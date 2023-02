Se presenta un incendio en el occidente de Bogotá: no se reportan heridos

Incendio en Normandía

En la mañana de este miércoles 22 de febrero se presentó, según informaron los Bomberos de Bogotá, un incendio en Normandía, en Engativá, al noroccidente de Bogotá. “Nuestros bomberos de las estaciones Ferias y Garcés Navas controlan un incendio al interior de una vivienda de dos niveles ubicada en la calle 51 con carrera 73. No hay reporte de personas lesionadas. El área se encuentra asegurada. Apoya Policía Nacional”, reportó el cuerpo de Bomberos de la capital colombiana.

Incendio en el sur de Bogotá: tres viviendas afectadas y una persona muerta

En horas de la tarde de este domingo 12 de febrero, se reportó un grave incendio en la localidad de San Cristóbal, específicamente en la diagonal 9D sur con carrera 7A este.

Los Bomberos de Bogotá atendieron de inmediato el llamado y desplegaron a los cuerpos oficiales de las estaciones Centro Histórico, Central, Restrepo y del equipo técnico de rescate, los cuales llegaron al lugar para controlar el incendio.

“Nuestros bomberos de las estaciones Centro Histórico, Central, Restrepo y el Equipo Técnico de Rescate controlan un incendio en tres viviendas en la diagonal 9D sur con carrera 7A Este. Luego de hacer la búsqueda primaria, se recupera a una persona sin signos vitales”, se lee en el comunicado.

De inmediato se activó el Grupo de Investigación de Incendios para determinar el origen y causa de la emergencia.

Sobre las 3:31 p.m. se proporcionó el primer reporte oficial de los organismos de socorro, el cual indicó que el incendio, que dejó afectadas tres viviendas de la localidad, fue controlado al 100% por los bomberos de las estaciones antes mencionadas.

El Grupo de Investigación de Incendios continúa trabajando para determinar el origen y causa de la emergencia.

Qué hacer en caso de emergencia

La Secretaria de Salud de Bogotá realizó recomendaciones para tener en cuenta al momento de una emergencia que pueda poner en riesgo la integridad física de las personas por el humo de un incendio.

La entidad distrital hizo un llamado a la ciudadanía para que logre identificar y haga un seguimiento a las personas con mayor riesgo de vulnerabilidad como lo son: niños, personas mayores, gestantes y con enfermedades pulmonares como asma o alguna enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en especial las dependientes de oxígeno, para evaluar puntos cercanos de atención prioritaria.

Incendio en Normandía

La Secretaría de Salud Distrital resaltó que la prioridad en estos casos es identificar una situación de urgencias por dificultad respiratoria e informar inmediatamente a la Línea 123, para que las autoridades de salud logren acudir a tiempo.

Agregó que la ciudadanía deberá acudir al servicio de urgencias en caso de que una persona presente los siguientes signos de alarma:

- En niños menores de 5 años: respiración rápida, “le silba el pecho o se le hunden las costillas” y tos persistente.

- Fiebre en menores de 2 meses o en niños mayores de esta edad: fiebre de difícil control o que persista por más de 2 días; decaimiento somnolencia o irritabilidad. El niño no puede beber ni tomar del pecho o no come nada, vomita todo. Si presenta ataques o convulsiones.

- En la comunidad general: dificultad al respirar, fatiga inusual o dolor en el pecho. Tos con expectoración purulenta o con pintas de sangre. Decaimiento o cansancio excesivo, así como confusión o alteración de la conciencia. Fiebre de difícil control o que persista por más de 2 días.

Tras analizar las afectaciones que se pueden producir en el aire tras un incendio de alta intensidad, la entidad señaló que las personas deberán mantener las ventanas y puertas cerradas y cubrir las rendijas de ventilación con trapos húmedos.

- Limpiar las superficies y pisos de la vivienda empleando paños o trapos humedecidos, con agua, para evitar que se levante el polvo.

- Evitar acercarse al área del incendio para evitar la inhalación de humo.

- Cubrir nariz y boca con tapabocas o un pañuelo húmedo en caso de estar cerca.

- Limitar la actividad física intensa al aire libre a personas vulnerables como niños y niñas menores de 5 años, gestantes, personas mayores (a partir de 60 años) y personas con enfermedades como EPOC, asma, diabetes, enfermedades cardiovasculares y cáncer.