Feminicidio: enviado a prisión hombre que prendió fuego a su pareja sentimental

Un juez penal del circuito condenó al hombre a 42 años y 9 meses de prisión. Cortesía: Andina.

Luego de avalar las pruebas obtenidas por un fiscal de la Unidad de Vida, un juez penal del circuito condenó a 42 años y 9 meses de prisión a Mauricio Fidel Pedroza Cortecero, por su responsabilidad en el delito de feminicidio agravado.

Los hechos ocurrieron el 4 de agosto de 2020, en una vivienda del barrio Villa Aranjuez de la ciudad de Cartagena, departamento de Bolívar, donde el hoy condenado, en medio de una discusión con su compañera sentimental, le roció alcohol y luego le prendió fuego con un encendedor.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la Nación, la víctima le habría manifestado a Mauricio Fidel Pedroza su intención de separarse de él debido a sus infidelidades y a los constantes maltratos físicos y verbales a los que ella era sometida, decisión que no fue aceptada por el agresor quien, además, la amenazó con arma un blanca.

En ese instante, vecinos y familiares que se encontraban cerca del lugar auxiliaron a la mujer de 28 años e identificada como Katia Elena Pérez Bello, y la trasladaron hasta un centro asistencial donde falleció siete días después ante la gravedad de las heridas producidas por las quemaduras.

Por su parte, Mauricio Fidel Pedroza Cortecero se encuentra privado de la libertad en la cárcel San Sebastián Ternera de La Heroica, donde tendrá que cumplir la pena impuesta. Sin embargo, en fallo de primera instancia, la sentencia fue apelada por la defensa del condenado y habrá que esperar qué decisión se toma al respecto.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

La tragedia ocurrió la tarde del 4 de agosto de 2020; en ese momento Katia Elena Pérez Bello y Mauricio Fidel Pedroza Cortecero discutieron una vez más.

“Ella estaba discutiendo con su marido y le dijo que no iba a vivir más con él, entonces le dijo que si no era para él, no era para nadie, entonces le rocío alcohol y la prendió. Yo veía que ellos siempre estaban peleando, pero era un problema de pareja, sin embargo miren hasta donde llegó la situación”, relató el padre de la mujer, Miguel Ángel Pérez.

Fue entonces cuando Mauricio tomó una botella de alcohol y se la echó a Katia y enseguida le prendió fuego. Ella quedó envuelta en llamas y él fue uno de los que la ayudó a trasladar a la Clínica Madre Bernarda junto con la nuera de Katia.

“Si yo hubiese llegado en la mañana, no hubiese pasado nada. Él no dio ninguna explicación. La llevó a la clínica, y en la madrugada se entregó en la estación de policía. Pero hoy lo más preocupante es que deja tres hijos, uno de 18 años de edad y dos menores. Este señor si lo hizo, tiene que pagarlo”, agregó el padre de Katia.

Mauricio dijo inicialmente que las quemaduras de su pareja sentimental fueron como consecuencia de un hecho accidental, pero fue la misma víctima quien le confirmó a sus parientes lo que realmente había sucedido.

A las 6 de la tarde de ese 4 de agosto, mientras Katia era atendida por los médicos, Mauricio se entregó a la Policía al saber que su mujer había dado su versión. No obstante, a las dos de la madrugada del miércoles 5, Mauricio fue dejado en libertad por no haber flagrancia y no existir una orden de captura.

Sin embargo, la salud de la mujer se complicó y por eso decidieron remitirla a Barranquilla, a la Clínica Reina Catalina, especializada en ese tipo de lesiones. Siete días después, el 11 de agosto, Katia, madre de tres hijos, sufrió dos paros cardiacos y falleció. Tenía quemaduras en el 75% del cuerpo.

Finalmente, el miércoles 12 de agosto, un día después de la muerte de la mujer, funcionarios del CTI de la Fiscalía lo capturaron en Olaya Herrera.