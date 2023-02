Precio de la gasolina va a seguir subiendo y no se van a prohibir las plataformas de transporte: Guillermo Reyes

El ministro de Transporte, Guillermo Reyes aseguró que el alza en el valor de la gasolina no es negociable y la califico como el ‘caballito de Troya’. @ALFREDOSAADEV. Twitter

En la tarde del martes 21 de febrero de 2023, los líderes del gremio de taxistas se levantaron de la mesa de diálogo que propuso el Ministerio de Transporte como un intento de solucionar las demandas de los transportadores, porque según ellos, desde el Gobierno no se les han dado las garantías necesarias para continuar con el diálogo.

Entre las demandas que pusieron sobre la mesa los líderes taxistas se encontraban las plataformas de transporte en el país y el alza de los precios de la gasolina. Pero el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, aseguró que el alza en el valor de la gasolina no es negociable y la calificó como un ‘caballito de Troya’

El anuncio lo hizo en una entrevista realizada por la emisora Blu Radio, donde también aseguró que en Colombia no se pueden prohibir las plataformas de transporte.

Sobre la inconformidad por parte del gremio de taxistas por las alzas en el precio de los combustibles, según el ministro Reyes es una política del Gobierno nacional que no se puede modificar, por lo que desde su cartera no se pueden tomar decisiones al respecto, pues el equipo económico del Gobierno junto a Gustavo Petro son los encargados de dictar dar las directrices en esta materia.

“El equipo económico del Gobierno ha fijado una política en el tema de los precios de la gasolina, el precio de diesel y el tema de la transición energética. En materia de la gasolina ha dicho que los precios tienen que seguir incrementándose en razón de la situación del Fondo de Precios del Combustible, ese es un tema del cual el equipo económico toma las decisiones, pero no hay ninguna posición de bajar los precios, por el contrario, van a seguir incrementando”.

En cuanto a las plataformas de transporte, Guillermo Reyes aseguró que no se pueden prohibir en Colombia por lo que el camino está en regularlas, y agregó que la idea desde el Ministerio de Transporte es tener en cuenta a todos los actores para resolver el tema de buena manera.

“En Colombia no se pueden prohibir las plataformas, per se, hay que regularlas y en lo que hace el sector de transporte, pues hemos hecho una propuesta de sentarnos a la mesa. Esto no es excluyendo, sino incluyendo como vamos a resolver el tema y cómo todos van a poder participar”.

El ministro también explicó que, aunque las plataformas en Colombia son declaradas ilegales por la Ley 336 de 1996, desde el Ministerio de Transporte se ha propuesto llevar la discusión de sobre el transporte público en vehículos particulares al Congreso para que allí se tomen las decisiones necesarias sobre la regulación para este tipo de servicio.

“Hemos propuesto llevar el tema al Congreso de la República para que en ese lugar se decida cómo se va a tratar el tema. Por eso la Policía en Colombia persigue este tipo de aplicaciones en el transporte, porque no están admitidas legalmente. Yo creo que ya es hora de que el debate se surta en el Congreso”.

Sobre la reunión en la que los líderes de los taxistas se levantaron de la mesa y por la que confirmaron que se comenzarían el paro el 22 de febrero de 2023, el ministro Guillermo Reyes comentó que desde que se envió el comunicado en el que se invitaban a los taxistas a dialogar sobre las peticiones, los líderes pensaron que la reunión se había programado con la intención de impedir el paro.

“Yo les dije ayer al comenzar la reunión sin saber cuál iba a ser la reacción de ellos, ‘nosotros no buscamos con esta reunión impedir la jornada de movilización’, en eso hemos sido contundentes, bienvenida la protesta social, eso es lo que ha dicho nuestro presidente. Lo que no aceptamos es que usen el bloqueo como una forma de buscar el diálogo”.