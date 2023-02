Terminó la primera fase de la Copa BetPlay: estos son los equipos clasificados y los partidos de la segunda ronda

Deportivo Cali logró vencer al Barranquilla en Copa BetPlay @Asodeporcali/Twitter

La Copa BetPlay se convierte en uno de los torneos más importantes del fútbol profesional colombiano, y tras jugarse la primera fase, ya se definieron las llaves de la próxima etapa de la competición. Fueron varios partidos los que se jugaron en esta parte del torneo, y aunque hubo varias sorpresas, también se registraron datos estadísticos que quedan en la historia.

Este torneo reúne a los equipos profesionales de la primera y segunda división, además, le otorga un cupo a la Copa Conmebol Libertadores al ganador, es decir, que incluso, si un onceno de la B se queda con el título, podrá participar en la escena internacional. En esta oportunidad, varios clubes del Torneo BetPlay lograron dar sorpresa, aprovechando el mal momento de sus rivales.

Las sorpresas de la Fase I

Once Caldas, Atlético Huila y Boyacá Chicó fueron los únicos equipos de la primera división que se quedaron fuera del torneo, pues no lograron conseguir la victoria que les permitiera avanzar. El caso de Chicó y Huila pasó por alto, pues son clubes que recién ascendieron a la máxima categoría, no obstante, el cuadro de Manizales ha sido señalado, pues quedó en el camino tras perder con el Cúcuta, equipo que estuvo a punto de desaparecer hace algunos meses.

Histórica victoria

Deportivo Cali empató contra Barranquilla en la ida 3-3, dicho partido generó dudas en los dirigidos por Jorge Luis Pinto. Sin embargo, en el encuentro de vuelta, la sorpresa fue única para los aficionados, pues el Coloso de Palmaseca vibró con una sinfonía de goles, pues las seis anotaciones del Azucarero, les permitió retomar confianza con sus hinchas.

El timonel santanderano confía en que la hinchada siga asistiendo al estadio, pues consideró que fue un factor de importancia para hacerse con la victoria. La idea de Pinto es apoyarse en los más jóvenes, pues consideró que sus ímpetu permitió que el equipo no cesara en el ataque y sumará en mayor cuantía.

El técnico Jorge Luis Pinto, habló en rueda de prensa sobre el partido:

“Lo otro es agradecerle a la afición que vino, estamos compenetrados con ellos, queremos que la gente vuelva al estadio y me encantó que nos hayan apoyado y ojalá que se hayan ido contentos, pero nos vamos tranquilos, me parece que algunos jugadores están tomando ritmo otro están soltando, se están viendo muchachos jóvenes y queremos ganar por encima de todos, sabemos que no era fácil, pero la parte difícil, la hicimos fácil”.

Por su parte, Nelson Rolo Flórez, técnico del Barranquilla resaltó el juego de su equipo, y aceptó que el resultado era el reflejo de la desconcentración, pues los errores dentro del terreno de juego habían sido cobrados por el rival, sobre esto, señaló:

“Hoy nos hemos encontrado con el fútbol real, creo que lo que ha pasado en Barranquilla ha sido el claro ejemplo de los errores que hemos cometido y que Cali nos ha cobrado, Cali también se ha equivocado y nosotros también hemos cobrado. No pudimos sostener el juego, la circulación del balón y cada error me lo ha cobrado un equipo que tiene muy buenos jugadores, buen entrenamiento y se nota que ha sido efectivo a lo largo del primer minuto hasta el último”.

Marcadores globales Copa BetPlay

Atlético Huila 0-1 Osromarso

Unión Magdalena 4-0 Boca Juniors de Cali

Envigado 2-2 Atlético (4-2 Penales)

Jaguares 3-0 Valledupar

Once Caldas 2-3 Cúcuta

Real Santander 2-4 Alianza Petrolera

Real Cartagena 1-1 Boyacá Chicó (8-7 Penales)

Deportivo Cali 9-3 Barranquilla

Con estos resultados, los equipos que clasificaron a la segunda ronda de la Copa Betplay son Deportivo Cali, Unión Magdalena, Envigado, Alianza Petrolera, Jaguares, Cúcuta, Real Cartagena y Orsomarso.

Fase 2

Así quedó la programación de la segunda etapa de la Copa, que se jugará los días 16 (ida) y 30 de marzo (vuelta).

Llaneros vs. Jaguares

Estadio Olímpico Jaime Morón Le

Deportes Quindío vs. Cúcuta

Patriotas vs. Orsomarso

Bogotá vs. Alianza Petrolera

Fortaleza vs. Unión Magdalena

Tigres vs. Envigado

Leones vs. Deportivo Cali

Cortuluá vs. Real Cartagena