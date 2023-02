Marbelle es víctima de sus “haters” tras su cambio de “look”

Los internautas arremetieron contra Marbelle y criticaron en su cabello, pómulos y labios. / Foto @elreydelasextensiones / composición gráfica Infobae

La cantante de Tecnocarrilera Marbelle no suele ser muy activa en redes sociales, sin embargo, a través de la cuenta de Instagram “elreydelasextensiones” se compartió el cambio de “look” que se realizó la cantante, dejando ver un color fucsia en su larga cabellera.

Tras esto, y como era de esperarse, los detractores de la artista no tardaron en dejarle varios comentarios, no solo de su aspecto físico, sino también sobre varias de las opiniones que la artista dejó en el proceso político más agitado de Colombia, cuando expresó su posición frente a la victoria de Gustavo Petro como presidente.

“Le quedaría mejor el cambio de país”, “Ella no se iba del pais?”, “Divino tu trabajo pero ella nada q ver, q hace aquí no se iba del país?”, “Esta no pues que se iba del país, que hace aquí”, “Como así que no se ha ido del país !!??? No entiendo”, “Está quedando calvaaa”, “😂😂😂😂😂 sigue acá en Colombia”, “Mejor se puso las extenciones .para disimular que se iba del país”, los internautas, que tal parece no olvidan cuan “detractora” fue Marbelle en su momento.

Marbelle compartió el cambio de “look” que se realizó. / Foto @elreydelasextensiones

Asimismo, varios de los seguidores de la cuenta escribieron: “Lo único lindo es el trabajo de el rey de las extensiones 😂🥺”, “Uy no gas esa jajaja”, “Que vieja tan f34″, “Gas de tipa”, “uy no gas con fo jajajaa”, “Horrend@ de cualquier manera 😂”, “Dañas tu imagen presentando a esa tipa, pésima persona! Lo único bueno es tu trabajo con las extensiones”, “Que le paso en la cara? Parece la tigresa del oriente 😂”.

Estas anotaciones no dejaron pasar desapercibidos los “retoques” estéticos que se ha mandado a hacer la cantante en sus pómulos y en sus labios, pues estos no parecen lucir como en fotografías anteriores.

Marbelle seguirá siendo foco de comentarios en las redes sociales, por lo menos durante un buen tiempo o hasta que termine el periodo presidencial de Gustavo Petro. Tal vez el hecho de que a muy corta edad se haya presentado en “Sábados felices”, su aparición en la novela autobiográfica y ahora ser parte del reality del Canal Caracol “La Descarga” le hayan dado facultades como para haberse “acostumbrado” a lidiar con el asedio mediático y ahora digital.

Breiner, de “La Descarga”, quedó “desarmado” tras comentarios de Marbelle

Breiner se ha dado a conocer en el concurso de canto de La Descarga como uno de los participantes más conflictivos del programa, protagonizando peleas con sus compañeros y hasta diferencias con algunos de los mentores. Sin embargo, en su más reciente presentación en el escenario del programa, el cantante dejó ver otra faceta que conmovió especialmente a Marbelle.

El artista del equipo de Gusi interpretó ante los cuatro mentores la canción Serenata Huasteca escrita por José Alfredo Jiménez y adaptada por múltiples artistas mexicanos en sus presentaciones o películas. Como se esperaba, Breiner impactó con la fuerza de su voz, que lo ha destacado a pesar de sus constantes desencuentros en el campamento musical.

Al final de su show recibió una ovación de pie por parte del público y los mentores, quienes resaltaron la capacidad vocal e interpretativa del artista. Sin embargo, las palabras de Marbelle fueron más allá y desarmaron una barrera que Breiner ha construido a lo largo de su vida y que impide ver sus emociones.

“Pensé tantas cosas cuando te vi cantando, Breiner. Fui más allá de tu voz y me fui a tu corazón, a ese murito de concreto que uno va construyendo muchas veces para cuidarse de cosas que uno cree que vienen hacia uno”, expresó la cantante.