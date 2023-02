El exministro Fernando Ruiz se estrenó en TikTok con vainazo contra de Agmeth Escaf por reforma a la salud: “Nos estamos jugando la vida”

Exministro de Salud cuestionó una vez más algunos de los puntos de la reforma y se estrena en su cuenta de TikTok. Crédito: @agmethescaf y @Fruizgomez/Twitter

A través de la red social TikTok Fernando Ruiz, exministro de Salud, subió una publicación en la cual explicó lo que, según su criterio, serían las consecuencias que sufriría el sistema de salud en caso de que la reforma que se debatiría en marzo de 2023 se aprobara.

Paloma Valencia tildó a la reforma a la Salud como una ‘’avalancha destructiva’' Según la congresista aún existen muchos vacios relacionados al proyecto y se debe esperar a la determinación que tome la Corte Constitucional VER NOTA

Con el formato característico de la plataforma, el exfuncionario posó con un atuendo muy casual, alejado de las prendas formales como se acostumbraba a ver al Ruiz. Además, acudió a funciones como música y texto en el vídeo. Allí calificó la reforma a la salud que fue presentada por Carolina Corcho en el Congreso como un “engendro”.

Este pronunciamiento de Fernando Ruiz sería en respuesta y cuestionamiento por los vídeos que habría lanzado el presidente de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, Agmeth Escaf, quien también ha publicado una serie de videos explicativos en los que destaca los aspectos más importantes y positivos, según él, sobre la iniciativa de la reforma a la salud.

Fernando Ruiz se pronuncia en contra de la reforma a la salud una vez más. Crédito: @fernandoruizgomez_/TikTok

Uno de los puntos que sostiene Escaf señala:

Reforma a la salud: presidente de la Cámara confirmó que se tramitará como ley ordinaria El debate en el cuerpo colegiado se relacionó a si la reforma se definía como ordinaria o estatutaria VER NOTA

“¿Sabías que las EPS ganan más plata cuando no hacen su trabajo? Las EPS funcionan como una aseguradora, sí, así como cuando pagas el seguro de tu carro, de tu moto. Te choques o no, igual, tienes que pagar”.

Ante esta afirmación que observó el exministro de Salud, Ruiz, declaró en su video que:

Colombia, uno de los países con mayor cobertura hospitalaria del mundo En medio del debate de la reforma a la salud, varios análisis aseguran que la nación tiene instituciones muy destacadas a nivel internacional, además que si hay una buena cobertura VER NOTA

“Representante, de cada 100 pesos que en el año pasado el Gobierno dio a la EPS para cubrir la salud de los colombianos, se gastaron 94 pesos pagando las atenciones en salud”.

Más tarde, el presidente señaló que: “Te enfermes o no, la Adres, que es la entidad encargada de manejar los dineros de la salud, le transfiere a las EPS el dinero que vales tú para el sistema. 1.120 mil pesos y un 1.777.000 pesos por año por cada uno de nosotros”. Frente a esto, Ruiz señaló que:

“Usted se pregunta qué pasaría si usted, durante ese año al que se refiere, Dios no lo quiera, le dé un cáncer. Cuesta entre 30 y 300 millones de pesos al año. ¿Quién paga esos 298 millones que hacen falta para recuperar su salud? No los paga usted, no los paga la gente, los paga la EPS. Ese es el nivel de protección financiera que hoy tenemos, colombianos, y es lo que este engendro de reforma a la salud quiere acabar”.

Finalmente, Escaf menciona que las EPS pierden cuando un usuario se enferma, pues deben invertir dinero, mientras que si esto no es así, el usuario no accede al sistema y de esta forma puede ganar dinero. Por su parte, el exministro mencionó que:

“... no hay que tomar posición sin haber tenido información y sin haber dado un debate a profundidad. Es lo que necesita esta reforma. Es una responsabilidad histórica para todo el Congreso de la República, aquí los colombianos nos estamos jugando la vida”.

Fernando Ruiz cuestiona la reforma a la salud en TikTok. Crédito: @fernandoruizgomez_/TikTok

Fernando Ruiz dice que las juntas directivas y médicos independientes serían afectados con la reforma a la salud

Desde el anuncio de algunos puntos clave sobre la reforma a la salud que se han dado a conocer más de cerca en los primeros meses de 2023, Fernando Ruiz ha hecho un cuestionamiento constante acerca de la iniciativa que plantea el Gobierno nacional.

En esta ocasión, ha criticado algunos puntos y asegura que los miembros de las juntas directivas, así como los médicos que operan de manera independiente en el país, podrían sufrir gran parte de las consecuencias si la reforma, como está, logra aprobarse.

En sus palabras, señaló en su cuenta de Twitter que:

“Pobres directores miembros de juntas de clínicas privadas y médicos independientes. En el artículo 137 de la reforma quedaron sujetos de control disciplinario y hasta ‘penal’ por el más mínimo impedimento o retraso a los servicios. ¡En un modelo que lleva a listas de espera!”.

De acuerdo con la información compartida por el exministro de Salud, está el artículo 137 del capítulo XVII, en el cual se establece el régimen disciplinario y sancionatorio. En este apartado se hace referencia a que habrá “sanciones penales y disciplinarias”, esto se aplicaría para personas que sean responsables de limitar o impedir “el disfrute del derecho fundamental a la salud”.

Cabe mencionar que esto incluye a miembros de las juntas directivas, además de representantes legales y otros responsables dentro de las instituciones del sistema de salud.

A cargo de esto, estaría el Tribunal Nacional de ética médica, así como los tribunales seccionales de ética médica, quienes determinarán si ante estos casos se deben seguir procesos disciplinarios o éticos en función de las prácticas de los encargados del área médica del territorio nacional.