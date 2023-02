Andrés Parra confirmó porqué no “manosea” el personaje de Pablo Escobar

André Parra le contestó a todos los seguidores que le piden saludos imitando la voz de Pablo Escobar. / Foto: Instagram @soyandresparra

Andrés Parra es uno de los actores colombianos más reconocidos de los últimos tiempos. El caleño se ha hecho famoso gracias a los múltiples personajes que lo han catapultado y han disparado su carrera, como por ejemplo, el que hizo de “Pablo Escobar, el patrón del mal” en 2012 para el Canal Caracol.

Y es por este mismo personaje que continuamente sus fans le piden saludos o grabaciones con los que él no está de acuerdo, así lo explicó en un largo video que publicó en Instagram, en el que confirmó el porqué “no manosea” este papel que lo condujo además a grandes productoras de Latinoamérica.

“¿Por qué nunca les voy a hablar como Pablo Escobar? Hoy les voy a contar por qué eso nunca va a pasar. Yo le guardo un profundo respeto a mi trabajo, a mi oficio, y no me gusta manosearlo, menos cuando se trata de algo que (…) no nos digamos mentiras, una cosa que quedó bien hechecita, porque ese hijuep* quedó bien hechecito”. manifestó el caleño.

Asimismo, el actor dio su opinión respecto a lo que él considera ser un artista, puesto que “los actores son payasos que brindan entretenimiento y distracción. Ese rótulo es para los dramaturgos, para los músicos, para los pintores”, añadió.

Andrés Parra confirmó el porqué no "manosea" el personaje de Pablo Escobar. / Video @soyandresparra

“Aunque la obra de entretenimiento quedó muy buena, pues por lo mismo, menos se manosea. Ahora, tienen ustedes la ventaja de yo no sé cuantas horas de la voz del man en Netflix, pueden ir allá y oírlo, yo no lo voy a manosear. Sería incapaz de manosear mi propio trabajo.” afirmó Parra en el clip.

Para terminar, el actor expuso otro motivo por el cual no se siente capaz de complacer a todos los fans, que por lo que se escucha en el video, le han solicitado incansablemente que realice pequeños clips imitando a uno de los personajes que tanto daño le hizo a Colombia en la década de los noventa.

“Tampoco es un personaje (Escobar) como el Chapulín Colorado, donde no hay una responsabilidad. Tampoco es un Pedro el Escamoso donde no hay una responsabilidad realmente. Esto lo digo no demeritando estos personajes (...) son personajes de ficción, cómicos, ligeros; podrían presentarse para algo así, pero este no (Escobar). Este trae implícita cierta responsabilidad independientemente de que ciertos espectadores hayan tomado la decisión de transformar la serie en su comedia favorita (...) el colombiano es así, tan malvado y tan chistoso”. concluyó Parra.

Así pues, el famoso actor caleño parece que seguirá “recibiendo” las solicitudes, sin embargo, ya tiene muy claro que no lo hará y con este tipo de contenidos, continuará tratando de concienciando a las personas para que se den cuenta que a un personaje como Pablo Escobar no se le tiene porqué seguir haciendo apología.

Andrés Parra indicó que un personaje como Escobar tiene una responsabilidad y no está para mandar saludos.

Andrés Parra y su cómica historia tras una foto que se tomó con Messi

Por medio de sus redes sociales, Andrés Parra ha reflejado su sentido del humor, incluso, para contar anécdotas. De hecho, el jueves 10 de noviembre de 2022, el actor compartió en su perfil de Instagram una fotografía en la que se le ve posar con Lionel Messi, futbolista argentino. Sin embargo, más allá de tener el lujo de haberse fotografiado con uno de los astros del fútbol, Parra contó desde el humor la historia detrás de dicha imagen.

El caleño queriendo unirse a la famosa tendencia del TBT (Throwback Thursday), la cual consiste en que cada jueves se publiquen viejas fotografías o videos, el actor colombiano publicó la imagen con Messi y empezó por redactar en la leyenda de la publicación: “Y entonces un día estábamos aburridos y nos fuimos con el Sebastián Parra a París a filmar una escena con Lionel Messi, pues porque nosotros somos así, gente humilde, gente sencilla”, posteriormente, agregó varios emoticones llorando de risa.