James Rodríguez despidió a Marcelo que no continuará en el Olympiacos de Grecia

El jugador de la selección Colombia se pronunció tras la no continuidad de su compañero en Olympiacos. @olympiacosfc/Instagram

El jugador colombiano James Rodríguez está teniendo una gran temporada en el Olympiacos de Grecia, al que llegó para la presente temporada procedente del Al Rayyan de Qatar. El cucuteño de 31 años ha marcado cinco tantos e igual número de asistencias con la camiseta del cuadro Rojiblanco.

En su última salida con el Olympiacos, James Rodríguez se despachó con doblete en la goleada 6-1 de su escuadra anta el Panaitolikos, juego correspondiente a la fecha 22 de la Superliga Griega, en la que marcha en la tercera casilla en la tabla de posiciones con 49 puntos a seis del líder que es el Panathinaikos.

Precisamente, el próximo encuentro del Olympiacos será Panathinaikos, su clásico rival con el que se verá las caras el sábado 25 de febrero desde la 1:30 p. m., hora colombiana. Para el duelo ante el Trébol los dirigidos por Michel no contarán más con el lateral derecho brasileño Marcelo, que no continuará siendo compañero de James Rodríguez.

A través de sus redes sociales el Olympiacos despidió a Marcelo con un sentido mensaje que va acompañado con un par de fotografías del exReal Madrid. “Toda la familia de OLYMPIAKOS agradece a Marcelo su colaboración y presencia en la LEYENDA. El tiempo que quedaba fue corto pero suficiente para crear vínculos eternos. Él sabe que en Grecia, en el Pireo, ¡siempre tendrá amigos!”.

El brasileño llegó para la presente temporada. @olympiacosfc/Instagram

Por su parte, el exFluminense también tuvo unas palabras de despedida para la afición del Olympiacos vía Instagram: He vivido momentos inolvidables en Grecia, en los que me dieron una cálida bienvenida a un nuevo hogar, no solo para mí, sino también para mi familia. El Pireo y su gente tienen todo mi corazón y esta no será mi última vez en este increíble país. Solo puedo expresar gratitud por llevar la camiseta de Olympiacos. Aunque la breve estancia, la experiencia y los amigos que hice allí estarán marcados para siempre en mi vida. Hoy me despido, pero dejo mi cariño y respeto al Presidente, a mis compañeros, a todos los empleados y aficionados del club. ¡Le deseo a Olympiacos un futuro exitoso!”.

El jugador de la selección Colombia se pronunció tras la salida del brasileño. @marcelotwelve/Instagram

La despedida de Marcelo no pasó desapercibida, puesto que James Rodríguez con el que también compartió en su estancia en el Real Madrid, comentó la publicación de su excompañero. “El mejor, te echaré de menos”. Luego de doce temporadas en el conjunto Merengue, el brasileño cambió de aires y fue fichado por el Olympiacos; sin embargo, tan solo jugó tres partidos.

En su última salida el Olympiacos de Grecia derrotó 3-0 en condición de visitante al Lamia, que días atrás selló la incorporación del delantero colombiano Jeison Medina que no fue tenido en cuenta para el duelo ante más veces campeón del fútbol heleno.

Con anotaciones de Diadie Samassekou, Cedric Bakambu y Pep Biel, Olympiacos sumó su segunda victoria en línea en el campeonato griego. Por una lesión en su pantorrilla que arrastra desde comienzos de febrero, James Rodríguez no estuvo presente en la convocatoria del español Michel González.

Con el Olympiacos, James ya superó la cantidad de minutos jugados en el Al Rayyan de Catar, 1.200, en donde disputó apenas 16 partidos entre el segundo semestre del 2021 y finales del 2022. Además, está cerca de completar la cantidad de minutos jugados en el Everton de Inglaterra, 2.042, en donde con 29 años jugó 26 partidos, 20 como titular. Con el club de la Premier League marcó seis goles y dio ocho asistencias.