que “Las motos contaminan más que los carros”, varios de los usuarios de esta red social no dejaron pasar por alto el señalamiento y respondieron a este.

“Eso lo dice porque nunca a volteado a mirar la belleza de transporte público, Sitp y TransMilenio, las verdaderas chimeneas rodantes. Cuándo haga un día sin transporte público, entonces si se hablará de descontaminacion y de una mejora en el ambiente capitalino”, comentó @Danytimbal.

“Dónde están los estudios qué dicen que las motos contaminan más que los carros??? Divide y reinarás! Ahora solo veo el intento de poner en contra a moteros de los particulares y realmente con esto no se logra más que generar violencia, y todos los árboles talados??”, agregó @Andrea55415593.

Por otra parte, son varios los usuarios que apoyaron el señalamiento de la alcaldesa criticando severamente el comportamiento de los usuarios de las motos, aconsejándole a la mandataria que a estos vehículos se les debería implementar una media de pico y placa.

“@ClaudiaLopezmi propuesta, pico y placa para motos un día a la semana, así se sacan de circulación el 20% de las motocicletas y ayudaría bastante, todos debemos aportar”, tuiteó @DerlyIbague.

Este mismo usuario detalló que los usuarios de las motocicletas son los actores viales que más producen y se ven comprometidos en siniestros viales, añadiendo que:

“Las motos se están convirtiendo en intocables, muchas no pagan impuestos, Soat más barato, no pagan peajes, no tienen pico y placa y si causan muchos accidentes, invaden andenes y prácticamente quieren exclusividad en las vías. Es hora de que también pongan su granito de arena”, concluyó @DerlyIbague.