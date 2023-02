Así reaccionó Falcao cuando su hijo confesó que quiere ser arquero

Jedidiah no quiere ser delantero como el goleador de la selección Colombia. @falcao/Instagram

En más de una ocasión el goleador de la selección Colombia, Radamel Falcao García, ha compartido publicaciones con su único hijo varón Jedidiah, que le heredó al Tigre su gusto por el fútbol. El menor de dos años ha sido protagonistas de varios videos junto con su progenitor al lado de una pelota.

Iván Mejía califica de autoritarias las marchas y contramarchas por las reformas sociales del gobierno Petro El retirado periodista deportivo expresó su consternación por el riesgo de dejar de ser un Estado de derecho y perder el equilibrio de poderes en Colombia VER NOTA

En las últimas horas, Lorelei Tarón, esposa de Falcao García, subió en sus Historias de Instagram un clip en el que se puede apreciar a Jedidiah con un balón. La cantante le pregunta a su hijo que si es goleador o portero y el niño eligió la segunda opción.

Al escuchar a su hijo, el delantero del Rayo Vallecano se levanta del sofá y le dice: “No, goleador”. En seguida Tarón le dice a Jedidiah que se ponga en posición de arquero para atajarle un tiro a Falcao, que acomoda el esférico mientras el pequeño Jedi recalca que le gusta más la posición bajo los tres palos.

Estos son los jugadores de la selección Colombia sub-20 que están en la mira del fútbol internacional Varios futbolistas de la Tricolor tuvieron puntos altos en el Sudamericano sub-20, lo que despertó el interés de algunos clubes europeos VER NOTA

El remate Radamel Falcao no pudo ser contenido Jedidiah, que miró a su madre al tiempo que se escucha la voz de una de sus hermanas coreando el gol del Tigre: “¡Gol de papi!”. Por su parte, Lorelei le dice que no pasa nada dado que el niño intenta llorar por no atajar el tiro.

Entre tanto, Falcao reconviene a Jedidiah sobre su gusto por el arco: “Es que eso le pasa a los porteros, tú tienes que ser goleador, el próximo va a la cara”.

Jedidiah Falcao García no quiere ser delantero como su padre. Tomado de @martianarias4

Actualidad de Falcao en el Rayo Vallecano

El 10 de febrero el Tigre cumplió 37 años en los que está asumiendo uno de los retos más difíciles para él en cuanto a su carrera profesional, ante la poca participación que está teniendo en el Rayo Vallecano. Por todas las competiciones con el cuadro madrileño, Falcao ha disputado 20 partidos con un registro de dos goles.

La inesperada postura de Rafael Robayo sobre el partido entre Tolima y Millonarios Para el mediocampista bogotano el partido en el Manuel Murillo Toro debió jugarse con 21 jugadores inicialistas VER NOTA

En su última salida, los dirigidos por Andoni Iraola recibieron en su campo al Sevilla con el que igualaron a un tanto. El cuadro Andaluz se fue arriba en el marcador por intermedio de Suso, mientras que por el Rayo marcó Florian Lejeune. Falcao ingresó sobre los 89 minutos por Isi Palazón.

En su momento, Iraola elogió la actitud del Tigre por el rol que está asumiendo dentro del plantel tras no tener los minutos deseados: “Es una gozada que jugadores a los que no les puedo dar la oportunidad sigan enganchados. El otro día calentó Falcao y no salió y es el primero que estaba contento. Me lo facilitan mucho y estoy muy agradecido”.

En la liga de España, el Rayo Vallecano marcha en la sexta posición con 34 puntos que por ahora le da la posibilidad de jugar Conference League, En la próxima jornada la escuadra de Falcao se enfrentará el sábado 25 de febrero al Cádiz en condición de visitante.

Por otro lado, Falcao García podría estar disponible para los partidos de la selección Colombia en la fecha FIFA de marzo ante Corea del Sur y Japón respectivamente. Los dos encuentros se disputarán en territorio asiático el 24 y 28 del mes mencionado anteriormente.

Falcao ha sido internacional con el combinado cafetero en 102 oportunidades y tiene en su haber 36 goles. Su última anotación con la selección Colombia fue 19 de noviembre de 2022, en el triunfo 2-0 ante Paraguay.