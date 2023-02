Le cumplieron el sueño a Melissa Martínez de estar con Shakira y Karol G

A través de Twitter, a Melissa Martinez le cumplieron el deseo de estar al lado de Shakira y Karol G.

La expectativa que ha generado la nueva canción entre Shakira y Karol G ha sido inmensa. Muchos seguidores de las colombianas no dejan de preguntar por el día en el que se estrenaría una “nueva tiradera” para Gerard Piqué y el exnovio de la cantante paisa, Anuel AA.

A esta tendencia, como a la anterior (”Session 53″), no han sido ajenos varios personajes famosos, como en este caso, la presentadora de ESPN Melissa Martínez, que “no se quiso quedar por fuera” de la imagen promocional de la producción entre la barranquillera y la paisa, pidiendo por Twitter que la incluyeran en ella.

Y claramente, como es costumbre en estas plataformas digitales, la lluvia de imágenes con el “montaje” no se hicieron esperar. Allí, varios internautas jugaron inicialmente con el espacio que hay entre la barranquillera y Karol G, acomodando a la periodista deportiva en la mitad.

Otro internauta añadió a Melissa Martínez entre Shakira y Karol G. / Foto @@balincitonegro

Muchos fueron los creativos que además trataron de combinar una fotografía de la comunicadora social en la que se ve con un vestido rojizo para que se “amalgamara” con los trajes de las artistas.

Shakira en la imagen se ve con un vestido café claro y Karol G se observa con un conjunto de dos piezas más oscuro.

En otra imagen con la que quisieron “complacer” a Martínez se observa ella de rodillas como Shakira y Karol G, sin embargo, en el gráfico aparece un cuarto personaje con camisa roja (para no desentonar) agarrando el cabello de la barranquillera, esto tal vez con el propósito de sacarle una sonrisa a la presentadora.

Usuario añadió a Melissa Martínez entre Shakira y Karol G con un hombre de camisa roja / Foto @Opinion1924

No obstante, ninguno de los dos gráficos señalados anteriormente y escogidos de los muchos que llegaron se llevó todos los aplausos, pues un internauta queriéndose unir a la petición, simplemente hizo un “monacho” con líneas y un círculo con “cabello largo” para emular la presencia de Melissa Martínez, llevándose una buena cantidad de likes.

Las imágenes se hicieron virales, y más allá de que la presentadora hubiese borrado el tuit con la famosa petición, la solicitud la alcanzaron a leer varios seguidores de la periodista que como “aves de presa”, cayeron a su Twitter y le dejaron varias imágenes.

Afortunadamente, luego de esta arremetida por parte de los seguidores, la comunicadora de ESPN se tomó con muy buena onda cada imagen que llegaba y se iba viralizando en su perfil de Twitter.

Melissa Martínez fue dibujada como monacho en medio de Shakira y Karol G. / Foto @Papu7070

Melissa Martínez se despachó contra el “Mudo” Rodríguez

Todo un revuelo generaron las declaraciones del jugador peruano Alberto el Mudo Rodríguez, que pasó sin pena ni gloria por el Junior de Barranquilla en 2018. En diálogo con el programa la “Fe de Cuto” el 19 de febrero de 2023, el defensor de 38 años dejó al descubierto que no quería vestir la camiseta del conjunto Tiburón.

“Ya habíamos clasificado al mundial y me llaman directamente para decirme que querían contar conmigo, yo en ese momento no sabía que el Junior era un equipo grande (...) yo no quería ir la verdad, pero me insistían y yo dije, ‘voy a pedirles como para que me digan ‘no’, y cuando les digo me dijeron que estaba todo listo... hubiera pedido más (risas)”.

A la comunicadora social no le cayeron nada bien las declaraciones del jugador peruano. @MelisaMarArtuz/Twitter

Así mismo, el ex Sporting Cristal comentó que tuvo diferencias con Julio Avelino Comesaña, que había llegado a reemplazar a Alexis Mendoza: “Fui y bien, la verdad que me trataron bien, solo al final que cambiaron al entrenador y el entrenador no habló bien, dijeron que yo me había ido sin permiso para lo del mundial. Me dejó mal porque no fue así y yo aclaré el tema.

El zaguero reconoció que la dirigencia de Junior lo había buscado a él, ya que querían armar un plantel con los mejores futbolistas disponibles y su nombre estaba presente en la lista. No obstante, la realidad deportiva del Mudo en Tiburón fue contraria a su multimillonario salario.