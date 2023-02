Melissa Martínez se despachó contra el “Mudo” Rodríguez

La periodista arremetió contra el peruano por declaraciones hacia el Junior. @arodriguez_02 @melissamartineza/Instagram

Todo un revuelo han generado las declaraciones del jugador peruano Alberto el Mudo Rodríguez, que pasó sin pena ni gloria por el Junior de Barranquilla en 2018. En diálogo con el programa la Fe de Cuto, el defensor de 38 años dejó al descubierto que no quería vestir la camiseta del conjunto Tiburón

“Ya habíamos clasificado al mundial y me llaman directamente para decirme que querían contar conmigo, yo en ese momento no sabía que el Junior era un equipo grande (...) yo no quería ir la verdad, pero me insistían y yo dije, ‘voy a pedirles como para que me digan ‘no’, y cuando les digo me dijeron que estaba todo listo... hubiera pedido más (risas)”.

Así mismo, el ex Sporting Cristal comentó que tuvo diferencias con Julio Avelino Comesaña, que había llegado a reemplazar a Alexis Mendoza: “Fui y bien, la verdad que me trataron bien, solo al final que cambiaron al entrenador y el entrenador no habló bien, dijeron que yo me había ido sin permiso para lo del mundial. Me dejó mal porque no fue así y yo aclaré el tema.

El zaguero reconoció que la dirigencia de Junior lo había buscado a él, ya que querían armar un plantel con los mejores futbolistas disponibles y su nombre estaba presente en la lista. No obstante, la realidad deportiva del Mudo en Tiburón fue contraria a su multimillonario salario.

El zaguero peruano tuvo un paso sin pena ni gloria por el Junior de Barranquilla en 2018. Tomado de La Fe de Cuto

Si bien la manera en que el Mudo contó la historia de cómo se dio su llegada al Junior de Barranquilla generó gracia en el exfubolista y ahora presentador Luis Cuto Guadalupe, fue todo lo contrario en la hinchada del cuadro Rojiblanco, comenzando por la periodista deportiva Melissa Martínez.

La soledeña se despachó en su cuenta de Twitter contra el peruano, que tan solo disputó seis partidos con el Junior de Barranquilla, para luego volver a su país a mediados de 2018 tras ser fichado por el Universitario Deportes.

“El señor olvida que no jugó partidos completos por estar SIEMPRE lesionado y que no regresó con fútbol el sueldo millonario que se llevó de Barranquilla. Esto debe servirle al Junior, es momento de cambiar. Ir por más jugadores con hambre y hacer procesos”.

A la comunicadora social no le cayeron nada bien las declaraciones del jugador peruano. @MelisaMarArtuz/Twitter

Junior sigue sin ganar en la Liga BetPlay Dimayor

Transcurridas cinco jornadas el cuadro Tiburón marcha decimoquinto en la tabla de posiciones con tres unidades producto de tres empates y dos derrotas. El mal arranque del equipo de Juan Fernando Quintero tiene en la cuerda floja al entrenador Arturo Reyes.

Reyes tomó las riendas del Junior de Barranquilla en noviembre de 2022, tras la salida de Julio Avelino Comesaña. Desde entonces el extrenador de la selección Colombia sub-20 ha dirigido ocho partidos oficiales con un saldo de cinco derrotas y tres empates, siendo uno de los peores registros de un estratega en el conjunto Rojiblanco en los últimos años.

A la mala racha del Junior se le suma que de los ocho partidos sin ganar, cuatro de ellos han sido en el Metropolitano en los que acumula dos empates con igual número de derrotas. La última vez que el Tiburón ganó un partido en la Arenosa fue el 23 de octubre de 2022 cuando se impuso 2-1 al Cortuluá con un doblete de Luis Cariaco González.

Por la fecha cinco de la liga, el Junior de Barranquilla visitó al Deportivo Pasto en el estadio La Libertad en donde el cuadro Volcánico hizo respetar su localía al quedar con la victoria por mínima diferencia con anotación de Edwar López, que desde los doce pasos agudizó la crisis de los dirigidos de Arturo Reyes.