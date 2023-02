Danilo Rueda le respondió a Juan Fernando Petro: “A mí me nombró el presidente”

Alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda. Colprensa

Sigue la rencilla entre Juan Fernando Petro, hermano del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda.

“Yo lo puse ahí”: Juan Fernando Petro, hermano del presidente colombiano, sobre el puesto de Danilo Rueda, comisionado de Paz Tal y como se le escucha decir, sus revelaciones son originadas por la molestia que siente por no tener una camioneta. Según el, no tener un vehículo lo ha ‘perjudicado’ VER NOTA

A los supuestos beneficios que el familiar del mandatario estaría ofreciéndole a los presos y que Rueda aseguró que, por orden del presidente Gustavo Petro, él (Rueda) era el único que podía abogar “para la construcción de escenarios de paz”, se sumó un nuevo capítulo, pero en esta oportunidad por el cargo del alto comisionado.

Ahora, en un audio que dio a conocer Semana, Juan Fernando Petro aseguró que él fue quien puso a Rueda en dicho cargo.

Danilo Rueda entregó balance de la ‘paz total’ y aseguró que ha sufrido “una oleada de obstrucciones y saboteos” De acuerdo con el alto comisionado para la Paz, la política de pacificación nacional ha hecho avances en zonas como Buenaventura y en otras zonas urbanas; además dijo de forma tajante que “la guerra es un gran negocio para unos pocos” VER NOTA

Al respecto, Rueda respondió que el presidente Petro es el que toma las decisiones dentro del Gobierno nacional.

“Lo que puedo decir sobre ese audio es que el presidente Gustavo Petro tomó decisiones autónomas y ya lo que uno pueda decir o no, no me corresponde a mí aclararlo”, dijo el alto comisionado a Semana al asegurar que “hay que preguntarle a Juan Fernando Petro por qué afirma eso”. Además, precisó que “a mí me nombró el presidente Gustavo Petro. Esas no han sido las afirmaciones del presidente”.

Rueda también anotó que “no he desautorizado a nadie, quizá debería probarse eso, yo he desautorizado a nadie, todas las personas desde la sociedad civil que quieren construir paz tienen ese derecho, una cosa es eso y otra es decir que eso se hace o no a nombre del Gobierno y eso es diferente”.

Lo que dijo el hermano de Gustavo Petro

Exactamente, en el audio revelado por dicho medio se escucha al hermano de Gustavo Petro decir “tu subdirector no entiende que yo no soy comisionado de paz, como Danilo Rueda. Él es el comisionado de paz del Gobierno nacional. Danilo Rueda, de hecho, yo lo puse ahí”.

Alto comisionado para la Paz afirmó que Alex Morales violó su cláusula de confidencialidad como facilitador de paz La entidad también señaló que el abogado no cuenta con una acreditación válida que certifique su representación de alguno de los grupos armados que hacen parte del proceso de paz urbano en Medellín VER NOTA

Y añadió, “no, yo soy alto comisionado de paz internacional y no tiene nada que ver con el Gobierno nacional, con Colombia, con Gustavo, con la Presidencia, con el Estado. Soy nombrado desde afuera, desde Costa Rica, a través de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos”.

Para el momento, se desconoce a quién le estaría diciendo estas palabras.

Tal y como se le escucha decir, sus revelaciones son originadas por la molestia que siente por no tener una camioneta. Según el, no tener un vehículo lo ha ‘perjudicado’.

Tal y como se le escucha decir, sus revelaciones son originadas por la molestia que siente por no tener una camioneta de protección. Según él, no tener un vehículo lo ha “perjudicado”. Es de destacar que la labor de imponer a un funcionario en la posición de alto comisionado de Paz es del presidente de la República.

“Entonces él no lo tiene claro y me ha perjudicado mucho en todo lo que tiene que ver con el compromiso de seguridad, porque hemos solicitado inclusive al Dapre una camioneta por mi cargo y no porque sea el hermano de Gustavo. Porque no entiende que no soy comisionado de paz, de la institución, del Gobierno, pero sí por mi cargo internacional”, agrega Juan Fernando en la grabación de la conversación que sostiene.

Dice que la camioneta es de suma necesidad para él, ya que su cargo, de talla internacional, hace que su movilización por diferentes partes del país sea inevitable. No tener un carro, comenta, lo pone en un constante riesgo.

“Porque yo no tengo oficina, mi oficina es viajar continuamente por todos los departamentos, por todos los territorios. Entonces eso me exige una seguridad doble, primero por el hecho de ser hermano del presidente, segundo por el hecho de ser comisionado de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos Internacional”, argumenta en el registro de audio publicado por la revista Semana.

Expuso que ya puso en conocimiento de las autoridades competentes su preocupación y solicitó el vehículo; sin embargo, manifestó, sus peticiones no han sido escuchadas. Dijo que ya acudió a Mauricio Lizcano, al Departamento Administrativo de la Presidencia y oficiales de la Fuerza Pública.

“El Dapre dijo que me daría una camioneta. Yo hablé con Lizcano, él dijo que sí, que claro, era la seguridad de la familia presidencial. Hablé con la coronel Sandra, que sí. Es decir, todo el mundo me ha dicho que sí, pero hasta el momento no tengo ninguna respuesta de ninguna camioneta”, se escucha en la conversación.

Nombramiento de Juan Fernando Petro

Es de destacar que el nombramiento, que asegura Juan Fernando Petro fue otorgado por una organización no gubernamental, no ha sido reconocido por el Gobierno nacional de manera oficial. En la página web de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, entidad que habría hecho el anuncio, se lee la razón de la determinación sobre el hermano del mandatario colombiano. Es importante diferenciar esa entidad con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh en la OEA).

“El consejo directivo de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, al hacer el anuncio, también rechazó la violencia que se ha presentado en el país contra los miembros de la fuerza pública que ya han cobrado la vida de 34 policías y 56 militares, y le hizo un llamado al Clan del Golfo para sentarse a dialogar”, se lee en el comunicado de la ONG.