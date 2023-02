Joven murió en un bar de Bogotá: familia asegura que hubo negligencia del personal del establecimiento

“Estaban tratando de ocultar evidencias. Un amigo nos contó que mientras él iba por su vehículo, personal de la discoteca sacó a la joven de establecimiento y la dejaron tirada en una clínica llamada Alcalá”, denunció la hermana de Laura

La familia de Laura Catalina Cardozo Santana, de 21 años de edad, se encuentra en medio de la zozobra tras enterarse del fallecimiento de la joven, de manera súbita, mientras se encontraba en el Club La Ramona. La mujer había salido a bailar con un amigo, a ese establecimiento, ubicado en la carrera 19 con calle 148 de Bogotá.

“Ella estaba tomando ahí y lo que nos han contado que vieron en las cámaras se ve cuando mi hermana se levanta y luego se desploma en el sofá en donde ella estaba”, comentó Lady Santana, una familiar de la joven, ante los micrófonos del noticiero local del canal CityTv. Reveló que tras caer inconsciente, Laura Catalina empezó a expulsar de su boca una especie de baba. A la par de ello, comenzó a convulsionar.

“Lo que nosotros creemos es que no hubo una atención oportuna, ni primeros auxilios. Solo le comenzaron a meter los dedos a la boca para hacerla vomitar, pero lo que hicieron fue ahogarla más (...) Nunca nos han ayudado, no han hablado del tema, no sabemos de investigaciones internas. No tenemos videos, nada, y los resultados de Medicina Legal se pueden demorar más de 30 a 90 días (...) Solo sufría un poquito de la respiración, pero nada que no se pudiera controlar. Era muy juiciosa, pero es el colmo que no tengamos reporte ni siquiera de la clínica”, detalló Lady ante el medio de comunicación ya mencionado.

“Estaban tratando de ocultar evidencias. Un amigo nos contó que mientras él iba por su vehículo, personal de la discoteca sacó a la joven de establecimiento y la dejaron tirada en una clínica llamada Alcalá”, concluyó.

Nuevos detalles de la fiesta tecno que terminó con dos jóvenes muertos en Bogotá

Mientras se esclarece lo que hay detrás de la muerte de Laura Catalina, se recuerda el caso de dos jóvenes que fallecieron en medio de una fiesta techno en la capital del país. Se trata de Miguel Rodríguez y Arles Ardila, quienes perdieron la vida tras asistir al evento de música conocido como Fetich in Wonderland, realizado en la localidad de Chapinero.

Tal y como ya se ha denunciado en redes sociales, habría sido la mala organización del evento, a cargo de la empresa Metamorphosis, lo que habría generado la tragedia. Según han detallado testigos, en el bar Studio 64, en el que cabrían entre 600 y 700 personas, había más de 1.000 personas para la noche de los hechos. No había ventilación, dicen los asistentes, y acceder a agua potable tampoco era sencillo. El espacio tampoco contaba con una salida de emergencia cercana.

Arles Ardila tenía 20 años y estudiaba licenciatura en Lenguas Extranjeras en la Universidad Uniminuto. Su hermano, Wilfrank, en testimonios recogidos por el diario El Tiempo, destacó que el joven salió de su casa, en Engativá, sobre las 8:30 de la noche con destino al bar. Arles le advirtió que durante esa noche consumiría sustancias psicoactivas, pero que lo haría de una manera responsable, por lo que pidió a Wilfrank que no se preocupara. En el lugar, dice Wilfrank, su hermano tuvo acceso a tusibi, pop-per, marihuana y MDMA.

Se trata de Miguel Rodríguez y Arles Ardila, quienes perdieron la vida tras asistir al evento de música conocido como Fetich in Wonderland, realizado en la localidad de Chapinero

Sobre las 11:55 de la noche, dice Ardila, su hermano se desvaneció luego de argumentar que sentía que le faltaba le aire. Tras desmayarse, dicen testigos, la logística del lugar no actuó rápido, por lo que fueron sus amigos los encargados de auxiliarlo. “Tuvieron que pasar unos seis minutos para que se asustaran y entendieran que era una verdadera emergencia”, aseguró Wilfrank en lo relatado al medio de comunicación citado.

Arles, finalmente, fue trasladado a la Clínica Infantil Colsubsidio, sin embargo, allí confirmaron que ya no tenía signos vitales. “Su situación era tan grave que lo pasaron a una unidad de cuidados intensivos (UCI). Murió a las 12:35 de la noche. Fue un paro cardiorrespiratorio”, detalló su hermano. La doctora encargada de atender el caso le dijo a la familia que las venas de Arles habían terminado taponadas con cocaína.

A Arles se suma el caso de Miguel Ángel Rodríguez. También tenía 20 años de edad. De acuerdo con lo que se conoce de su caso, en la fiesta habría consumido éxtasis e inhalado popper. Aunque se desconoce si consumió otra sustancia que fue entregada a una de sus amigas por parte de otro asistente, se supo que empezó a sentirse mal unos cinco minutos después de ello.

Sobre la 1:40 de la mañana, cuando ya Miguel no reaccionaba a estímulos, el joven ya se encontraba en la Clínica Marly. El joven llegó hasta aquí gracias a una ambulancia que, al parecer, habían contratado los organizadores del evento. Hacia las tres de la mañana fue enviado a una UCI, en donde fue intubado y sedado. A las 5:00 a.m. se reportó su muerte. Sufrió de un paro cardiorrespiratorio luego de los esfuerzos médicos de reanimarlo durante cerca de 35 minutos.

El Bar Studio 64 ya se pronunció sobre lo ocurrido en sus instalaciones. Lamentaron la muerte de ambos jóvenes y aclararon lo que hay detrás de las acusaciones que se hacen en su contra. “En conversaciones con el coordinador de la ambulancia conocimos el fin de semana que los dos jóvenes fueron llevados con vida y, así mismo, cada uno ingresó a distintos hospitales para ser atendidos por profesionales de la salud”, reveló el establecimiento.

“Estamos seguros de que en ningún momento se cortó el suministro de agua, que en Bogotá, en la localidad de Chapinero, es potable (..) “Sabemos que esta situación genera conversaciones incómodas que se deben dar sobre la regulación del consumo de drogas y su uso responsable (...) Como sociedad buscamos responsables, obviando que tenemos una responsabilidad individual. El bar está dispuesto a realizar campañas, a unirse a entidades, organizaciones y personas que estén liderando responsablemente estos temas sensibles”, añadió la vocería del bar.