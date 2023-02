Casa por cárcel para excomisaria de familia por omisión en la muerte de una niña de tres años

Imagen de referencia. Excomisaria de familia pagará cinco años de cárcel por la omisión en el caso de una menor de edad que murió bajo el cuidado de sus padrinos.

La excomisaria de familia, Katherine de Los Ángeles García Rodríguez, fue condenada a más de cinco años de prisión domiciliaria por el caso de la niña de tres años que murió bajo el cuidado de sus padrinos en Armero Guayabal.

La exfuncionaria es señalada por los delitos de prevaricato por omisión en concurso heterogéneo con prevaricato por acción, por las irregularidades que cometió en el proceso de protección de una menor de edad, de 3 años de edad, que murió por su estado de desnutrición y maltrato físico severo.

El Juzgado Penal del Circuito del Líbano, Tolima, avaló los argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación y condenó a la exfuncionaria a cinco años y cuatro meses de casa por cárcel.

Además, la excomisaria de familia recibió una sanción que ordena inhabilidad de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la pena principal.

“La exfuncionaria no cumplió con sus funciones, pues no garantizó, protegió ni reparó los derechos de la menor de edad y suscribió un acta para dejar a cargo de la madrina y su esposo a la niña”, señaló la Fiscalía.

La muerte de la menor de edad por la que se acusó a la exfuncionaria

Es de recordar que la niña de 3 años murió en el año 2017 por el maltrato físico y la desnutrición que sufría en el hogar que se le asignó.

Para ese entonces la niña estaba bajo el cuidado de sus padrinos gracias al aval que dio la excomisaria de familia luego de que su mamá la entregara indicando que no tenía como mantenerla. Aparentemente la exfuncionaria no ejecutó el proceso debido y por eso es que no se percató de que la menor de edad quedara en un lugar seguro.

En el 2017, la mamá de la menor de edad acudió a la comisaría de familia para entregar a su hija pues aseguró que no tenía los recursos para darle una vida digna.

Ante esa situación, la entonces comisaria Katherine de Los Ángeles García suscribió un acta de custodia solidaria para dejar a la niña en manos de la madrina y de su esposo.

Desde ese punto, la Fiscalía estableció que el proceso no se ejecutó debidamente, pues no se trataba de un asunto conciliable. Según el ente acusador, la funcionaria debió apoyarse en otras entidades o figuras solidarias; buscar familia extensa o un hogar sustituto; y en esa línea asegurar la protección de los derechos de la menor de edad

Las investigaciones dejaron en evidencia que durante el proceso nunca se verificó la situación socioeconómica de los padrinos de la niña, como tampoco de su entorno. Es decir, no se revisó si tenían las características necesarias para hacerse cargo de la menor de edad.

Unos meses después de que la pareja quedó con la custodia, la menor de edad fue llevada por urgencias a un hospital, el motivo era una picadura de abeja en el rostro; sin embargo, los médicos encontraron que la niña se encontraba en estado de abandono, con signos claros de maltrato infantil, desnutrición y descalcificación.

Los profesionales de la salud y el establecimiento informaron a las autoridades, entre esas a la comisaría de familia, pero pese a la advertencia nadie tomó cartas en el asunto y el hecho pasó desapercibido.

Un tiempo después la menor de edad presentó detrimento en su estado de salud y posteriormente murió. En todo este tiempo la excomisaria no se habría acercado a verificar la situación de la niña.

La procesada renunció a su cargo un mes después de la muerte de la niña, exactamente, el 21 de abril del 2017.

Tras la investigación que arrojó estos resultados, la Fiscalía estableció que la mujer actuó de manera negligente, se saltó todas las normas legales e hizo caso omiso a las alertas que las autoridades competentes, como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, le notificaron, negándose a restablecer los derechos de la menor de edad.

Por este caso los padrinos de la menor de edad fueron condenados en el 2021 por homicidio agravado y tortura agravada.