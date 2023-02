Secretaría de Movilidad aclara que no se han tomado nuevas medidas en Bogotá por calidad del aire

Congestión vial en Bogotá durante horas pico.

Ante varios rumores, en la mañana del domingo 26 de febrero, la Alcaldía Mayor de Bogotá –de la mano a las secretarías de Movilidad y Ambiente– señaló que por el momento no se tomarían medidas restrictivas alternativas con el fin de limitar el flujo de vehículos que funcionen con algún tipo de combustible fósil y así mejorar la calidad del aire en la ciudad que actualmente se encuentra en Alerta Fase I.

Mediante un comunicado de prensa, la Secretaría de Movilidad señaló que –hasta el momento– no se tomaran medidas alternativas de restricción, como lo sería un pico y placa el sábado, que ya ha sido utilizado anteriormente por la Administración distrital con el fin de mejorar la calidad del aire en la ciudad.

“No se han implementado nuevas medidas de restricción transitoria a vehículos particulares como tampoco a motocicletas, ni entre semana ni el día sábado”, señaló el comunicado desde la oficina de prensa de la Secretaría de Movilidad de Bogotá.

También señalaron que el Pico y Placa entre semana no tendrá ninguna modificación por cuenta de esta alerta ambiental en Bogotá.

“La medida de pico y placa continúa vigente conforme al esquema actual para vehículos particulares en los días y horarios ya conocidos (lunes a viernes de 6:00 a.m. a 9:00 p.m.). La opción de pico y placa solidario sigue operando normalmente”, señalaron el comunicado.

De igual manera, la Alcaldía Mayor de Bogotá señaló de momento que lo único que se les pide a los ciudadanos es autorregulación en cuanto el uso de vehículos que funcionen con gas o gasolina con el fin de mitigar este fenómeno que afecta la salud de todos los bogotanos.

“De acuerdo con la alerta fase I por contaminación atmosférica en Bogotá, se hace un llamado a la autorregulación y la adopción de medidas voluntarias para bajar el impacto del fenómeno en la salud de todos”, se lee en el escrito.

La Secretaría de Ambiente seguirá con la medición en los diferentes puntos de la ciudad de la calidad de aire, en caso de que esta se mantenga o empeore sí se pensará implementar más medidas restrictivas a la movilidad.

Cabe señalar que, desde la misma Secretaría de Ambiente de Bogotá, dicen que este fenómeno ambiental se debe a “las altas concentraciones de material particulado, como consecuencia de los incendios forestales en los departamentos de Meta, Vichada, Guaviare y Casanare, además de los provenientes desde Venezuela y que siguen generando partículas que están siendo arrastradas por corrientes de vientos a la ciudad”.

Corabastos cambia horarios de abastecimiento

En aras de contribuir con una mejor calidad de aire en las horas pico en Bogotá, desde Corabastos, la central de abastos más grandes del país, se dispuso un cambio en el horario de abastecimiento por parte de los transportadores de alimentos a las bodegas y negocios que funcionan en el sitio. El gerente general de Corabastos S.A,. Javier Salcedo, señaló que la medida será provisional hasta que existan mejores índices del aire en la capital del país.

A partir del lunes 27 de enero no se permitirá el ingreso de camiones a la central de abastos entre las 6 y 10 de la mañana. Los horarios quedarán de la siguiente forma para la entrada de varios productos: Frutas 10 a.m., plátano 11:00 a.m. y tomate 12:30 mediodía.

“Lo que queremos es desocupar nuestra central en las horas pico, cuando el aire es más contaminado que es de 6 a 10 de la mañana, y así colaborar un poco con la ciudad. No estamos diciendo que los camiones no pueden entrar, no. Lo único que estamos pidiendo es el cambio de horario (...) es una medida no duradera; es decir, provisional hasta que pase el pico de contaminación; espero la compresión de absolutamente todos, necesitamos ayudar todos con la ciudad y esta es la mejor forma”, dijo en un video Javier Salgado.

Por el momento, la medida para mitigar la afectación ambiental no tiene fecha de caducidad, pues depende del mejoramiento del aire de acuerdo a las nuevas mediciones de la Secretaría de Ambiente.