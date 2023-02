Se conocen detalles del fichaje de Linda Caicedo por el Real Madrid

La estrella colombiana jugará con el Real Madrid. @linda__caicedo11/Instagram

Después de varios rumores la luz esta apuntó de aparecer en el futuro de Linda Caicedo, que estuvo en el radar de varios equipos del Viejo Continente como también de los Estados Unidos. El Chelsea y Barcelona parecían ser los destinos de la jugadora de 17 años.

Sin embargo, desde España el diario El País afirmó que la perla colombiana se vestirá con los colores del Real Madrid, que sedujo a Linda Caicedo, figura con la selección Colombia sub-17, clasificada a la final de la última copa del mundo de la categoría que se llevó a cabo en la India.

La ahora exjugadora del Deportivo Cali volará a suelo español una vez termine la participación de la selección Colombia en la Womens Revelation Cup, que se juega en León, México entre el 15 y el 21 de febrero. La Tricolor disputará el título ante la escuadra Azteca, luego de empatar ante Costa Rica, y vencer a Nigeria por la mínima diferencia con un tanto de Caicedo.

El País de Cali dio más detalles del fichaje de Linda Caicedo por el Real Madrid. De acuerdo con la información del medio caleño, la nacida en Villagorgona, Valle del Cauca, será presentada en el cuadro Merengue el viernes 24 de febrero. Así mismo, se conoció que el cuadro Azucarero no percibirá ningún dinero por la transferencia de la atacante que cumplirá la mayoría de edad el 22 de febrero.

Así mismo, el periodista de ESPN Julián Capera reveló vía Twitter que el cuadro español asumió el 100% de la ficha de la jugadora colombiana. “Real Madrid adquiere directamente los derechos económicos y un porcentaje de participación en los derechos de imagen de Linda Caicedo, a partir del momento en el que cumpla la mayoría de edad”.

La colombiana viajará a España para la revisión médica. @JulianCaperaB/Twitter

En el campeonato español femenino el Real Madrid marcha en la segunda posición con 52 puntos a cinco del líder Barcelona. En su última salida la escuadra Merengue se impuso en condición de local 1-0 ante el Sporting de Huelvas con anotación de la delantera danesa Caroline Moller.

De darse su llegada al Real Madrid, Linda Caicedo estará bajo la dirección técnica del Alberto Toril y compartirá camerino con jugadoras como; Caroline Weir, Misa, Athenea del Castillo, Rocío Gálvez, Sofie Svava y la brasileña Kathellen Souza.

2022, el año deportivo más importante de Linda Caicedo

A sus 17 años la futbolista Linda Caicedo puede decir que ya sabe lo que es ganar la Liga BetPlay Femenina con dos equipos diferentes y sabe lo que es disputar una final de una Copa América con la selección Colombia femenina de mayores y una final de un Mundial de la FIFA con la sub 17. No es casualidad que la ex Deportivo Cali esté llamada a ser una de las grandes jugadoras en un futuro cercano.

La atacante tuvo un 2022 memorable en el que participó en el Sudamericano sub-17 en Uruguay y consiguió el tiquete al mundial de esa categoría que se desarrolló en India. Posteriormente, disputó la final de la Liga BetPlay con el Deportivo Cali.

Luego fue parte del equipo convocado por Nelson Abadía para disputar la Copa América 2022 en Colombia, torneo en el que además de ser titular recurrente, le dio el paso a la Tricolor a la gran final con un tanto sobre la selección Argentina. En la final, el equipo nacional perdió por la mínima diferencia ante Brasil. Después disputó la copa del mundo sub-17 y sub-20.